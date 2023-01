AMD chwali się rozgrywką w grze Lies of P w rozdzielczości 8K i na detalach ultra z użyciem karty Radeon RX 7900 XTX

W ubiegłym roku zaprezentowano sporo ciekawych gier, których premierę zaplanowano na 2023 rok. Jednym z tytułów, który wywołał sporo dyskusji (acz takich z pozytywnym wydźwiękiem) było Lies of P, opowiadającą alternatywną (i wyjątkową krwawą) historię Pinokia - drewnianej kukły, która została człowiekiem. Produkcja przygotowana w stylu "souls-like" zostanie wydana w tym roku zarówno na PC jak i konsolach starej i obecnej generacji (w tym także w abonamencie Game Pass). Firma AMD współpracuje ze studiem NEOWIZ, a teraz zaprezentowano nowy gameplay, wyrenderowany na karcie graficznej AMD Radeon RX 7900 XTX.

AMD opublikowało gameplay z gry Lies of P w rozdzielczości 8K i przy najwyższych ustawieniach graficznych. Do tego celu wykorzystano kartę graficzną AMD Radeon RX 7900 XTX.

AMD chwali się poprzez opublikowany materiał wideo, że karta graficzna Radeon RX 7900 XTX jest w stanie uruchomić grę Lies od P w rozdzielczości 8K i detalach ultra, zachowując płynność na poziomie 60 klatek na sekundę. Podkreślamy jednak, że wideo na YouTube w 8K będzie dostępne dla kart graficznych / procesorów z iGPU, które sprzętowo wspierają odtwarzanie materiałów w 8K z użyciem kodeka AV1. Jeśli ktoś uruchomi maksymalnie w 4K to musi uwierzyć na słowo, że film prezentuje rozgrywkę w jeszcze wyższej rozdzielczości. Wiemy z poprzednich komunikatów, że Lies of P zaoferuje wsparcie dla techniki AMD FSR 2.1. Materiał wideo jednak nie wspomina, by ta forma upscalingu została wykorzystana w grze (co bynajmniej nie oznacza, że FSR 2.1 faktycznie nie został użyty na poczet tejże promocji).

W materiale wideo (podajemy go na końcu newsa) widzimy trochę eksploracji oraz walki - zarówno z mniej wymagającymi przeciwnikami jak również pełnoprawnym bossem. Lies of P może nie prezentuje jakieś imponującej jakości oprawę graficzną, ale trzeba przyznać że klimatu produkcji odmówić nie można. Mimo że to alternatywna historia Pinokia, to produkcja studia NEOWIZ prezentuje wyjątkowo ponurą stylistykę, dodając trochę gotyckości oraz wiktoriańskiego stylu do lokacji, po których się będziemy poruszać. Lies of P zadebiutuje w 2023 roku, ale na razie nie znamy dokładnego terminu wydania. Potwierdzono jednak chociażby polską wersję językową w postaci napisów.

Źródło: AMD