AMD Radeon RX 7900 XTX - producent w końcu reaguje w sprawie wysokich temperatur karty

Od pewnego czasu niektórzy użytkownicy referencyjnych kart graficznych AMD Radeon RX 7900 XTX skarżą się na bardzo wysokie temperatury układu podczas obciążenia. Pojawiały się doniesienia, jakoby jednostka osiągała temperaturę aż 110°C i obniżała taktowania. Na początku AMD zdawało się bagatelizować problem tłumacząc, że jest to przewidziane przez producenta i wszystko pozostaje w porządku. Dziś jednak stanowisko Czerwonych jest nieco bardziej przychylne dla użytkowników flagowego Radeona.

AMD potwierdza, że niektóre karty graficzne Radeon RX 7900 XTX rzeczywiście osiągają zbyt wysokie temperatury. Oto pełny komunikat producenta: "Zdajemy sobie sprawę, że ograniczona liczba użytkowników doświadcza nieoczekiwanego dławienia termicznego na kartach graficznych AMD Radeon RX 7900 XTX (modele referencyjne firmy AMD). Użytkownicy doświadczający nieoczekiwanego dławienia termicznego karty AMD Radeon RX 7900 XTX powinni skontaktować się z pomocą techniczną AMD".

Co ciekawe, pewien użytkownik forum Reddit twierdzi, że AMD zaoferowało mu zwrot pieniędzy za nagrzewającego się Radeona RX 7900 XTX, a nie jednostkę zamienną (wynika to zapewne z ograniczonej liczby takich kart). Możliwe więc, że ostatecznie zależy to od regionu. Wiemy, że w Chinach jest znacznie mniej wariantów referencyjnych niż reszta świata, dlatego wymiana układu w Państwie Środka może nie być powszechnym zjawiskiem. Mimo wszystko dobrze wiedzieć, że AMD przyznało się do problemu i chce pomagać użytkownikom. Ciekawi jesteśmy, jak sprawa rozwinie się w przyszłości.

GeForce RTX 4080 Radeon RX 7900 XT GeForce RTX 4090 Radeon RX 7900 XTX Architektura Ada Lovelace RDNA 3 Ada Lovelace RDNA 3 Układ graficzny AD103 NAVI 31 AD102 NAVI 31 Litografia TSMC 4N TSMC N5 (GCD)

TSMC N6 (MCD) TSMC 4N TSMC N5 (GCD)

TSMC N6 (MCD) Liczba tranzystorów 45,9 mld 58 mld 76,3 mld 58 mld Powierzchnia 378,6 mm² 300 mm² (GCD)

6x 37 mm² (MCD)

Łącznie 522 mm² 608 mm² 300 mm² (GCD)

6x 37 mm² (MCD)

Łącznie 522 mm² Bloki SM / CU 76 84 128 96 Jednostki SP 9728 5376 16384 6144 Jednostki ROP 112 192 176 192 Jednostki TMU 304 336 512 384 Jednostki RT 76 84 128 96 Jednostki Tensor / AI 304 168 512 192 Moc FP32 49 TFLOPS 52 TFLOPS 82,6 TFLOPS 61 TFLOPS Taktowanie bazowe 2210 MHz 1500 MHz 2230 MHz 1900 MHz Taktowanie Game - 2000 MHz - 2300 MHz Taktowanie Boost 2505 MHz 2400 MHz 2520 MHz 2500 MHz Pamięć VRAM 16 GB GDDR6X

22,4 Gbps 20 GB GDDR6

20 Gbps 24 GB GDDR6X

21 Gbps 24 GB GDDR6

20 Gbps Magistrala 256-bit 320-bit 384-bit 384-bit Przepustowość 720 GB/s 800 GB/s 1008 GB/s 960 GB/s Infinity Cache - 80 MB - 96 MB Magistrala PCIe PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Techniki upscalingu DLSS 2, DLSS 3 FSR, FSR 2, FSR 3 DLSS 2, DLSS 3 FSR, FSR 2, FSR 3 TDP 320 W 300 W 450 W 355 W Cena (oficjalna) 1199 USD 899 USD 1599 USD 999 USD Data premiery 16 listopada 2022 13 grudnia 2022 12 października 2022 13 grudnia 2022

Źródło: WCCFTech