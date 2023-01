AMD Radeon RX 7900 XTX może mieć źle zaprojektowaną komorę parową. Jaka będzie reakcja producenta?

Nie milkną echa doniesień nt. wysokich temperatur referencyjnych kart graficznych AMD Radeon RX 7900 XTX. Co prawda producent odniósł się już do ciągle napływających skarg ze strony graczy, ale najnowsze testy der8auera wykazały właśnie, że to jeszcze nie koniec całej sprawy. Co więcej, AMD może mieć teraz twardy orzech do zgryzienia, bowiem okazuje się, że wspomniane jednostki prawdopodobnie mają źle zaprojektowaną komorę parową.

Jeśli ta teoria się potwierdzi, AMD znajdzie się w niemałych tarapatach - może nawet okazać się, że wszystkie referencyjne jednostki Radeon RX 7900 XTX nadają się do wymiany.

W celu analizy problemu popularny youtuber nabył cztery referencyjne karty Radeon RX 7900 XTX. Aby zweryfikować doniesienia użytkowników, były one sprawdzane zarówno w wertykalnym, jaki horyzontalnym ułożeniu. Co ciekawe, samo ułożenie układu może mieć spory wpływ na temperatury Radeona. W instalacji poziomej karty nagrzewają się znacznie szybciej i łatwo osiągają 110°C, co prowadzi zaś do nadmiernego zbijania taktowań. Wentylatory układów działały wtedy z prędkością 2000 obr./min, podczas gry rotory kart ustawionych pionowo osiągały 1700-1800 obr./min. Autor testu zaprojektował więc specjalne stanowisko, aby sprawdzić, czy ciężar chłodzenia i siły grawitacji mogą być powodem obserwowania wyższych temperatur w trybie poziomym, jednak nie to stanowiło problem. Rezultatu nie dało też rozebranie chłodzenia i wyjęcie wspornika, który ma bezpośredni kontakt z sekcją VRM.

Ostatecznie okazało się, że kłopoty sprawia źle zaprojektowana komora parowa, co zostało ujawnione dopiero po obróceniu karty podczas pracy. Po tej czynności temperatury od razu wzrosły i nie zmniejszyło ich nawet przywrócenie Radeona do poprzedniego położenia. Choć nikt przy zdrowych zmysłach raczej nie będzie obracał swojego PC podczas obciążenia, to jednak ten test pokazał, że karty mają prawdopodobnie źle obliczoną ilością płynu wewnątrz lub jakiś nieprzewidziany element blokujący powrót cieczy po skropleniu. Jeśli ta teoria się potwierdzi, AMD znajdzie się w niemałych tarapatach - może nawet okazać się, że wszystkie referencyjne jednostki Radeon RX 7900 XTX nadają się do wymiany. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak sprawa potoczy się dalej. Pełne wideo der8auera znajdziecie poniżej.

Źródło: VideoCardz, der8auer