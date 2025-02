ASRock B550M PRO SE - budżetowa płyta główna przeznaczona do komputerów utrzymanych w nietypowej kolorystyce

Choć już jakiś czas temu swoją premierę miały procesory bazujące na mikroarchitekturze Zen 4, to starsza platforma nie poszła jeszcze w odstawkę. Producenci ciągle chętnie dostarczają sprzęt z gniazdem AM4, gdyż CPU z serii Ryzen 5000 (zwłaszcza z dopiskiem "X3D") wciąż mogą stanowić atrakcyjną ofertę dla graczy. ASRock zdecydował się wprowadzić na rynek płytę główną B550M PRO SE, która cechuje się nietypową kolorystyką.

ASRock wkrótce wprowadzi na rynek białą płytę główną micro-ATX B550M PRO SE, która jest przeznaczona pod starsze procesory AMD, bazujące na mikroarchitekturze Zen 3.

Płyta główna ASRock B550M PRO SE to sprzęt w standardzie micro-ATX, w którym dominującym kolorem jest biel. Firma ma już w swojej ofercie produkty utrzymane w takiej stylistyce, ale zazwyczaj jasny kolor ograniczał się do radiatorów. Tymczasem tutaj nawet sama płytka drukowana jest biała. Nie należy jednak nastawiać się na rozwiązanie z wyższej półki. Jest to produkt przeznaczony raczej do budżetowych konfiguracji, co nie dziwi zważywszy na fakt, że to baza pod starsze procesory Zen 3. Całość jest wykonana w dosyć minimalistycznym stylu, ale zapewne znajdzie zastosowanie w komputerach utrzymanych w takiej kolorystyce.

Sprzęt obsługuje do czterech modułów DDR4 o łącznej pojemności 128 GB. Na płycie można znaleźć jedno złącze PCIe 4.0 x16 i jeden slot PCIe 3.0 x4. Dodatkowo dostępne jest też złącze PCIe 3.0 x1. Całość korzysta z ośmiofazowego systemu zasilania. Prąd dostarczany jest za pośrednictwem standardowego złącza 24-pin i 8-pinowego konektora EPS. Propozycja ASRock posiada także dwa sloty na dyski SSD M.2 NVMe, z czego jeden opiera się na magistrali PCIe 4.0 x4, a drugi to prawdopodobnie PCIe 3.0 x2. Użytkownik może także skorzystać z czterech portów SATA 3. Producent wyposażył płytę w jedno gniazdo DisplayPort 1.4 i jedno HDMI 2.1. Dostępne jest także sześć portów USB. Na razie nie jest znana cena sprzętu, ani na jakich rynkach (poza Koreą Południową i zapewne Tajwanem) będzie dostępna.

