Der8auer: karta graficzna po modyfikacji osiąga 100 stopni. Winnym jest połączenie ciekłego metalu z aluminiową częścią chłodzenia

Niektórzy użytkownicy PC skłaniają się ku lepszym sposobom chłodzenia. Ciekły metal to ich wybór, oferujący często lepszą wydajność i trwałość w stosunku do past termoprzewodzących. Jednak czy jest on bezpieczny?

Do serwisu Der8auera trafiła karta firmy Gainward po modyfikacji. Zastosowano w niej ciekły metal zamiast typowej pasty termoprzewodzącej. Akcelerator graficzny, choć sprawny, to jego temperatura osiągała 100 stopni. Po rozebraniu karty okazało się, że ciekły metal zniszczył podstawę chłodzenia powietrznego, sam rdzeń jednak nie ucierpiał. Der8auer sprawdził też drobną elektronikę wokół GPU. Osoba odpowiedzialna za modyfikacje pokryła ją czerwonym lakierem, który miał za zadanie ochronę jej przed zwarciem. W przeciwieństwie do zwyczajnych past termoprzewodzących, ciekły metal przewodzi prąd. Osoba przeprowadzająca serwis zapomniała jednak o silnie reaktywnym składniku produktów od Thermal Grizzly. Gal, bo właśnie o nim mowa, łączy się z aluminium w stop i jest z nim silnie reaktywny. Finalnie jest to również przyczyna uszkodzenia systemu chłodzenia w karcie graficznej.

Powstały w skutek reakcji nalot uniemożliwiał skuteczne oddawanie ciepła. Ponadto wysoka temperatura przyśpieszała destrukcje aluminiowego radiatora. Na szczęście udało się przywrócić chłodzenie do życia, lecz nie obyło się bez maszyny CNC. Po usunięciu głębokiej warstwy niechcianego stopu galu z aluminium, użyto podkładek termicznych, aby wyrównać wysokość chłodzenia, tak aby zgadzała się z oryginalnym projektem. Oczywiście tym razem zastosowano zwykłą pastę termoprzewodzącą. Dzięki umiejętnościom Der8auera, właściciel sprzętu dalej może się nim cieszyć. Co zrobić by nas to nie spotkało? Należy zawsze sprawdzić materiał, z którego jest wykonana część chłodzenia przylegająca do rdzenia GPU. Jeżeli jest to miedź lub miedź pokryta niklem nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Warto o tym pamiętać, gdyż większość serwisów w Polsce nie ma maszyn CNC na zapleczu i będziemy zmuszeni szukać zamiennego chłodzenia.

