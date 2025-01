Intel ogłasza dużą inwestycję w Polsce. Na bezpośrednie zatrudnienie może liczyć nawet dwa tysiące osób

W dniu dzisiejszym Intel ogłosił, że w pobliżu Wrocławia powstanie placówka montażu i testowania rozwiązań półprzewodnikowych. Jest to kolejna duża inwestycja jednego liderów branży nowych technologii, po uruchomieniu pod koniec kwietnia bieżącego roku regionu przetwarzania danych w chmurze przez Microsoft. Szacuje się, że nowy ośrodek Intela stworzy bezpośrednio około dwa tysiące nowych miejsc pracy i kolejne tysiące pobocznych wokół inwestycji.

Intel zapowiedział uruchomienie zakładu, w którym odbywał się będzie montaż i proces testowania rozwiązań półprzewodnikowych. Placówka będzie wykonana w najnowocześniejszej technologii i zapewni bezpośrednio dwa tysiące nowych miejsc pracy.

Placówka amerykańskiej firmy będzie stworzona z udziałem najnowocześniejszej technologii i ma być odpowiedzią na rosnący popyt w branży półprzewodników. Podczas tworzenia i funkcjonowania zakładu będą wykorzystane najwyższe standardy ekologiczne, które mają zminimalizować ślad węglowy i negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Jej łączny koszt wyniesie 4,6 mld dolarów. Faza projektowania ma rozpocząć się natychmiast, zaś proces konstrukcyjny ruszy po zatwierdzeniu przedsięwzięcia przez Komisję Europejską.

Cały projekt należy rozpatrywać w szerszym kontekście. Intel w ostatnim okresie mocno inwestuje na rynku europejskim. Wraz placówką w irlandzkim Leixlip i niemieckim Magdeburgu, ma to pozwolić na stworzenie całego łańcucha produkcyjnego na Starym Kontynencie. Ośrodki w Polsce, Irlandii i Niemczech będą ściśle ze sobą współpracowały. Celem jest nie tylko zaspokojenie popytu, ale także uodpornienie Europy na zawirowania w branży półprzewodników.

CEO Intela, Pat Gelsinger, w swojej wypowiedzi pochwalił polskie środowisko biznesowe i potencjał pracowniczy. W jego ocenie inwestycje w naszym kraju są konkurencyjne pod względem koniecznych do poniesienia kosztów. Polska ma także bardzo dużą bazę utalentowanych osób, które mogą znaleźć zatrudnienie w placówce Intela. Chwalone jest ponadto dobre zaplecze infrastrukturalne. Bardzo pozytywnie o inwestycji wypowiadał się także premier Mateusz Morawiecki. Polski zakład będzie odgrywał ważną rolę i z pewnością jest istotnym krokiem na drodze do uniezależnienia się od rynków Dalekiego Wschodu.

Jak podaje Intel, działanie placówki będzie polegało na odbiorze wafli krzemowych z fabryk (w tym przypadku głównie z Irlandii i Niemiec), cięcie ich na pojedyncze chipy, składanie w produkty końcowe i testowanie pod kątem wydajności oraz niezawodności. Pracę w zakładzie znajdą wysoce wykwalifikowani inżynierowie, operatorzy, a także technicy sprzętu. Ma on oferować bardzo konkurencyjne, jak na tę branżę, warunki płacowe. Przypomnijmy, że Intel posiada już duży dział badawczo-rozwojowy w Gdańsku, który zatrudnia niemal cztery tysiące pracowników.

Plany Unii Europejskiej zakładają osiągnięcie 20% światowej produkcji półprzewodników do 2030 roku. Amerykańska firma ma nadzieję, że jej inwestycje w Polsce i pozostałej części Starego Kontynentu będą katalizatorem do dalszego rozwoju branży na tym obszarze. Choć niektóre lokalizacje inwestycyjne na Dalekim Wschodzie pozostają ciągle atrakcyjne finansowo, to wzrastające napięcie i niestabilność w tym regionie świata zmusza do poszukiwania alternatywnych kierunków. Z pewnością nowe placówki Intela są bardzo korzystną dla Europy inwestycją, która w przyszłości bardzo zaprocentuje.

Źródło: Intel, PurePC