Kilka miesięcy temu zapowiedziałem gruntowne odświeżenie procedury testowej dla procesorów desktopowych, a punkt wyjścia stanowiła ankieta połączona z gorącą dyskusją w komentarzach, która pozwoliła to wszystko usankcjonować. Nieskromnie mogę powiedzieć, że prawdopodobnie będzie to najlepsza oraz największa z dotychczas opracowanych metodologii, uwzględniająca również najsensowniejsze spostrzeżenia oraz oczekiwania społeczności PurePC. Dzisiaj mogę przedstawić Wam założenia, platformy sprzętowe i pierwsze wyniki wydajności. Jestem dopiero na początku odbudowywania bazy procesorów, którą w dwuletniej perspektywie zamierzam konsekwentnie rozbudowywać, więc najlepsze dopiero przed nami...

Autor: Sebastian Oktaba

Nasza ankieta zebrała prawie 2500 głosów, obejmując pytania o obszerność oraz niektóre ustawienia, dostarczając wielu cennych informacji odnośnie zainteresować czytelników portalu. Oczywiście, mógłbym to wszystko wybrać samodzielnie, ale wolałem najpierw przeprowadzić stosowny wywiad. Chociaż ze względów czasowych pierwotnie deklarowałem, że najprawdopodobniej zredukuję ilość programów (15 → 10), natomiast gry niekoniecznie będą sprawdzane w trzech rozdzielczościach, finalnie wybrałem najbardziej rozbudowany wariant. Otrzymujecie zatem pakiet 15 programów oraz 10 gier komputerowych, testowanych w 1920x1080, 2560x1440 i 3840x2160, wśród których uwzględniłem sporo świeżych tytułów m.in. Baldur's Gate III, Cyberpunk 2077 (2.0) czy Starfield. Dodatkowo, pojawiły się odczyty 1% LOW, rozszerzyłem pomiary poboru mocy itp. Metodykę macie dokładnie rozpisaną w sekcji FAQ, dlatego zainteresowanych odsyłam na kolejną podstronę, natomiast w premierowych testach będzie jeszcze więcej sekcji niż obecnie widzicie m.in. temperatury oraz taktowania fabryczne.

Nowa procedura testowa procesorów AMD Ryzen i Intel Core - Rozszerzone pomiary i więcej wymagających gier komputerowych

Równocześnie przeprowadziłem zmiany w warstwie sprzętowej, które dostosowałem do obecnych oraz przyszłych standardów. Zacznijmy od najważniejszego elementu każdej platformy testowej procesorów - karty graficznej. Wybrany został Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO, którego układ graficzny po podkręceniu pracował z taktowaniem 3000 MHz (GPU Boost), natomiast pamięci osiągały 24000 MHz. Flagowiec NVIDII pozwoli jeszcze długo sprawdzać bottleneck CPU, dysponując ogromnym zapasem mocy obliczeniowej, której niejednokrotnie wystarcza nawet do skalowania w 3840x2160. Jednostki obsługujące pamięci DDR4 otrzymały moduły G.Skill Tridnet Z RGB 3600 MHz CL14, podczas gdy modelom wspierającym DDR5 towarzyszą Patriot Viper Venom RGB 7000 MHz CL32. Jeśli procesor obsługiwał DDR4 i DDR5, wybierałem nowszy standard, bowiem z czasem będzie on wypierał starszy. Procedura testowa ma obowiązywać w latach 2023-2024, zahaczając pewnie o kawałek 2025 roku, postanowiłem więc wykorzystać rozwiązania jakie wówczas będą dominować na rynku desktopowym.

Zgodnie z życzeniem większości czytelników, przebudowa dotknęła również sekcję poświęconą overclockingowi, który w ostatnich latach wyraźnie stracił na znaczeniu. Zamiast powtarzania wszystkich pomiarów na podkręconym procesorze, co pochłaniało niezliczone pupogodziny, ograniczyłem wyniki wydajności do Cinebench, Cyberpunk 2077, temperatur i poboru mocy. Jeżeli pojawi się procesor, który będzie odznaczać się wybitnym potencjałem OC, sekcja zostanie rozszerzona albo powstanie dedykowany materiał. Priorytetem są wyniki podstawowe. Odbudowa bazy zajmie jeszcze trochę czasu, aktualnie znajdziecie na wykresach 9 procesorów, natomiast w najbliższych dniach spodziewać możecie się poprawy sytuacji. Nadciąga bowiem premiera odblokowanych Intel Core 14 GEN, dlatego zaczynam od modeli najszybszych i najświeższych, a później będę konsekwentnie schodzić do poziomu AMD Ryzen 3000 i Intel Core 10 GEN. Zapraszam zatem do przeglądania wyników oraz tradycyjnej dyskusji w komentarzach, która mam nadzieję pozostanie merytoryczna i pozbawiona niezdrowych emocji...