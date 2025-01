Test płyty głównej MSI B760M GAMING PLUS WIFI - Dobrze wyceniona płyta główna dla procesorów Intel i pamięci DDR5

Płyta główna MSI B760M GAMING PLUS WIFI trafiła do sprzedaży dopiero niedawno, chociaż platforma LGA1700 wkrótce zostanie wygaszona, bowiem otrzymała dotychczas trzy generacje procesorów i kolejnego zastrzyku nowości producent nie przewiduje. Istnieje jednak niesłabnące zapotrzebowanie na niedrogie konstrukcje, które najpewniej utrzyma się jeszcze dłuższą chwilę po premierze następców Raptor Lake, ponieważ zablokowane procesory następnej generacji zawsze pojawiają się później. Dlatego MSI B760M GAMING PLUS WIFI może jeszcze zagościć w wielu komputerach, zwłaszcza jeżeli punktem docelowym są słabsze procesory. Relacja ceny do wyposażenia oraz wykonania okazuje się tutaj bardzo dobra...

Autor: Sebastian Oktaba

Portfolio układów logiki dla procesorów Intel 12/13/14 generacji obejmuje cztery modele - H610 / B760 / H770 / Z790 - różniące się zakresem funkcji, ilością dostępnych interfejsów i portów. Oficjalnie tylko Intel Z790 pozwala na podkręcanie poprzez manipulowanie mnożnikiem lub magistralą BCLK, chociaż druga ewentualność częściowo zależy od wyposażenia płyty głównej (wybrane niższe modele pozwalają na regulowanie BLCK). Intel nie blokuje jednak na B760 / H770 możliwość zmiany taktowania pamięci RAM ponad maksimum kontrolera, co znacznie zwiększyło atrakcyjność chipsetów umieszczonych w środku stawki. Żadne ograniczenia nie dotyczą natomiast producentów względem stosowania standardów DDR5/DDR4, dlatego znajdziemy zarówno H610 DDR5, jak również Z790 DDR4. Chipset H610 posiada jednak tylko 4 linie DMI 4.0, pozbawiony został PCI-Express 4.0 oraz USB 3.2 Gen 2x2. Pozostałe różnice w specyfikacji chipsetów Intel Z790 / H770 / B760 ograniczają się przede wszystkim do ilości poszczególnych linii i konfiguracji portów, których dokładną rozpiskę znajdziecie w tabelce.

MSI B760M GAMING PLUS WIFI to niedroga i dobrze wyposażona płyta główna mATX, która posiada praktycznie wszystko, czego potrzeba w gamingowym komputerze nie nastawionym na overclocking procesora.

MSI B760M GAMING PLUS WIFI względem modeli MSI PRO B760M-A WiFi oraz MSI B760 Gaming Plus WiFi charakteryzuje się odświeżonym wzornictwem, które zastosowano w równolegle wprowadzonych płytach głównych MSI B650M / X670E Gaming Plus WiFi. Jednak co ciekawe, wariant ATX recenzowanej konstrukcji nie doczekał się zmienionego wyglądu i prawdopodobnie producent pozostanie przy czarno-szarym pierwowzorze. Srebrne radiatory z lazurowymi wstawkami prezentują się przyzwoicie, chociaż zapewne nie brakuje użytkowników, którym całkowicie czarna stylistyka rodziny PRO bardziej pasowała. Urządzenie w formacie mATX zawiera praktycznie wszystko, czego potrzeba do zbudowania nowoczesnego lecz niekoniecznie stricte gamingowego komputera, zatem nie sugerujecie się wyłącznie nazewnictwem. Niewielkie rozmiary laminatu plus zastosowanie tańszego chipsetu Intel B760 wymusiły natomiast kilka nieuniknionych kompromisów, jak chociażby zastosowanie czterech portów SATA.

Intel H610 Intel B760 Intel H770 Intel Z790 Overclocking CPU Nie Nie Nie Tak Overclocking BCLK Nie Nie Nie Tak Overclocking RAM Nie Tak Tak Tak Kanały pamięci 1 2 2 2 Linie DMI 4.0 4 4 8 8 Linie PCI-E 4.0 0 10 16 20 Linie PCI-E 3.0 8 4 8 8 Porty SATA 3.0 4 4 8 8 Porty USB 2.0 10 12 14 14 USB 3.2 Gen 2x2 0 2 2 5 USB 3.2 Gen 2x1 2 4 4 10 USB 3.2 Gen 1x1 4 6 8 10 Intel RST Tak Tak Tak Tak Intel VMD Tak Tak Tak Tak RAID 0 / 1 / 5 Nie Tak Tak Tak Opcjonalne WiFi 6E Tak Tak Tak Tak Współczynnik TDP 6 W 6 W 6 W 6 W Cena detaliczna 26 USD 29 USD 33 USD 51 USD

MSI B760M GAMING PLUS WIFI można znaleźć w kwocie 660 złotych, mówimy zatem o sensownie wycenionej płycie głównej dysponującej czterema slotami pamięci RAM DDR5, układem Intel B760 oraz kompletnym modułem sieci bezprzewodowej obejmującym WiFi 6E / Bluetooth 5.3. Pod względem konstrukcyjnym otrzymujemy rebrandowany model MSI PRO B760M-A WiFi, bowiem obydwa współdzielą większość specyfikacji technicznej. Sekcja zasilania, panel tylnych portów czy ułożenie elementów na laminacie jest zasadniczo identyczne. Poprzednik cieszył się pozytywnymi opiniami, dlatego takie odgrzewanie nikogo nie powinno zniesmaczyć. Drobną lecz potrzebną zmianą w stosunku do starszego modelu MSI PRO B760M-A WiFi jest obecność odpromiennika przeznaczonego dla nośników SSD M.2, natomiast przy okazji symbolicznie zwiększono także rozmiary radiatora na układzie logiki. Reszta wyjdzie w praniu...