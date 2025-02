ASUS oferuje rekompensaty osobom z kartami uszkodzonymi przez mechanizm Q-Release Slim. Niestety tylko w Chinach

Mechanizm Q-Release Slim to nowe rozwiązanie, które ASUS stosuje w swoich płytach głównych. Jego zadaniem jest ułatwienie montażu kart graficznych w złączu PCIe, jednak wiele wskazuje na to, że nie w pełni spełnia swoją funkcję. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się doniesienia o przypadkach uszkodzonych konektorów na GPU, które można powiązać z nowym mechanizmem. Coś z pewnością jest na rzeczy, bo ASUS zaproponował rekompensatę użytkownikom z Chin.

ASUS przyznał pośrednio, że mechanizm Q-Release Slim, obecny w nowych płytach głównych, może skutkować szybszym zużyciem konektora PCIe na kartach graficznych. Użytkownicy z Chin otrzymają rekompensatę.

Według doniesień użytkowników, uszkodzenia obecnego na kartach graficznych konektora PCIe powstają w wyniku zadrapania jego boków i końcówki przez mechanizm Q-Release Slim. Rozwiązanie to jest od niedawna obecne w wyżej pozycjonowanych płytach głównych ASUS-a. Zaczep zwalnia GPU automatycznie, kiedy użytkownik próbuje je wysunąć pod odpowiednim kątem nachylenia. Zazwyczaj kończy się to zaledwie niewielkimi zadrapaniami nie obejmującymi samych pinów, jednak w sieci można bez większych trudów znaleźć zdjęcia pokazujące, że nie wszyscy mają tyle szczęścia. ASUS obstawał do tej pory przy stanowisku, że mechanizm nie uszkadza kart, jeśli nie są one wielokrotnie wsuwane i wysuwane ze złącza. W ocenie firmy zadrapania pojawiają się także w przypadku tradycyjnego mechanizmu, zwłaszcza po kilkudziesięciu próbach montażu i demontażu GPU.

Wiele jednak wskazuje na to, że Q-Release Slim rzeczywiście prowadzi do szybszego zużycia konektora na kartach graficznych. ASUS postanowił bowiem zaoferować rekompensatę poszkodowanym użytkownikom z Chin. Otrzymają oni kartę podarunkową o wartości 200 RMB (około 27 dolarów), ich płyta główna zostanie bezpłatnie wymieniona, a ponadto dostaną dodatkową rekompensatę za ewentualne uszkodzenia kart graficznych. Zadrapania na konektorze PCIe nie będą też unieważniały gwarancji na GPU. ASUS pracuje ponadto nad kolejną rewizją mechanizmu, który ma być pozbawiony omawianego problemu. Niestety nie wiadomo na razie, czy na jakąś rekompensatę będą mogli liczyć użytkownicy z innych części świata.

Źródło: Tom's Hardware, UNIKO's Hardware Ch (YouTube)