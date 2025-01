Intel Raptor Lake Refresh - część procesorów pozostanie przy starych nazwach, część jednak otrzyma nową nomenklaturę

Wczoraj Intel oficjalnie ogłosił zmianę nazewnictwa swoich procesorów, począwszy od 14. generacji. Z nazw zniknie ikoniczna już literka "i", tym samym przekształcając niektóre modele na odpowiednio "Core 3", "Core 5" oraz "Core 7". Ponadto zostanie wprowadzona linia premium dla wyżej pozycjonowanych procesorów. Te określane będą jako "Core Ultra 5", "Core Ultra 7" oraz "Core Ultra 9". Status nazewnictwa był jednocześnie niejasny dla odświeżonych procesorów Raptor Lake Refresh, które pojawią się m.in. w desktopach. Nowe informacje rozwiewają wszelkie wątpliwości w tym temacie.

W sieci pojawiły się informacje, które rozwiewają wątpliwości co do nazewnictwa nadchodzącej, 14. generacji procesorów Intel Raptor Lake Refresh. Większość układów pozostanie jeszcze przy starych nazwach, jednak część jednostek zostanie już przystosowana do nowej nomenklatury.

Na chińskim forum Bilibili, za pośrednictwem użytkownika Golden Pig Upgrade, pojawiły się dodatkowe slajdy dotyczące nadchodzących procesorów Intela z 14. generacji. Potwierdzają one, że w przypadku desktopów będą to jednostki Raptor Lake Refresh. Odświeżona 13. generacja (przekształcona finalnie w 14. generację) pojawi się również w wersjach HX (najwydajniejsze notebooki do gier oraz pracy) oraz U (energooszczędne jednostki dla ultrabooków czy hybryd). Z kolei nowe procesory Meteor Lake miałyby zostać podzielone na dwie podgrupy: energooszczędne Meteor Lake-U oraz wydajniejsze Meteor Lake-H.

Desktopowe procesory Raptor Lake-S Refresh oraz mobilne układy Raptor Lake-HX Refresh otrzymają jeszcze dotychczasowe nazewnictwo. Tym samym w ofercie pojawi się np. Intel Core i9-14900K czy Intel Core i9-14900HX. Co ciekawe, Raptor Lake-U Refresh będzie już pozycjonowany pod nowymi nazwami: Core 3, Core 5 oraz Core 7. Z kolei wszystkie układy Meteor Lake otrzymają nazwy Core Ultra. Podgrupa Meteor Lake-U będzie dostępna w wersjach Core Ultra 5 oraz Core Ultra 7, z kolei Meteor Lake-H jako ta wydajniejsza kategoria będzie oferowana we wszystkich trzech segmentach: Core Ultra 5, Core Ultra 7 oraz Core Ultra 9.

