Test płyty głównej ASUS ROG Maximus Z890 APEX - Najlepsza do podkręcania procesorów i pamięci RAM. Za taką cenę musiała...

ASUS ROG Maximus Z890 APEX to specyficzna płyta główna przeznaczona dla procesorów Intel Core Ultra 200, stworzona przede wszystkim z myślą o najbardziej zagorzałych overclockerach, których nie satysfakcjonują zwykłe codzienne ustawienia. Konstrukcje z rodziny APEX wielokrotnie były wykorzystywane w międzynarodowych konkursach i podczas bicia rekordów taktowania, niemniej nawet przeciętny użytkownik może docenić możliwości tego sprzętu. ASUS ROG Maximus Z890 APEX okazuje się bowiem niezrównany w podkręcaniu pamięci RAM DDR5, natomiast platforma LGA1851 otwiera szerokie perspektywy przynajmniej w powyższym zakresie. Jednak czy oferuje jeszcze jakieś wymierne korzyści?

Autor: Sebastian Oktaba

Procesory Intel Core Ultra 200 wymagają nowej podstawki - LGA1851 - debiutując razem z płytami głównymi wykorzystującymi chipset Intel Z890. Dopiero w niedalekiej przyszłości, kiedy producent wprowadzi tańsze i zablokowane jednostki, dodane zostaną również adekwatne układy logiki. Intel Z890 niewiele jednak zmienia względem poprzednika, bowiem komunikacja nadal zachodzi poprzez wewnętrzny interfejs DMI 4.0. Sukcesor Intel Z790 oferuje wewnętrzne 24 linie PCI-Express 4.0, maksymalnie 8 portów Serial ATA 6 Gb/s, 32 porty USB 3.2 oraz 14 portów USB 2.0, aczkolwiek konkretne wartości zależą wyłącznie od implementacji dokonanej przez producenta płyty głównej. Chipset posiada zintegrowany kontroler sieci bezprzewodowej WiFi 6E / Bluetooth 5.3 oraz Thunderbolt 4, natomiast nowsze wersje standardów dostępne będą w postaci osobnych układów. Podstawowe wyposażenie stanowi również łącze przewodowe 1 GbE. Intel Z890 dodaje jeszcze obsługę RAID 10 dla nośników PCI-Express, gdzie poprzednicy oferowali 0 / 1 / 5, natomiast RAID 10 dostępny był wyłącznie w przypadku interfejsu SATA. Zakres funkcji rozszerzono natomiast o Intel Trusted Execution Technology.

ASUS ROG Maximus Z890 APEX to płyta główna stworzona do podkręcania, której potencjał skupia się przede wszystkim na pamięciach RAM. Platforma LGA1851 pozwala bowiem wykorzystać moduły CUDIMM o taktowaniu 9600+ MHz, które niebawem powinny trafić do szerokiej sprzedaży.

Płyty główne ASUS APEX to propozycje przeznaczone wyłącznie dla posiadaczy platform Intela, jednak odmienne względem konstrukcji skierowanych do zwykłych entuzjastów, ponieważ zostały stworzone dla najbardziej wymagających overclockerów. Pierwsze modele należące do rodziny zadebiutowały jeszcze w czasach procesorów Intel Skylake i chipsetu Intel Z270, kontynuując bogate tradycje producenta w kwestii dostarczania platform do zdobywania rekordów. Przykładowo - ASUS ROG Maximus IX Apex oficjalnie obsługiwał pamięci DDR4 4266 MHz, chociaż w zamierzchłym 2017 roku niewielu posiadało zestawy 3000 MHz. Koncepcja inżynierów od tamtego momentu nie uległa poważniejszej zmianie, dlatego ASUS ROG Maximus Z890 APEX również posiada dwa banki pamięci RAM, sekcja zasilania została przystosowana do chłodzenia ciekłym azotem, natomiast standardowym wyposażeniem są punkty pomiaru napięć. Summa summarum, testowany dzisiaj ASUS ROG Maximus Z890 APEX to produkt bardzo specyficzny, stanowiący ciekawostkę o możliwościach istotnych dla wąskiego grona odbiorców.

Intel Z890 Intel Z790 Intel Z690 Overclocking CPU Tak Tak Tak Overclocking BCLK Tak Tak Tak Overclocking RAM Tak Tak Tak Linie DMI 4.0 8 8 8 Kanały pamięci 2 2 2 Linie PCI-E 5.0 - - - Linie PCI-E 4.0 24 20 12 LINIE PCI-E 3.0 - 8 16 Porty SATA 3.0 8 8 8 Porty USB 2.0 14 14 14 USB 3.2 Gen 2x2 5 5 4 USB 3.2 Gen 2x1 10 10 10 USB 3.2 Gen 1x1 10 10 10 RAID 0 / 1 / 5 / 10 Tak Tak* Tak* Współczynnik TDP 6 W 6 W 6 W Cena detaliczna 57 USD 57 USD 57 USD

Producent zachował śnieżnobiałą kolorystykę znaną z modelu ASUS ROG Maximus Z790 APEX, którego odświeżony wariant APEX Encore (również z chipsetem Intel Z790), powrócił do klasycznej czarnej postaci niedostępnej w obecnej generacji. Konstrukcja przeszła natomiast kilka korzystnych zmian i zyskała szereg funkcjonalności, które powinny uprzyjemnić eksploatację. Oprócz stricte overclockingowego charakteru, ASUS ROG Maximus Z890 APEX został całkiem solidnie wyposażony mi.n. otrzymał układ dźwiękowy SupremeFX 7.1 będący implementacją kodeka Realtek ALC4080, 5G LAN i moduł łączności bezprzewodowej WiFi 7 / Bluetooth 5.4. Największy nacisk położono oczywiście na twardą specyfikację techniczną, pozwalającą podkręcić procesory Intel Core Ultra 200 do poziomu... umożliwiającego bicie rekordów przynajmniej w Cinebench. Dość przerażająco wygląda niestety cena startowa ASUS ROG Maximus Z890 APEX, wynosząca w momencie pisania artykułu około 3600 złotych.

UWAGA: Poszczególni producenci płyt głównych mogą stosować różne fabryczne ustawienia BIOS, związane z limitami energetycznymi PL1 i PL2, wpływającymi na wydajność procesorów pod długotrwałym obciążeniem. Nawet ustawienia Intel Default Settings mogą się różnić podstawowymi parametrami, co oczywiście wpływa na końcowe wyniki, chociaż przy ustawieniach ręcznych praktycznie na każdym modelu osiągi powinny być niemal identyczne.