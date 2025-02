Intel Core i9-14900K, Core i7-14700K, Core i5-14600K - oficjalna zapowiedź procesorów Raptor Lake Refresh

Na ten rok Intel ma zaplanowane dwie duże premiery procesorów dla rynku konsumenckiego. Pierwsza to Intel Meteor Lake, czyli 1. generacja układów Core Ultra. Na te jednostki jednak poczekamy aż do połowy grudnia. Wcześniej, bo jeszcze w tym miesiącu, na rynek trafią również desktopowe procesory 14. generacji Intel Raptor Lake Refresh. Producent oficjalnie potwierdza specyfikację i cenę trzech układów z serii K oraz trzech ich odpowiedników, tyle że bez zintegrowanych układów graficznych. Możemy liczyć m.in. na jeszcze wyższą wydajność w grach oraz kilka dodatkowych usprawnień.

Intel oficjalnie prezentuje procesory 14. generacji z rodziny Raptor Lake Refresh: Core i9-14900K(F), Core i7-14700K(F) oraz Core i5-14600K(F).

Jeśli chodzi o listę procesorów, to żadnych zaskoczeń nie ma. Intel wprowadza układy Core i9-14900K(F), Core i7-14700K(F) oraz Core i5-14600K(F). Tylko ten środkowy ma zmodyfikowaną liczbę rdzeni i wątków, bo teraz dysponuje łącznie 20 rdzeniami w konfiguracji 8+12 oraz 28 wątkami. Co ciekawe, Intel pozostawił takie same ceny sugerowane co przy 13. generacji. Spodziewamy się zatem obniżek dla dotychczasowych modeli Raptor Lake. Większość specyfikacji również nie uległa zmianie względem dotychczasowych przecieków. Najmocniejszy w ofercie Intel Core i9-14900K(F) jako jedyny dysponuje funkcją Thermal Velocity Boost, co pozwala na osiągnięcie maksymalnie 6 GHz na dzień dobry.

Core i9-14900K Core i9-14900KF Core i7-14700K Core i7-14700KF Core i5-14600K Core i5-14600KF Seria Raptor Lake Refresh Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie / wątki 24C/32T 24C/32T 20C/28T 20C/28T 14C/20T 14C/20T Konfiguracja 8 P-Core + 16 E-Core 8 P-Core + 16 E-Core 8 P-Core + 12 E-Core 8 P-Core + 12 E-Core 6 P-Core + 8 E-Core 6 P-Core + 8 E-Core Bazowy zegar P-Core 3,2 GHz 3,2 GHz 3,4 GHz 3,4 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz Zegar Turbo P-Core (Turbo Boost 2.0) 5,6 GHz 5,6 GHz 5,5 GHz 5,5 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz Zegar Turbo P-Core (Turbo Boost 3.0) 5,8 GHz 5,8 GHz 5,6 GHz 5,6 GHz - - Zegar Turbo P-Core (Velocity Boost) 6,0 GHz 6,0 GHz - - - - Bazowy zegar E-Core 2,4 GHz 2,4 GHz 2,5 GHz 2,5 GHz 2,6 GHz 2,6 GHz Zegar Turbo E-Core 4,4 GHz 4,4 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz 4,0 GHz 4,0 GHz Cache L2 32 MB 32 MB 28 MB 28 MB 20 MB 20 MB Cache L3 36 MB 36 MB 33 MB 33 MB 24 MB 24 MB iGPU UHD Graphics 770 - UHD Graphics 770 - UHD Graphics 770 - Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz Maks. pojemność RAM 192 GB Linie PCIe 20 PL1 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W PL2 253 W 253 W 253 W 253 W 181 W 181 W Cena RCP 589 USD 564 USD 409 USD 384 USD 319 USD 294 USD

Jedną z nowości będzie rozbudowanie bibliotek dla technologii Intel Dynamic Tuning Technology. W procesorach 14. generacji Raptor Lake Resfresh znalazło się miejsce dla funkcji o nazwie Intel Application Optimization, która na bieżąco kontroluje jakie zasoby procesora powinny trafiać do konkretnych aplikacji. Funkcja ta została przygotowana głównie z myślą o przekierowaniu mocy najmocniejszych rdzeni do gier. Procesory Raptor Lake Refresh oferują kontroler RAM DDR5 5600 MHz oraz DDR4 3200 MHz, przy czym Intel zapowiada, iż odświeżone układy mają jeszcze bardziej dopracowane profile XMP, dzięki czemu możliwa będzie praca na dzień dobry z modelami RAM DDR5 o efektywnej prędkości powyżej 8000 MHz (realnie 4000 MHz). Nowe procesory obsłużą również maksymalnie 192 GB pamięci RAM.

Dla Intela w ostatnim czasie coraz istotniejsza staje się kwestia AI. Przyszłe procesory Core Ultra będą mocno bazowały na możliwościach sztucznej inteligencji. Okazuje się jednak, że z AI skorzystają w pewnym stopniu również desktopowe procesory Raptor Lake Refresh. Chodzi o nową funkcję, która zostanie zaszyta w oprogramowaniu Intel Extreme Tuning Utility, a która ma w domyśle pozwolić na efektywniejsze OC procesorów poprzez wykorzystanie uczenia maszynowego w celu zoptymalizowania ustawień overclockingu dla konkretnych jednostek. Niestety trenowany model AI nie będzie dostępny dla wszystkich procesorów 14. generacji. Intel wspomina tutaj wyłącznie o jednostkach Core i9-14900K oraz Core i9-14900KF.

Intel pokusił się również o własne porównania wydajności w grach. Przykładowo w Counter Strike 2 (wcześniej Global Offensive), Total War: Warhammer III czy Starfield, nowy Intel Core i9-14900K ma być wydajniejszy od 14 do 23% w porównaniu do AMD Ryzen 9 7950X3D. W tych samych grach, nowy Intel ma być równie mocniejszy w zestawieniu z AMD Ryzen 9 7950X czy Ryzen 7 7800X3D. Z kolei w Horizon Zero Dawn układ Raptor Lake Refresh ma być nieco słabszy od Ryzena 7 7800X3D, a z kolei w CoD: Modern Warfare II wydajność powinna być zbliżona.

W przypadku Intel Core i7-14700K, producent poruszył również kwestię wzrostu wydajności w popularnych programach do zadań profesjonalnych. Wypromowanie akurat tego procesora niespecjalnie dziwi, biorąc pod uwagę fakt iż tylko w tym układzie dokonano zmian w liczbie rdzeni i wątków. W zależności od programu, Core i7-14700K będzie od kilku do kilkunastu procent wydajniejszy w porównaniu do Core i7-13700K oraz maksymalnie o 63% mocniejszy w zestawieniu z Core i7-12700K. Lada moment odbędzie się również premiera sklepowa nowych procesorów Raptor Lake Refresh, toteż spodziewamy się wysypu testów i recenzji.

Źródło: Intel, PurePC