ASUS i ASRock wydają BIOS obsługujący układy Intel Core 14. generacji dla płyt głównych z podstawką LGA1700

Jak powszechnie wiadomo, w najbliższych miesiącach Intela czeka mała rewolucja w ofercie. Producent zapowiedział już zmodyfikowaną nomenklaturę dla swoich nadchodzących mobilnych chipów Meteor Lake, aczkolwiek w przypadku desktopowych wersji wszystko pozostanie bez zmian. W końcu zadebiutować mają jedynie odświeżone chipy Raptor Lake, które - jak potwierdziło już kilku producentów - będą kompatybilne z dotychczas wydanymi płytami głównymi.

Wszystko wskazuje na to, że płyty główne z chipsetem z serii 700 obsłużą nawet trzy generacje chipów Intela, czyli Alder Lake, Raptor Lake i Raptor Lake Refresh.

Niedawno firma Gigabyte wydała BIOS dla płyt głównych z serii 600 i 700, który dodaje obsługę next-genowych procesorów Intela. Teraz jej śladem poszły ASUS i ASRock. Jak zauważono, póki co stosowne wzmianki o nowej funkcji oprogramowania znajdują się w opisach tylko niektórych modeli płyt, jak np. ASRock B760M PG Sonic WIFI czy ROG Maximus Z790 APEX. Koniec końców jednak układy Intel Core 14. generacji powinny zadziałać na wszystkich płytach głównych z chipsetami z serii z 600 i 700.

Wydaje się, że ze względu na kolejne, niezbyt znaczące odświeżenie w ofercie Intela wydanie kolejnych płyt głównych z nowymi chipsetami nie będzie konieczne. To z kolei oznacza, że wiele modeli będzie w stanie obsłużyć aż trzy generacje procesorów Niebieskich (Alder Lake, Raptor Lake i Raptor Lake Refresh). O nadchodzących jednostkach giganta z Santa Clara nie wiadomo na ten moment zbyt wiele. Na ten moment można się domyśleć jedynie ich nazewnictwa, jednak poza tym konsumenci mogą spodziewać się jeszcze wyższych częstotliwości. Oficjalna zapowiedź chipów prawdopodobnie będzie miała miejsce we wrześniu, natomiast do sklepów trafią w październiku tego roku.

Źródło: WCCFTech