ASRock B650M Pro X3D - nowa płyta główna z nie najnowszym chipsetem. Tania opcja dla chipów Ryzen z pamięcią 3D V-Cache

Wiele płyt głównych dla graczy osiąga dziś bardzo wysokie ceny, dlatego konsumenci często rozglądają się za tanim platformami, które jednak będą w stanie zapewnić poprawne działanie podzespołów o wysokiej wydajności. Jeśli i wy należycie do tego grona, mamy dla Was dobrą wiadomość. Firma ASRock zaprezentowała właśnie płytę główną B650M Pro X3D, która powinna okazać się jedną z najbardziej opłacalnych opcji na rynku. Czym się wyróżnia?

Tak naprawdę to dobrze już znany model B850M Pro RS, jednak w tym przypadku producent zastosował starszy układ logiki B650, który i tak poradzi sobie z obsługą wszystkich chipów AMD Ryzen, również tych z serii 9000.

Warto zacząć od tego, że ASRock B650M Pro X3D nie jest do końca zupełnie nowoczesnym produktem. Tak naprawdę to dobrze już znany model B850M Pro RS (kosztujący w Polsce ok. 680 zł), jednak w tym przypadku - jak zresztą wskazuje nazwa - producent zastosował starszy układ logiki B650, który i tak poradzi sobie z obsługą wszystkich chipów AMD Ryzen, również tych z serii 9000. Omawiana płyta powinna być więc tańsza i jednocześnie bardziej atrakcyjna dla osób szukających solidnie wyposażonej płyty głównej. Jak można przeczytać na stronie ASRocka: "Ta płyta główna jest zoptymalizowana pod kątem procesorów AMD Ryzen X3D, zapewniając doskonałą stabilność, kompatybilność i zwiększoną wydajność, dzięki czemu idealnie nadaje się do gier i tworzenia".

Specyfikacja płyty głównej ASRock B650M Pro X3D powinna usatysfakcjonować wielu graczy i entuzjastów. To model w formacie mATX wyposażony m.in. w cztery sloty DDR5 DIMM (do 8000 MT/s), jedno gniazdo PCIe 5.0 x16, jedno PCIe 4.0 x4, układ dźwiękowy Realtek ALC897 7.1, cztery złącza SATA, dwa M.2 Gen4 i jedno M.2 Gen5. Producent zadbał również o sekcję zasilania w konfiguracji 8+2+1. Oprócz standardowego modelu do sprzedaży trafić ma również wariant WiFi. Nie znam tylko cen obu płyt, nie jest też do końca jasne, czy pojawią się one w polskich sklepach.

Źródło: ASRock, VideoCardz