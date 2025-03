PCIe Q-Release Slim i EZ PCIe Release zaprezentowane na materiałach wideo. Rozwiązania upraszczają mocowanie GPU

Powszechnie wykorzystywany obecnie mechanizm mocowania kart w slocie PCIe ma już wiele lat. Stosunkowo rzadko zdarzają się z nim poważniejsze problemy, jednak wkrótce może on zostać zastąpiony przez nowsze rozwiązania. Nowe mechanizmy PCIe Q-Release oraz EZ PCIe Release mają uprościć proces mocowania GPU. Propozycje trafią przynajmniej do niektórych płyt głównych ASUS-a i MSI, które przeznaczone są do nowych procesorów Intela oraz AMD.

Można powątpiewać w sens rewolucjonizowania mechanizmów, które pozwalają zainstalować karty graficzne. Z obecnym rozwiązaniem jest zaznajomiona większość użytkowników, którzy mieli jakąkolwiek styczność z komponentami komputerowymi. Zmiana może jednak rzeczywiście być konieczna, jeśli rozmiary dedykowanych GPU nadal będą rosły. Nowe propozycje są ciekawe i wydają się nieco bardziej zaawansowane pod względem technicznym. PCIe Q-Release Slim firmy ASUS jest całkowicie pozbawione charakterystycznego zatrzasku, który trzeba nacisnąć, żeby zwolnić i wysunąć kartę graficzną ze slotu. Zamiast tego mechanizm blokujący układ znajduje się w samym slocie. To sprawia, że zupełnie inaczej wygląda proces demontażu karty. Nie da się jej wysunąć ze slotu ciągnąc GPU od środka lub jego prawej strony. Karta "wyskoczy" dopiero, kiedy użytkownik pociągnie ją od strony lewej. Działanie mechanizmu doskonale zobrazował na materiale wideo der8auer (7:25).

Wiemy, że mechanizm PCIe Q-Release Slim trafi na pewno do niektórych nowych płyt głównych firmy ASUS. Dotyczy to oczywiście sprzętu przygotowanego pod kątem procesorów z rodziny Intel Arrow Lake oraz AMD Granite Ridge. Warto odnotować, że może on początkowo sprawić problemy osobom, które nie są z nim zaznajomione. Wątpliwości rozwieje jednak z pewnością instrukcja dołączona do płyt głównych. Nie można wykluczyć możliwości, że mechanizm w przyszłości zastąpi całkowicie standardowe rozwiązanie. Prawdopodobne jest jednak, że inni producenci opracują swoje własne propozycje. Również firma MSI zaprezentowała bowiem odświeżoną wersję mocowania. EZ PCIe Release nie eliminuje całkowicie zaczepu funkcjonującego w oparciu o element naciskowy. Przycisk został jednak umiejscowiony w dużej odległości od samego slotu, co znacząco ułatwia operowanie mechanizmem. Jego działanie zostało zaprezentowane na poniższym materiale wideo (1:28:30). Należy zaznaczyć, że w tym przypadku trzeba odblokować zatrzask także przed włożeniem GPU. Po wsunięciu karty do slotu ponowne naciśnięcie przycisku zablokuje go. Demontaż odbywa się w podobny sposób.

