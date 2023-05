ASRock Radeon RX 7600 debiutuje w trzech wydajnych wariantach. Znamy specyfikacje podkręconych układów RDNA 3

Kilka dni temu pisaliśmy o planowanym wprowadzeniu przez firmę ASRock karty graficznej Radeon RX 7600 Steel Legend 8 GB OC. Jak się okazuje, niereferent zadebiutował w towarzystwie dwóch bratnich produktów. Przedsiębiorstwo znane głównie z płyt głównych przedstawiło nam trzy nowe konstrukcje: Challenger, Steel Legend oraz Phantom Gaming. Zobaczmy zatem jakie zegary zaoferują nam nowe karty graficzne od firmy ASRock.

Jesteśmy już po premierze trzech niereferencyjnych kart graficznych Radeon RX 7600 od firmy ASRock: Challenger, Steel Legend oraz Phantom Gaming. Nowe konstrukcje zostały poddane fabrycznemu overclockingowi, który ma przynieść dodatkowe FPS dla graczy.

ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8 GB OC to konstrukcja, która zawiera dwa wentylatory pracujące w trybie półpasywnym, dwie miedziane rurki cieplne i metalowy backplate chłodzący PCB od tyłu. Kartę graficzną zasilimy poprzez jedno złącze 8-pin PCIe, a producent sugeruje użycie zasilacza o mocy minimum 550 W. Na panelu I/O znajdziemy trzy złącza DisplayPort 1.4 DSC oraz jedno wyjście HDMI 2.1 VRR. Produkt oferuje nam podniesioną o 50 MHz częstotliwość podstawową GPU, która wynosi 1770 MHz. Układ osiąga również taktowanie game clock na poziomie 2280 MHz oraz taktowanie boost równe 2295 MHz.

ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8 GB OC ASRock Radeon RX 7600 Steel Legend 8 GB OC ASRock Radeon RX 7600 Phantom Gaming 8 GB OC Architektura RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 Układ graficzny NAVI 33 NAVI 33 NAVI 33 Litografia 6 nm 6 nm 6 nm Rozmiar rdzenia 204 mm² 204 mm² 204 mm² Tranzystory 13 mld 13 mld 13 mld Jednostki SP 2048 2048 2048 Jednostki TMU 128 128 128 Jednostki ROP 64 64 64 Jednostki RT 32 32 32 Jednostki AI 64 64 64 Taktowanie bazowe 1770 MHz 1720 MHz 1875 MHz Taktowanie game clock 2280 MHz 2320 MHz 2355 MHz Taktowanie boost 2295 MHz 2725 MHz 2755 MHz Taktowanie pamięci 18000 MHz 18000 MHz 18000 MHz Typ pamięci VRAM GDDR6 GDDR6 GDDR6 Ilość pamięci VRAM 8 GB 8 GB 8 GB Szyna pamięci 128-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 288 GB/s 288 GB/s 288 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x8 Rekomendowana moc zasilacza PSU 550 W 600 W 650 W

Karta graficzna ASRock Radeon RX 7600 Steel Legend 8GB OC posiada trzy wentylatory z wypolerowanymi łopatkami i pracującymi w trybie półpasywnym oraz dwie miedziane rurki cieplne. Względem poprzedniego wariantu powierzchnia styczna z procesorem GPU została powiększona i wykonana w całości z miedzi. Sam radiator również uległ zmianie, finy radiatora są gęściej ułożone, przez co mają zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła z układu AMD NAVI 33. Panel I/O zaoferuje nam tę samą ilość wyjść obrazu co w niższym modelu. Produkt zaoferuje nam taktowanie bazowe zbieżne z referencyjnym układem, którego testy możecie zobaczyć tutaj. Podkręceniu uległo natomiast taktowanie game clock, które teraz wynosi 2320 MHz oraz taktowanie boost równe aż 2725 MHz. Radeona RX 7600 Steel Legend zasilimy jedną wtyczką 8-pin PCIe. Producent sugeruje również użycie zasilacza o mocy minimalnej 600 W.

ASRock Radeon RX 7600 Phantom Gaming 8 GB OC to układ bardzo zbliżony pod kątem budowy do modelu niżej pozycjonowanego. Jednak użyto tutaj już trzech miedzianych rurek cieplnych. Niestety, ale również w tej wersji znajdziemy tylko jedną wtyczkę 8-pin PCIe, która może skutecznie ograniczyć manualny overclocking użytkownika, aczkolwiek fabryczne podkręcenie jest jednym z najwyższych dostępnych dotychczas na rynku. Albowiem zegar podstawowy GPU to 1875 MHz, zegar game wynosi 2355 MHz, a taktowanie boost sięga aż 2755 MHz. ASRock sugeruje również użycie zasilacz o mocy 650 W. Warto dodać, że producent chwali się zastosowaniem nano pasty termoprzewodzącej, która ma zmaksymalizować wydajność cieplną układów chłodzenia. Na chwilę obecną nie wiemy jeszcze kiedy produkty pojawią się na rynku europejskim i jakich cen możemy się spodziewać na półkach sklepowych.

Źródło: ASRock, TechPowerUP