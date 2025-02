Colorful przygotowuje płyty główne X870 z ciekawym systemem mocującym karty graficzne w slocie PCIe

W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia od użytkowników, którym mechanizm Q-Release Slim, obecny w wyżej pozycjonowanych płytach głównych ASUS-a, uszkodził konektory PCIe kart graficznych. Nad nowymi systemami mocującymi karty pracują także inne firmy. Jedną z nich jest chiński Colorful. Już wkrótce na rynek trafią nowe płyty główne z chipsetem X870, które mają zaoferować znacznie mniej problematyczny mechanizm niż w przypadku sprzętu ASUS-a.

Colorful przygotowuje płyty główne X870, które zaoferują interesujący mechanizm mocujący karty graficzne. Jego działanie będzie opierało się na przycisku "On-Off", który bardzo przypomina te stosowane w zasilaczach.

O szkodach, które może powodować Q-Release Slim pisaliśmy niedawno. Problem jest realny, ponieważ firma ASUS zaczęła oferować swoim chińskim klientom rekompensaty za uszkodzone karty graficzne. Takich problemów zapewne nie będzie w przypadku nowych płyt głównych Colorful. Dotychczas w ofercie tej firmy brakowało sprzętu z chipsetem X870, ale to zmieni się już wkrótce. Jak wynika z opublikowanych materiałów graficznych, na wspomnianych płytach będzie znajdowała się ciekawa wersja mechanizmu mocującego karty graficzne. Chodzi tu o obecność przełącznika "On-Off", który przypomina te stosowane w zasilaczach komputerowych. Tutaj nie będzie on jednak odcinał dopływu prądu, a zwalniał lub blokował mocowanie karty w slocie PCIe.

Nie znamy na razie szczegółów technicznych nowego rozwiązania, ale nie należy ono zapewne do nadmiernie skomplikowanych. Wydaje się, że wsuwanie i wysuwanie karty ze slotu PCIe nie powinno skutkować w tym przypadku większym zużyciem konektora niż w przypadku tradycyjnego mocowania. Przypomina to też nieco pierwszą generację mechanizmu Q-Release od ASUS-a, która także opierała się na działaniu przycisku. Nie wiadomo na razie, na jakie rynki trafią płyty główne X870 od firmy Colorful, ani jaka będzie ich cena. Można jednak założyć, że obecny w nich mechanizm nie przysporzy użytkownikom tylu problemów, co Q-Release Slim.

Źródło: Tom's Hardware