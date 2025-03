ASRock dodaje do swojej oferty budżetowe płyty główne z białym laminatem. Oto nowe modele z chipsetami B760, H610 i B550

Niedawno na naszych łamach opisywaliśmy płytę główną ASRock B550M PRO SE, która może okazać się bardzo ciekawą propozycją dla osób szukających taniej, lecz wyróżniającej się platformy z białym laminatem. Jak się okazuje, producent postanowił wydać całą serię płyt głównych o takich samych cechach. Do oferty dołączają więc także modele z chipsetami Intel B760 oraz Intel H610. Sprawdźmy, na co konkretnie mogą liczyć ich nabywcy.

Nowe płyty główne firmy ASRock nie trafiły jeszcze do oferty żadnego sklepu, dlatego nie znamy ich ceny oraz daty dostępności.

ASRock chwali się, że za sprawą swoich nowych produktów biały design nie jest już przeznaczony wyłącznie dla wysokiego segmentu. Choć warto to docenić, to jednak należy zwrócić uwagę, że wszystkie nowe płyty główne tego producenta posiadają czarne złącza na pamięć RAM, gniazda SATA czy PCIe, co nieco psuje cały efekt. Zaprezentowane modele wykonane zostały w formacie mATX. Platformy oferują header RGB LED, dzięki czemu użytkownicy mogą liczyć na indywidualną konfigurację podświetlenia.

Modele, o których mowa noszą oznaczenia B760M-HDV/M.2, H610M-HDV/M.2+ D5 oraz B550M Pro SE. Ostatnią z nich omówiliśmy już w newsie z zeszłego miesiąca, dlatego skupmy się na dwóch pierwszych platformach. B760M-HDV/M.2 posiada sekcję zasilania o konfiguracji 7+1+1, złącze PCIe 4.0 x16 i dwa gniazda PCIe 3.0 x1, dwa porty M.2 oraz kartę dźwiękową Realtek ALC897. Model H610M-HDV/M.2+ D5 poza chipsetem różni się przede wszystkim mniej zaawansowaną sekcją VRM 6+1+1, jednym złączem M.2 (PCIe 3.0), jednym PCIe 3.0 x1 i mniejszą liczną portów USB. Obie posiadają moduł Dragon 2.5G LAN i obsługują moduły RAM DDR5. Wydaje się, że obie te płyty mogą być ciekawą opcją dla osób szukających platformy pod chip Intel Core 12/13/14. generacji. Niestety nie trafiły jeszcze do oferty żadnego sklepu, dlatego nie znamy ich ceny oraz daty dostępności.

Źródło: PC Perspective, ASRock