Test płyty głównej MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR5 - Wystarczy nawet do podkręconego Intel Core i9

Płyty główne MSI Tomahawk należą do najbardziej utytułowanych oraz najczęściej wybieranych, oferując całkiem przyzwoity stosunek jakości do wyposażenia. Przez ostatnie generacje rodzina sukcesywnie ewoluowała, finalnie stając się produktami prawie high-endowymi. Napisałem prawie, ponieważ specyfikacja techniczna jest naprawdę solidna, jednak producent trochę oszczędza na dodatkowym wyposażeniu, chociaż przynajmniej nie zabrakło modułu WiFi. Summa summarum, jeżeli szukacie płyty głównej bez fajerwerków, tylko zbudowanej na mocnych komponentach, to recenzowany MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi powinien spełnić (prawie) wszystkie wasze oczekiwania.

Autor: Sebastian Oktaba

Tomahawk i Mortar w jednym stały domu, ale przynajmniej wiadomo, która seria dedykowana jest komu... Tutaj podział okazuje się klarowny, bowiem Mortar to modele wykorzystujące słabsze chipsety Intela (B660/B760), podczas gdy Tomahawki bazują na odblokowanych układach (Z690/Z790). Dlatego dedykowane są bardziej zaawansowanym użytkownikom, budującym mocniejsze platformy sprzętowe, gdzie uwzględnia się również podkręcanie procesorów. Mortary są również mniejsze, wykonane w formacie mATX, natomiast Tomahawki to standardowy ATX. Cechą wspólną każdej generacji jest stylistyka - obydwie rodziny w aktualnym wydaniu cechuje kruczoczarna kolorystyka, minimalistyczne wykończenia i brak podświetlenia (OK, czasami producent stosuje srebrne radiatory). Powyższa zasada została utrzymana także w przypadku nowej generacji procesorów AMD Ryzen 7000, gdzie dostaniemy Mortara i Tomahawka z gniazdem AM5, które wyglądają niemal identycznie i kosztują podobne pieniądze.

MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi można z powodzeniem nazwać solidną klasą średnią, która pod pewnymi aspektami ma ambicje dorównać wyższej półce.

Podstawowe portfolio układów logiki dla procesorów Intel Alder i Raptor Lake obejmuje cztery modele - H610 / B660 / Z690 / Z790 - różniące się zakresem funkcji, ilością dostępnych interfejsów i portów. Tradycyjnie tylko Intel Z690 / Z790 pozwalają na podkręcanie poprzez manipulowanie mnożnikiem lub magistralą BCLK, chociaż druga ewentualność częściowo zależy od wyposażenia płyty głównej (wybrane ASUS B660 pozwalają na regulowanie BLCK). Intel odblokował jednak na B660 / H670 możliwość zmiany taktowania pamięci RAM ponad maksimum kontrolera, co znacznie zwiększyło atrakcyjność chipsetów znajdujących się w środku stawki. Żadne ograniczenia nie dotyczą natomiast producentów względem stosowania standardów DDR5/DDR4, dlatego znajdziemy zarówno H610 DDR5, jak również Z790 DDR4. Modele H610 / B600 mają jednak tylko 4 linie DMI 4.0 i pozbawione zostały obsługi RAID, zaś najsłabszy w rodzinie dodatkowo wykastrowano z PCI-Express 4.0, USB 3.2 Gen 2x2 oraz regulacji dzielników RAM. Różnice między Intel Z690 i Z790 trudno jednak nazwać znaczącymi, bowiem ograniczone zostały do reorganizacji linii PCI-Express i portów USB - czysta kosmetyka.

Intel H610 Intel B660 Intel Z690 Intel Z790 Overclocking CPU Nie Nie Tak Tak Overclocking BCLK Nie Nie Tak Tak Overclocking RAM Nie Tak Tak Tak Kanały pamięci 1 2 2 2 Linie DMI 4.0 4 4 8 8 Linie PCI-E 4.0 0 6 12 20 Linie PCI-E 3.0 8 8 16 8 Porty SATA 3.0 4 4 8 8 Porty USB 2.0 10 12 14 0 USB 3.2 Gen 2x2 0 2 4 5 USB 3.2 Gen 2x1 2 4 10 10 USB 3.2 Gen 1x1 4 6 10 10 Intel RST Tak Tak Tak Tak Intel VMD Tak Tak Tak Tak RAID 0 / 1 / 5 Nie Nie Tak Tak Opcjonalne WiFi 6E Tak Tak Tak Tak Współczynnik TDP 6 W 6 W 6 W 6 W Cena detaliczna 26 USD 29 USD 51 USD 57 USD

MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi można z powodzeniem nazwać solidną klasą średnią, która pod pewnymi aspektami ma ambicje dorównać wyższej półce. Producent zamiast na fajerwerkach wizualnych, czyli fikuśnych radiatorach oraz podświetleniu, skupił się bardziej na dostarczeniu solidnej sekcji zasilania i skutecznego chłodzenia tegoż elementu. MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi jest zatem płytą główną o stonowanym wglądzie, co postrzegam jako ogromną zaletę. Podstawowe wydanie posiada już zintegrowany moduł łączności bezprzewodowej, obejmujący Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2, który doprawiono 2.5G LAN. Dodatkowo mamy przyzwoitej klasy układ dźwiękowy Realtek ALC4080 (bez wzmacniacza słuchawkowego), sporo wtyczek dla wentylatorów, portów USB i gniazd M.2 przykrytych radiatorami. Słowem - jest praktycznie wszystko, czego można potrzebować w nowoczesnym komputerze. Warto jeszcze wspomnieć, że oprócz modelu DDR5 dostępny jest również wariant obsługujący pamięci DDR4.