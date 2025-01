Test płyty głównej ASUS Prime B760-Plus - Tania płyta główna dla procesorów Intel z PCI-Express 5.0 i obsługą pamięci DDR5

Jeśli szukacie niedrogiej płyty głównej LGA1700 dla zablokowanych procesorów Intel Core 12/13/14 generacji, ale stawicie platformie pewne wymagania oraz unikacie absolutnie budżetowych modeli bazujących na chipsecie Intel H610, wybór okazuje się zatrważająco niewielki. Istnieje jednak przynajmniej kilka interesujących propozycji z wyższym układem logiki. W okolicy 500 złotych można znaleźć chociażby testowanego dzisiaj ASUS Prime B760-Plus, który posiada cztery sloty pamięci RAM DDR5, trzy gniazda M.2, obsługuje interfejs PCI-Express 5.0, dysponując dodatkowo przyzwoitą oraz chłodzoną radiatorami sekcją zasilania. Jest zarazem jedną z najtańszych pełnowymiarowych płyt głównych spełniających takie kryteria.

Autor: Sebastian Oktaba

Portfolio układów logiki dla procesorów Intel 12/13/14 generacji obejmuje cztery modele - H610 / B760 / H770 / Z790 - różniące się zakresem funkcji, ilością dostępnych interfejsów i portów. Oficjalnie tylko Intel Z790 pozwala na podkręcanie poprzez manipulowanie mnożnikiem lub magistralą BCLK, chociaż druga ewentualność częściowo zależy od wyposażenia płyty głównej (wybrane niższe modele pozwalają na regulowanie BLCK). Intel nie blokuje jednak na B760 / H770 możliwość zmiany taktowania pamięci RAM ponad maksimum kontrolera, co znacznie zwiększyło atrakcyjność chipsetów umieszczonych w środku stawki. Żadne ograniczenia nie dotyczą natomiast producentów względem stosowania standardów DDR5/DDR4, dlatego znajdziemy zarówno H610 DDR5, jak również Z790 DDR4. Chipset H610 posiada jednak tylko 4 linie DMI 4.0, pozbawiony został PCI-Express 4.0 oraz USB 3.2 Gen 2x2. Pozostałe różnice w specyfikacji chipsetów Intel Z790 / H770 / B760 ograniczają się przede wszystkim do ilości poszczególnych linii i konfiguracji portów, których dokładną rozpiskę znajdziecie w tabelce.

ASUS Prime B760-Plus to jedna z najtańszych płyt głównych LGA1700, która obsługuje PCI-Express 5.0 x16 oraz pamięci DDR5, występująca w formacie ATX. Jest to ciekawa propozycja dla zablokowanych procesorów Intela.

Płyty główne z rodziny ASUS Prime występują w kilku wariantach, począwszy od wybitnie budżetowych, a skończywszy na niemalże high-endowych, zależenie jaki chipset zastosował producent. Cechą charakterystyczną wszystkich jest czarny laminat i srebrne radiatory. ASUS Prime B760-Plus to konstrukcja należąca do pierwszej kategorii, chociaż względem modeli bazujących na Intel H610 wyróżnia się bogatszym wyposażeniem. Mówimy jednak o sprzęcie przeznaczonym do podstawowych komputerów, gdzie trafiają zablokowane procesory o niskim współczynniku TDP. Testy wydajności zostały przeprowadzone na Intel Core i5-14600K oraz ustawieniach domyślnych, uwzględniających fabryczne limity energetyczne, które w przypadku płyt głównych ASUS okazują się bardziej restrykcyjne niż konkurencji. Z drugiej strony uznałem, że wstawienia mocniejszego procesora (np. Core i9-14900K) byłoby niemiarodajne i abstrakcyjne, ponieważ nikt ASUS Prime B760-Plus z takimi jednostkami nie będzie parował.

Intel H610 Intel B760 Intel H770 Intel Z790 Overclocking CPU Nie Nie Nie Tak Overclocking BCLK Nie Nie Nie Tak Overclocking RAM Nie Tak Tak Tak Kanały pamięci 1 2 2 2 Linie DMI 4.0 4 4 8 8 Linie PCI-E 4.0 0 10 16 20 Linie PCI-E 3.0 8 4 8 8 Porty SATA 3.0 4 4 8 8 Porty USB 2.0 10 12 14 14 USB 3.2 Gen 2x2 0 2 2 5 USB 3.2 Gen 2x1 2 4 4 10 USB 3.2 Gen 1x1 4 6 8 10 Intel RST Tak Tak Tak Tak Intel VMD Tak Tak Tak Tak RAID 0 / 1 / 5 Nie Tak Tak Tak Opcjonalne WiFi 6E Tak Tak Tak Tak Współczynnik TDP 6 W 6 W 6 W 6 W Cena detaliczna 26 USD 29 USD 33 USD 51 USD

Chipset Intel B760 zapewnia całkiem przyzwoitą bazową funkcjonalność, niemniej większość niedrogich płyt głównych LGA1700 dysponuje tylko PCI-Express 4.0 x16, natomiast ASUS Prime B760-Plus posiada złącze PCI-Express 5.0 x16. Dzisiaj to jeszcze nadprogramowy dodatek, aczkolwiek w niedalekiej przyszłości bezapelacyjnie zyska na znaczeniu, bowiem prędzej czy później zadebiutują karty graficzne z szybszymi interfejsami. Złącza M.2 PCI-Express 5.0 x4 przeznaczonego dla nośników SSD zabrakło, jednak tylko naprawdę wypasione i oczywiście drogie B760 takowym dysponują. ASUS Prime B760-Plus posiada również cztery banki pamięci RAM DDR5, oficjalnie prowadząc moduły o taktowaniu 7200 MHz, natomiast faktycznie działają jeszcze szybsze. Recenzowana płyta główna występuje także w wariacie obsługującym DDR4, który posiada identyczne wyposażenie, ale kosztuje nawet poniżej 500 złotych.