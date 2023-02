Overclocker uzyskał wysoki przyrost wydajności podkręcając zintegrowany układ graficzny RDNA2 w procesorze AMD Zen 4

Jako entuzjaści sprzętu komputerowego lubimy sprawdzać, ile jeszcze da się wycisnąć z krzemowych chipów, nawet jeżeli ma być to sztuka dla sztuki. Na wstępie warto zauważyć, że procesory AMD z serii 7000 posiadają niewielkie iGPU, gdyż są to tylko dwa bloki, które tak naprawdę mają wyświetlić jedynie obraz do podstawowych czynności. Jednak nie przeszkadzało to overclocerowi, znanemu jako Skatterbencher, na podkręcenie zintegrowanej karty graficznej.

Skatterbencher znalazł sposób na podkręcenie zintegrowanej karty graficznej w procesorach AMD Ryzen 7900. Osiągnął średni wzrost wydajności aż o 30% przy niedużym wzroście poboru prądu.

Entuzjasta użył dwóch programów: AMD Precision Boost Overdrive i GFX Curve Optimizer. Dzięki nim był w stanie przetaktować układ graficzny i zwiększyć napięcia na iGPU. Podstawowe nastawy zintegrowanej karty graficznej to: częstotliwość zegara na poziomie 2,2 GHz przy napięciu około 0,997 V i taktownie pamięci wynoszące 2,4 GHz. Warto też zaznaczyć, że przy domyślnych ustawieniach chiplet I/O z iGPU zużywał około 38,5 W. Dzięki ręcznemu overclockingowi był w stanie przetaktować układ graficzny do zegarów 2949 MHz przy 1,2 V i 3,2 GHz na pamięciach cache. Przełożyło się to na zużycie energii przez chiplet do 63,5 W.

W następnych krokach regulując krzywą napięcia do częstotliwości GFX, zegar GPU wzrósł do 3,1 GHz przy napięciu 1,395 V, mimo to SOC zgłosił pobór na poziomie 60,7 W, czyli nieco niższym niż poprzednio. Taktowanie pamięci jednak pozostało na tym samym poziomie co wcześniej, a temperatura układu osiągnęła 52,8°C. Te działania przełożyły się na średni wzrost wydajności na poziomie 30%, a podczas gry Tomb Raider nawet o 41,67%. Mimo to zintegrowany układ graficzny nadal nie nadawał się do grania w gry wideo, gdyż przyrost klatek na sekundę w przygodach Lary Croft sięgnął 5 fps. Za wyłączeniem CS:GO gdzie przyrost sięgnął około 21 klatek na sekundę zapewniając nam płynność obrazu w okolicach 80 fpsów.

