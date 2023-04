Co pewien czas aktualizuję platformy i procedury pomiarowe, żeby lepiej odzwierciedlały rynkowe realia, zaczynając odbudowywanie bazy wyników żyjącej przeważnie 2-3 lata. Niebawem takie zmiany dotkną testów procesorów. Jednak tym razem planuję nie tylko wstawić mocniejszą kartę graficzną i pamięci RAM, które zniwelują bottlenecki i poprawią skalowanie jednostek, ale chciałbym zmienić filozofię całego zestawienia. Pomysłów jest naprawdę sporo, dlatego część postanowiłem przedyskutować na forum publicznym.

Nadchodzi nowa procedura testowa procesorów. Weź udział w ankiecie i wspólnie ustalimy zakres zmian, bo pomysłów jest naprawdę sporo.

Cztery przedstawione kwestie mają fundamentalny wpływ na kształt procedury pomiarowej procesorów, zarówno od strony zawartości, jak i czasu poświęconego na zebranie potrzebnych danych. Dlatego chętnie poznam Wasze zdanie i porównam z własnymi przekonaniami. Oczywiście, poszczególne wybory determinują co będzie finalnie możliwe, ponieważ rozszerzenie ilości testowanych gier w praktyce uniemożliwi dodanie większej ilości rozdzielczości. Analogicznie, małe zainteresowanie testami po podkręceniu uwolni moce przerobowe, które przekieruję na bardziej wnikliwe pomiary w grach. Warto zatem spojrzeć na sprawę kompleksowo, chwilę pomyśleć przed kliknięciem i wybrać najlepszą kombinację.

1. KSZTAŁT PROCEDURY TESTOWEJ

Każdy ma swoje priorytety, jednych interesują wyniki w programach, drugich gry komputerowe, trzecich połączenie obydwu kategorii. Na wszystko jednak czasu nie starczy. Dlatego chciałem wysondować, co najbardziej Was interesuje i wówczas dostosuję kształt procedury pomiarowej do oczekiwań. Dokładnej listy aplikacji jeszcze nie podaję, większość zapewne będzie dobrze znana z obecnych testów, aczkolwiek w grach zamierzam dokonać konkretnego odświeżenia. Obecnie w procedurze programów jest 17, natomiast gier komputerowych 9. Osobiście, widziałbym wariant 10/10, niemniej to pytanie pozostaje otwarte.

2. KWESTIA PODKRĘCANIA

Overclocking w ostatnich latach stracił na znaczeniu, ponieważ procesory fabrycznie są wyżyłowane. Dlatego po podkręceniu najbardziej wzrasta nie wydajność lecz temperatury i pobór mocy. Przyznam szczerze, że proces podkręcania chciałem zredukować już wcześniej, ponieważ strasznie przedłuża pomiary, bywa zwyczajnie problematyczny i przeważnie niewiele wnosi. Chociaż kiedyś była to sztandarowa sekcja, czasy się ewidentnie zmieniły, dlatego trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy warto poświęcać tutaj budżet czasowy?

3. SPRAWA PAMIĘCI RAM

Procesory Intel Core 12/13 GEN (Alder i Raptor Lake) w nowej procedurze pomiarowej będą testowane wyłącznie z pamięciami DDR5, bo chociaż takie moduły dzisiaj są jeszcze droższe i mniej popularne, sytuacja w ciągu kilku(nastu) miesięcy ulegnie zmianie. Przyszłość należy do nowszych standardów, więc zmuszony wybierać między DDR4 i DDR5 stawiam na drugie rozwiązanie. Częściowe rozbijanie bazy (np.: Core i3/i5 DDR4, Core i7/i9 DDR5) wprowadziłoby chaos, a zmierzam jednak do ujednolicenia wyników. Pozostaje natomiast kwestia dobrania ustawień modułów dla poszczególnych platform.

4. KARTA GRAFICZNA I ROZDZIELCZOŚCI

Ponad wszelką wątpliwość wykorzystaną kartą graficzną będzie niereferencyjny GeForce RTX 4090, chyba że NVIDIA zrobi wszystkim niespodziankę wprowadzając GeForce RTX 4090 Ti zanim rozpocznę testowanie. Wstawienie tak mocnego modelu, który dla świętego spokoju najpewniej zostanie jeszcze trochę podkręcony, otwiera kilka nowych możliwości. Wśród potencjalnych opcji uwzględniłem dodanie wyższych rozdziczlości oraz pomiarów 0,1% LOW, które mocno rozbudowałyby bazę wyników, ale jednocześnie skonsumują więcej czasu.

A TERAZ WŁAŚCIWA ANKIETA

Ankieta dostępna tylko dla zalogowanych.