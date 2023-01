AMD Radeon RX 7900 XTX - overclockerzy sprawdzili, czy możliwe jest utrzymanie zegara powyżej 3 GHz w grach

Referencyjna wersja karty graficznej AMD Radeon RX 7900 XTX jest układem z maksymalnym taktowaniem rdzenia na poziomie 2,5 GHz w trybie boost i 2,3 GHz podczas gry. W niedawnym teście podjęto próbę przebicia wartości 3 GHz przy użyciu niereferencyjnego modelu od firmy Sapphire. Rezultaty mogą wydawać się interesujące, choć są równocześnie niejednoznaczne. Niereferencyjny układ pokonał założoną barierę w niektórych scenariuszach testowych.

W jednym z niedawnych testów sprawdzono czy niereferencyjny model Radeon RX 7900 XTX będzie w stanie pracować z częstotliwością taktowania rdzenia powyżej 3 GHz. Odniesiono połowiczny sukces.

Niemiecki portal ComputerBase postanowił wziąć na warsztat najnowszy układ graficzny AMD z generacji RDNA 3. Za cel postawiono sobie zweryfikowanie doniesień, że topowa karta graficzna będzie w stanie po podkręceniu wyraźnie przebić granicę taktowania rdzenia na poziomie 3 GHz. Osiągnięcie tej bariery w grach na referencyjnej wersji Radeona RX 7900 XTX jest raczej niemożliwe z uwagi na ograniczenie limitu mocy na poziomie 355 W, jakie firma AMD nałożyła na swoje karty. Limit może zostać podniesiony tylko o ok. 15%, co sprawia, że ograniczenie poboru mocy pozostaje wąskim gardłem podczas podkręcania rdzenia. Konieczne zatem było sięgnięcie po model niereferencyjny.

AMD Radeon RX 7900 XTX - referencyjny Sapphire Radeon RX 7900 XTX - podkręcony Tina Tina's Wonderlands 2715 MHz 2990 MHz Far Cry 6 - RT on 2679 MHz 2957 MHz Far Cry 6 - RT off 2654 MHz 2936 MHz Cyberpunk 2077 - RT on 2493 MHz 2812 MHz Cyberpunk 2077 - RT off 2695 MHz 2929 MHz

Wybór padł na Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+, charakteryzujący się bazowym ogólnym limitem poboru mocy na poziomie 500 W i 433 W podczas rozgrywki. Po podkręceniu karty, udało się co prawda przebić barierę 3 GHz, ale wynik ten pozostał w większości nieosiągalny dla gier. Testy odbyły się na kilkunastu tytułach, a najlepsze wyniki uzyskano w przypadku gier Tiny Tina’s Wonderlands, Far Cry 6 z ray tracingiem i Cyberpunk 2077 bez użycia ray tracingu. Uśredniając, zegar rdzenia osiągnął w tych przypadkach taktowanie o wartości odpowiednio 2990 MHz, 2957 MHz i 2929 MHz. Przez bardzo krótką chwilę udało się zarejestrować delikatne przekroczenie bariery 3 GHz. Taktowanie rdzenia wyniosło w omawianym momencie 3047 MHz, ale trudno stwierdzić, czy nie było to rezultatem błędu pomiarowego. Bariera 3 GHz pozostała więc w praktyce nieprzekroczona.

Sukces udało się osiągnąć dzięki programowi graficznemu Blender. Otrzymane wyniki pozytywnie zaskakują. Maksymalne taktowanie rdzenia, jakie udało się uzyskać, wyniosło 3548 MHz. Choć należy odnotować, że ten wynik jest poza zasięgiem układów RDNA 2 oraz kart Ada Lovelace od NVIDII, to układ firmy AMD nie był w pełni stabilny przy tak wysokim taktowaniu. Lepszy efekt uzyskano po obniżeniu zegara do poziomu 3455 MHz. Wynik nieznacznie niższy niż maksymalny, ale jednocześnie bardziej stabilny.

Wcześniejsze doniesienia znalazły zatem częściowe potwierdzenie w rzeczywistości. Choć przebicie granicy 3 GHz w przypadku gier okazało się niemal niemożliwe, to Radeon RX 7900 XTX pokazał pełnię swoich możliwości w benchmarku programu graficznego Blender. Wynik, który uzyskała karta, jest z pewnością imponujący. Nie można wykluczyć, że nie jest to ostatnie słowo, gdyż przekroczenie bariery 3 GHz w testach bazujących na grach, może okazać się realne dzięki innym modelom kart z generacji RDNA 3.

Źródło: ComputerBase