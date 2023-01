AMD Radeon RX 7900 XT oraz Radeon RX 7900 XTX - Chińscy partnerzy firmy wciąż nie ogłosili planów wydawniczych dla kart

Dwóch chińskich partnerów AMD - Dataland i Vastarmor - wciąż nie posiadają w swojej ofercie najnowszych kart graficznych z serii Radeon RX 7000, czyli Radeon RX 7900 XT oraz Radeon RX 7900 XTX. W dodatku nie ma też żadnych oficjalnych informacji, ani nawet przecieków, co do jakichkolwiek planów ich wydawania przez oba podmioty, mimo upływu ponad miesiąca od wprowadzenia tychże kart przez AMD do sprzedaży.

Pomimo upływu miesiąca od rozpoczęcia sprzedaży najnowszych kart graficznych Radeon RX 7900 i RX 7900 XTX, dwóch chińskich partnerów AMD wciąż nie posiada planów wydawniczych z nimi związanych.

Ciekawostką w tym lekkim zamieszaniu jest fakt, iż obie firmy były jednymi z czołowych partnerów na chińskim rynku podczas prezentacji kart graficznych z poprzedniej generacji tj. Radeonów RX 6000 oraz RX 6X50, a ich oferta była dostępna już od pierwszego dnia. Dataland, który lepiej jest znany z ich serii kart graficznych zwanych X-Serial GPU, jest powszechnie dostępny oraz dosyć popularny na większości chińskich witrynach e-commerce. Produkują oni głównie karty graficzne o szerokich spektrum modyfikacji z dosyć niestandardowymi projektami, a dodatkowo charakteryzuje je wysokie fabryczne OC. W sytuacji tej firmy fakt, iż nie wydali jeszcze żadnego oświadczenia dotyczącego Radeonów z serii RX 7000 oznacza, że prawdopodobnie nie brali udziału w tworzeniu projektów chłodzenia we współpracy z AMD MBA (Made by AMD) ani nawet własnych pudełek. A taki proces miał miejsce podczas ich ostatniej współpracy z serią Radeon RX 6000.

Vastarmor, firma która pojawiła się około 2 lat temu, jest nadal dosyć nowym graczem na chińskim rynku niereferencyjnych kart z układami Radeon RX. Marka ta, razem ze swoją pełną linią produktów, była bardzo mocno promowana przez AMD podczas premiery Radeonów z serii RX 6000. Ich modele były reklamowane jednocześnie z kartami takich marek jak ASUS, MSI czy GIGABYTE. W tym wypadku sytuacja jest jednak trochę odmienna niż ta z firmą Dataland. Jakiś czas temu AMD w swojej notce prasowej twierdziło, iż linia karta Vastarmor będzie dostępna razem z kartami ich innych partnerów już od połowy grudnia.

"Oczekujemy, iż seria kart graficznych AMD Radeon RX 7900 AMD będzie dostępna na stronie AMD.com od 13 grudnia 2022 roku, przy jednoczesnej premierze kart od naszych partnerów, w tym ASRock, ASUS, Biostar, GIGABYTE, MSI, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX oraz Yeston od drugiej połowy grudnia. Karta AMD Radeon RX 7900 XTX będzie dostępna w cenie SEP $999 USD, a karta AMD Radeon RX 7900 XT w cenie SEP $899 USD." — AMD PR, 11/03/2022

Warto tutaj również zaznaczyć, że Vastamor produkował swoje autorskie karty dla modelu RX 6950X oraz wszystkich innych modeli z serii RX 6000 oraz RX6X50, więc mają oni doświadczenie w pracy z tego typu jednostkami. Podobna sytuacja ma miejsce w kwestii kart od Dataland - oni również posiadali w swojej ofercie model RX 6950X. Bardzo prawdopodobne jest jednak to, że obie firmy ciągle czekają aż AMD ogłosi resztę mniejszych braci z rodziny RDNA3 i dopiero wtedy ogłoszą swoje plany dotyczące wszystkich modeli.

Źródło: VideoCardz