AMD Radeon RX 6000 - rozwiązano tajemnicę pękających rdzeni niektórych modeli. To jednak nie wina sterowników

W zeszłym tygodniu w sieci pojawiły się doniesienia o pewnej felernej partii kart graficznych AMD Radeon z serii RX 6000. Mowa tu oczywiście o uszkodzonych, a raczej pękniętych (dosłownie!) rdzeniach. Trzeba przyznać, że to dosyć niezwykłe zjawisko, aczkolwiek interesujący wydał się także fakt, że wszystkie te jednostki pracowały pod tą samą wersją sterowników. Dziś wiemy już, przyczyna pękniętych układów Navi jest nieco bardziej prozaiczna...

To jednak nie sterowniki. Radeony RX 6000 z popękanymi rdzeniami najpewniej służyły wcześniej do kopania kryptowalut, a następnie były niewłaściwie przechowywane.

KrisFix, autor filmu o uszkodzonych Radeonach RX 6000 postanowił przeprowadzić ankietę wśród klientów. Jak udało mu się ustalić, rodzaj obciążenia nie mógł mieć wpływu na uszkodzenia kart, ponieważ każda z nich była użytkowana w inny sposób. Wspólna wersja sterownika także nie mogła być przyczyną, a jedynie interesującym zbiegiem okoliczności. O co więc mogło chodzić? Na początku nie wiedzieliśmy o tym, ale wiele z uszkodzonych kart zostało sprzedanych przez tego samego sprzedawcę w ciągu dwóch tygodni, z silnym podejrzeniem, że jednostki te były wcześniej używane do... kopania kryptowalut.

O ile post-miningowe karty graficzne nie są w ostatnim czasie czymś wyjątkowym (w końcu wiele takich układów z powodzeniem służy dziś do grania), to jednak zakłada się, że omawiane Radeony musiały być w przechowywane w niewłaściwych miejscach o wysokiej wilgotności. Akurat duża wilgoć mogła mieć wpływ na tak spektakularne uszkodzenia rdzeni, które dodatkowo zostały spotęgowane przy zdejmowaniu systemów chłodzenia. Wydaje się więc, że nic więcej w tej sprawie nie ma do dodania. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami, warto przejrzeć całe sprawozdanie dotyczące tego tematu (film poniżej).

Źródło: VideoCardz, KrisFix