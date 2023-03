AMD nie zamierzało przygotować odpowiedzi na NVIDIA GeForce RTX 4090. Pracownicy firmy przedstawiają przyczyny decyzji

Karty graficzne poprzedniej generacji oferowały zbliżoną wydajność w klasycznej rasteryzacji. Zarówno AMD Radeon RX 6950 XT, jak i NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti gwarantowały posiadaczom płynną rozgrywkę w wysokiej rozdzielczości na najwyższych detalach. Część graczy przeżyła rozczarowanie, gdy okazało się, że AMD Radeon 7900 XTX ma być konkurentem dla modelu stojącego niżej w hierarchii - NVIDIA GeForce RTX 4080. Według pracowników AMD możliwe było przygotowanie szybszego układu, jednak ostatecznie nie zdecydowano się na taki krok.

Według Ricka Bergmana i Davida Wanga możliwe było przygotowanie szybszego GPU, jednak skutkowałoby to wyższą ceną i poborem mocy. AMD skupiło się na zaoferowaniu najwyższej wydajności poniżej 1000 USD.

Rick Bergman i David Wang udzielili wywiadu japońskiemu portalowi ITMedia. W trakcie omawiania architektury RDNA 3 i CDNA 3 zostali zapytani, dlaczego AMD nie zdecydowało się na przygotowanie układu, którego wydajność pozwoliłaby na lepsze konkurowanie z kartą graficzną NVIDIA RTX 4090. Okazuje się, że było to możliwe, jednak AMD nie chciało wprowadzać na rynek modelu, który pobierałby więcej mocy i kosztował powyżej 1000 USD. "Pod względem technicznym możliwe było przygotowanie jednostki o podobnej wydajności. Projektowanie GPU w ten sposób doprowadziło do wprowadzenia na rynek modelu o TDP wynoszącym 600W w cenie 1600 USD, co zostało zaakceptowane przez graczy. Myśleliśmy o tym, jednak zdecydowaliśmy, że nie będziemy przyjmować takiej strategii. Karta graficzna powinna oferować wysoką wydajność bez konieczności wymiany zasilacza i obudowy, zachowując przy tym odpowiednie temperatury. Najszybsze modele z serii Radeon RX zostały zaprojektowane według tych zasad" - skomentował Rick Bergman, AMD EVP.

Pytania dotyczyły również sposobu pozycjonowania produktów skierowanych do użytkowników oczekujących najwyższej wydajności. Według zaproszonych gości, na rynku kart graficznych obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku procesorów. Jednostki z serii AMD Ryzen skierowane są do graczy, a AMD Ryzen Threadripper do profesjonalistów i nie powinno się zacierać granic pomiędzy tymi segmentami. AMD oferuje układy graficzne, które różnią się możliwościami i są dopasowane do potrzeb odbiorcy. "Dwa lata temu zapowiedzieliśmy Instinct MI250X, pierwsze GPU wykorzystujące budowę typu MCM z teoretyczną mocą obliczeniową FP32 na poziomie 48 TFLOPS. Jeżeli spojrzysz na serię Instinct MI200, to zauważysz, że potrafimy zrobić wydajne GPU. Po prostu nie uważamy, że takie karty graficzne nadają się na rynek konsumencki. Nie planowaliśmy wprowadzenia na rynek modelu kosztującego 1600 USD, skupiliśmy się na zaoferowaniu dobrego stosunku ceny do wydajności poniżej 1000 USD. Według mnie różnicę w wysokości 600 USD powinno się wydać na pozostałe podzespoły komputerowe." – dodał David Wang, AMD SVP.

