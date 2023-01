AMD ma kolejny problem, tym razem z tajemniczo padającymi kartami graficznymi Radeon RX 6000

AMD w ostatnich tygodniach nie ma dobrej passy, jeśli chodzi o dział z kartami graficznymi. W sieci nadal wrze po problemach, jakie pojawiły się w części partii referencyjnej karty graficznej Radeon RX 7900 XTX, gdzie zbyt mała ilość płynu w komorze parowej wpływa negatywnie na temperatury hot spotu, tym samym blokując pełnię możliwości flagowego układu RDNA 3. Teraz z kolei w sieci ujawniono kolejny problem, jednak związany z niektórymi kartami graficznymi Radeon RX 6000. W krótkim czasie zgłoszono bowiem blisko 50 przypadków uszkodzenia samych rdzeni graficznych jak również innych elementów.

W sieci zaczęły pojawiać się doniesienia o uszkodzonych kartach graficznych Radeon RX 6000. Uszkodzeniu uległy zarówno same matryce obliczeniowe jak również inne elementy tj. kontroler oraz magistrala pamięci.

Kanał na YouTubie, KrisFix-Germany, zajmujący się naprawą elektroniki, opublikował materiał wideo prezentujący nietypowy problem, którym obarczeni zostali niektórzy użytkownicy kart Radeon RX 6000, dokładnie modeli opartych na układzie graficznym NAVI 21. W podobnym odstępie czasu, ale we wszystkich przypadkach po zainstalowaniu grudniowych sterowników Adrenalin Edition 22.11.2. W dokładnie 48 przypadkach uszkodzeniu uległy same układy graficzne NAVI 21 (na zdjęciach poniżej widać, że są po prostu zniszczone), jak również inne elementy, w tym kontroler pamięci, magistrala pamięci oraz SoC.

Według relacji osób posiadających popsute karty graficzne wynika, że żaden z modeli nie był użytkowany w przesadnie intensywny sposób. Na kartach przede wszystkim grano oraz pracowano. Jednym wspólnym mianownikiem są wspomniane wcześniej sterowniki graficzne w wersji 22.11.2. Oficjalny powód zniszczenia układów graficznych NAVI 21 (co ciekawe, wszystkie uszkodzone modele podobno wykorzystują referencyjny projekt chłodzenia od AMD) obecnie jest nieznany, a sprawa wydaje się być rozwojowa. Istnieje prawdopodobieństwo, że za problemami stoją sterowniki oraz przypadkowe wyłączenie zabezpieczeń termicznych dla GPU. Do czasu oficjalnego stanowiska producenta, jest to jednak tylko jeden z domniemanych przyczyn. Nie da się jednak ukryć, że takie problemy jeszcze bardziej negatywnie wpływają na postrzeganie działu Radeon u AMD.

