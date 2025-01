Test płyty głównej MSI MAG B860 Tomahawk WiFi - Bogate wyposażenie, ładna stylistyka, ale niestety jest drogo

Procesory Intel Arrow Lake i platforma LGA1851 zaliczyły twarde lądowanie, bowiem jednostki Core Ultra 200 wypadały przyzwoicie w programach oraz poprawiły efektywność energetyczną, jednak zdecydowanie nie spełniły oczekiwań graczy. Intel tradycyjnie po kilku miesiącach wprowadza procesory z zablokowanym mnożnikiem, którym towarzyszą również tańsze chipsety, a wśród nowości znalazła się recenzowana płyta główna MSI MAG B860 Tomahawk WiFi. Kwestią dyskusyjną pozostaje czy standardowa strategia, która całkiem nieźle sprawdzała się w poprzednich latach, przyniesie zwiększenie zainteresowania LGA 1851. Cóż... jeżeli zablokowane procesory i płyt główne Intel B860 zostałyby odpowiednio wycenione...

Autor: Sebastian Oktaba

Tomahawk to powszechnie znana rodzina płyt głównych MSI, której kariera wystartowała razem z procesorami Intel Skylake i chipsetami Intel 100. Seria od premiery przeszła gruntowne zmiany, obierając w pewnym momencie zdecydowanie ciemniejsze tonacje i utrzymując powyższy kierunek do chwili obecnej. Płyty główne MSI Tomahawk przeważnie zajmują miejsca w średnio-wyższym segmencie, będąc relatywnie dobrze wyposażonymi urządzeniami sprzedawanymi za rozsądne pieniądze (biorąc pod uwagę rozpiętość oferty). MSI MAG B860 Tomahawk WiFi konstrukcyjnie przypomina swojego poprzednika, aczkolwiek nowsza propozycja pomimo zbliżonego rozkładu elementów na laminacie, przeszła szereg drobnych poprawek w ergonomii. Producent pozostał jednak wierny ciemniej kolorystyce, charakterystycznej dla wszystkich modeli aktualnie reprezentujących płyty główne należące do popularnej serii. Premiera MSI MAG B860 Tomahawk WiFi nieprzypadkowo wypada w momencie wprowadzenia zablokowanych jednostek Intel Core Ultra 200, co jest typowym zabiegiem u Niebieskich.

MSI MAG B860 Tomahawk WiFi to płyta główna przeznaczona przede wszystkim do zablokowanych procesorów Intl Core Ultra 200. Oferuje bogate wyposażenie, nowoczesne rozwiązania oraz przyjemną stylistykę,

Procesory Intel Core Ultra 200 wymagają nowej podstawki - LGA1851 - natomiast użytkownik może aktualnie wybierać spośród trzech chipsetów przeznaczonych dla kompatybilnych płyt głównych. Intel Z890 debiutował w momencie wprowadzenia Arrow Lake, jednak na tańsze układy Intel B860 i H810 musieliśmy poczekać kilka miesięcy. Summa summarum producent niewiele zmienił względem poprzedników, bowiem komunikacja nadal zachodzi poprzez wewnętrzny interfejs DMI 4.0, zachowując wszelkie przywileje oraz ograniczenia kojarzone z poszczególnymi modelami. Chipset Intel Z890 pozwala na odblokowanie pełnego potencjału platformy, Intel B860 nadal ma zablokowane podkręcanie procesora, ale umożliwia manipulowanie pamięciami RAM, podczas gdy najbardziej budżety Intel H810 pozbawiono obydwu tych funkcjonalności. Warto zwrócić również uwagę na wsparcie RAID - Intel Z790 obsługuje nośniki PCI-Express / SATA, Intel B860 tylko SATA, natomiast Intel H810 żadnych.

Intel Z890 Intel B860 Intel H810 Overclocking CPU Tak Nie Nie Overclocking BCLK Tak Nie Nie Overclocking RAM Tak Tak Nie Linie DMI 4.0 8 4 4 Kanały pamięci 2 2 1 Linie PCI-E 5.0 - - - Linie PCI-E 4.0 24 14 8 LINIE PCI-E 3.0 - - - Porty SATA 3.0 8 4 4 Porty USB 2.0 14 12 10 USB 3.2 Gen 2x2 5 2 - USB 3.2 Gen 2x1 10 4 2 USB 3.2 Gen 1x1 10 6 4 RAID 0 / 1 / 5 / 10 Tak (PCIe / SATA) Tak (SATA) - Współczynnik TDP 6 W 6 W 6 W Cena detaliczna 57 USD 31 USD 28 USD

MSI MAG B860 Tomahawk WiFi to aktualnie najwyżej pozycjonowana płyt główna z chipsetem Intel B860, którą producent posiada w ofercie sprzedażowej, niemniej z czasem portfolio powinno zostać znacznie rozszerzone. Konstrukcja sprawia wrażenie naprawdę solidnej, podobnie zresztą wyglądali poprzednicy, więc najnowszy Tomahawk trzyma po prostu odpowiedni poziom. Kolorystyka pozostała kruczo-czarna, aczkolwiek dodano zdecydowanie więcej żółtych akcentów, które otrzymały także odpowiedniki bazujące na chipsetach AMD 800. Oszczędzono natomiast na dodatkach dla overclockerów, takich jak wyświetlacz kodów POST, przyciski Power / Reset itp. Decyzja całkowicie zrozumiała, ponieważ w przeciwieństwie do konkurencyjnej platformy Intel LGA1851 oczywiście nadal nie pozwala podkręcać procesorów na chipsecie B. Pozostałe wyposażenie MSI MAG B860 Tomahawk WiFi jednak nie rozczarowuje, uwzględniając chociażby Thunderbolt 4, układ 5G LAN, WiFi 7 czy Bluetooth 5.4.