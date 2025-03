ASUS wprowadza do oferty płyt główne z chipsetem X870E i X870 dla procesorów AMD Ryzen 9000. Jest kilka ciekawych rozwiązań

Chociaż premiera nowych procesorów z serii AMD Ryzen 9000 jest już za nami, a w niedalekiej przyszłości pojawią się jednostki z dodatkową pamięcią 3D V-Cache, to obecnie na rynku nie ma jeszcze nowych płyt głównych dedykowanych tej generacji CPU. Sytuacja jednak powoli się zmienia. Podczas targów Gamescom 2024 ASUS przedstawił specyfikację nowych modeli płyt głównych z chipsetami X870E i X870, w tym z serii ROG Crosshair, ROG Strix, TUF Gaming, ProArt i Prime.

ASUS, wraz z zapowiedzią nowych płyt głównych z chipsetami X870E i X870, wprowadza również nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji w swoim oprogramowaniu. AI Overclocking to funkcja, która nie tylko automatycznie podkręca procesor, ale także monitoruje jego działanie w czasie rzeczywistym, ucząc się jego zachowania podczas różnych zadań. Dynamic OC Switcher to ciekawa opcja, która pozwala na płynne przełączanie się między trybem AMD Precision Boost Overdrive a ręcznym podkręcaniem wszystkich rdzeni, co szczególnie docenią użytkownicy wykorzystujący swoje komputery zarówno do pracy, jak i do gier. Funkcja Core Flex umożliwia tworzenie własnych krzywych taktowania, napięcia, mocy i temperatury. ASUS chwali się również wprowadzeniem AI Cooling II, który przeprowadza test wydajności chłodzenia procesora i sugeruje optymalne ustawienia wentylatorów. AI Networking II to natomiast zestaw funkcji znanych już z Wi-Fi 7, ale z przypiętą etykietą sztucznej inteligencji. Warto również dodać, że producent zwiększył rozdzielczość oprogramowania BIOS do Full HD (1920x1080).

ASUS ROG Crosshair X870E Hero ASUS ROG Strix X870E-E Gaming

Wi-Fi ASUS ROG Strix X870-F Gaming

Wi-Fi ASUS ROG Strix X870-I Gaming

Wi-Fi Format ATX ATX ATX Mini-ITX Gniazdo AM5 AM5 AM5 AM5 Chipset AMD X870E AMD X870E AMD X870 AMD X870 Sekcja zasilania 18+2+2 18+2+2 16+2+2 10+2+1 Pamięć RAM do 192 GB DDR5 do 192 GB DDR5 do 192 GB DDR5 do 96 GB DDR5 Prędkość RAM do 8600 MT/s do 8400 MT/s do 8000 MT/s do 8600 MT/s Ilość złączy DIMM 4 4 4 2 Ilość złączy PCIe 2x PCIe 5.0 x16 1x PCIe 5.0 x16

1x PCIe 4.0 x4 1x PCIe 5.0 x16

1x PCIe 4.0 x4 1x PCIe 5.0 x16 Bifurkacja PCIe Tak (x8/x8 lub x8/x4/x4) Nie Nie Nie Ilość złączy M.2 3x 2280 PCIe 5.0 x4

2x 2280 PCIe 4.0 x4 1x 22110 PCIe 5.0 x4 2x 2280 PCIe 5.0 x4

2x 2280 PCIe 4.0 x4 1x 22110 PCIe 5.0 x4 1x 2280 PCIe 5.0 x4

2x 2280 PCIe 4.0 x4 1x 2280 PCIe 5.0 x4

1x 2280 PCIe 4.0 x4 Złącze SlimSAS Tak (PCIe 4.0 x4) Nie Nie Nie Standard Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi 7 (802.11be) Standard Ethernet 1x Realtek 5 Gb/s

1x Intel 2,5 Gb/s 1x Realtek 5 Gb/s 1x Intel 2,5 Gb/s 1x Intel 2,5 Gb/s Audio ROG SupremeFX 7.1 Surround ALC4082,

ESS ES9219 Quad DAC ROG SupremeFX ALC4080 ze wzmacniaczem Savitech SV3H712 ROG SupremeFX ALC4080 ze wzmacniaczem Savitech SV3H712 ROG Strix Hive II

ESS Sabre 9260Q DAC

ASUS ProArt X870E Creator Wi-Fi ASUS TUF Gaming X870 Plus Wi-Fi ASUS Prime X870-P Wi-Fi ASUS Prime X870-P Format ATX ATX ATX ATX Gniazdo AM5 AM5 AM5 AM5 Chipset AMD X870E AMD X870 AMD X870 AMD X870 Sekcja zasilania 16+2+2 16+2+1 14+2+1 14+2+1 Pamięć RAM do 192 GB DDR5 do 192 GB DDR5 do 192 GB DDR5 do 192 GB DDR5 Prędkość RAM Brak danych do 8000 MT/s do 8000 MT/s do 8000 MT/s Ilość złączy DIMM 4 4 4 4 Ilość złączy PCIe 2x PCIe 5.0 x16 (x16)

1x PCIe 4.0 x16 ( x4) 1x PCIe 5.0 x16 (x16)

1x PCIe 4.0 x16 ( x4) 1x PCIe 5.0 x16 (x16)

3x PCIe 4.0 x16 ( x1) 1x PCIe 5.0 x16 (x16)

2x PCIe 4.0 x16 ( x1) Bifurkacja PCIe Tak (x8/x8) Nie Nie Nie Ilość złączy M.2 2x 2280 PCIe 5.0 x4

1x 2280 PCIe 4.0 x4

1x 22110 PCIe 4.0 x4 2x 2280 PCIe 5.0 x4

1x 2280 PCIe 4.0 x4

1x 22110 PCIe 4.0 x4 1x 2280 PCIe 5.0 x4

2x 2280 PCIe 4.0 x4

1x 2280 PCIe 3.0 x2 1x 2280 PCIe 5.0 x4

2x 2280 PCIe 4.0 x4

1x 2280 PCIe 3.0 x2 Złącze SlimSAS Nie Nie Nie Nie Standard Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi 7 (802.11be) Nie Standard Ethernet 1x Marvell

AQtion 10 Gb/s

1x Intel 2,5 Gb/s 1x Realtek 2,5 Gb/s 1x Realtek 2,5 Gb/s 1x Realtek 2,5 Gb/s Audio Realtek S1220A

7.1 Surround Realtek ALC1220P 7.1 Surround Realtek 7.1 Surround Realtek 7.1 Surround

ASUS ROG Crosshair X870E Hero to topowa płyta główna, która oferuje solidną sekcję zasilania VRM w układzie faz 18+2+2 z dławikami MicroFine oraz wysokiej jakości metalowymi kondensatorami. Radiator obok panelu I/O jest połączony rurką cieplną z mniejszym radiatorem nad gniazdem AM5, a tranzystory odprowadzają ciepło za pomocą termopadów o dużej przewodności cieplnej. Producent umożliwia bifurkację interfejsu PCIe 5.0 x16, który może pracować w trybach x8/x8 lub x8/x4/x4. Pozwala to na instalację większej liczby nośników M.2 lub podłączenie dodatkowych kart graficznych, w zależności od potrzeb użytkownika. Warto również zwrócić uwagę na system beznarzędziowego montażu nośników SSD we wszystkich pięciu slotach. Płyta główna została wyposażona w złącze SlimSAS, umożliwiające podłączenie jeszcze większej liczby nośników pamięci. Na panelu I/O znajdują się dwa porty USB 4 typu C o prędkości 40 Gb/s, sześć złączy USB 3.1 Gen 2 typu A, oraz dwa złącza USB 3.1 Gen 2 typu C o prędkości 10 Gb/s. Ponadto płyta oferuje złącze USB 3.2 Gen 2×2 typu C, które można wyprowadzić na front obudowy PC, obsługujące Quick Charge 4+ o mocy do 60 W.

ASUS ROG Crosshair X870E Hero

ASUS ROG Strix X870E-E Gaming Wi-Fi posiada taką samą sekcję zasilania jak topowy model, jednak jest pozbawiony niektórych funkcji. Płyta nie oferuje bifurkacji PCIe, a drugi slot działa elektrycznie w konfiguracji PCIe 4.0 x4. Podobnie jak w wyżej opisanym modelu, zastosowano tu ulepszony mechanizm PCIe Slot Q-Release Slim, który umożliwia łatwe wyjęcie karty graficznej bez potrzeby zwalniania zatrzasku. Wystarczy docisnąć kartę rozszerzeń, a następnie wyciągnąć ją do góry, zaczynając od lewej strony pod kątem. Na panelu I/O znajdują się dwa porty USB 4 typu C, jedno złącze USB 3.2 Gen 2×2 typu C z obsługą Power Delivery do 30 W, dziewięć portów USB 3.1 Gen 2 typu A oraz jedno USB 3.1 Gen 2 typu C. Płyta główna została także wyposażona w kartę sieciową Ethernet od Realteka o prędkości do 5 Gb/s.

ASUS ROG Strix X870E-E Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix X870-F Gaming Wi-Fi oraz ROG Strix X870-A Gaming Wi-Fi to bliźniacze modele dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i białym. Oba modele wyposażone są w mniejszy chipset AMD X870 oraz odchudzoną sekcję zasilania w układzie faz 16+2+2. Układ złącz PCIe i M.2 jest identyczny jak w wyżej opisanym modelu, z wyjątkiem braku jednego slotu M.2 2280 PCIe 5.0 x4. Oba modele posiadają kartę sieciową Ethernet od Intela o prędkości do 2,5 Gb/s oraz obsługują sieci bezprzewodowe Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Panele I/O zawierają dwa porty USB 4 typu C, pięć złącz USB 3.1 Gen 2 typu A, jedno złącze USB 3.1 Gen 2 typu C z obsługą Power Delivery do 30 W oraz cztery porty USB 3.1 typu A. Dodatkowo, oba modele oferują beznarzędziowy montaż nośników SSD oraz ulepszony mechanizm PCIe Slot Q-Release Slim.

ASUS ROG Strix X870-F Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix X870-A Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix X870-I Gaming Wi-Fi to płyta główna w formacie mini-ITX wyposażona w chipset AMD X870. Model ten oferuje dwa sloty na pamięć RAM DDR5, obsługując do 96 GB pamięci operacyjnej. Sekcja zasilania pracuje w układzie faz 10+2+1. Płyta główna posiada dwa złącza M.2: jedno działające na interfejsie PCIe 5.0 x4, a drugie na PCIe 4.0 x4. Na panelu I/O znajdują się dwa porty USB 4 typu C, cztery złącza USB 3.1 Gen 2 typu A, jedno złącze USB 3.1 Gen 2 typu C oraz trzy porty USB 2.0 typu A. Karty sieciowe mają identyczne możliwości jak w modelu ROG Strix X870-F Gaming Wi-Fi. Również tutaj zastosowano mechanizm PCIe Slot Q-Release Slim, jednak brakuje w pełni beznarzędziowego montażu nośników SSD, co wymaga przykręcenia radiatora śrubką. Za dźwięk odpowiada układ DAC ROG Strix Hive II ESS Sabre 9260Q.

ASUS ROG Strix X870-I Gaming Wi-Fi

ASUS ProArt X870E Creator Wi-Fi to płyta główna w formacie ATX stworzona z myślą o twórcach treści cyfrowych. Jako jedyna wśród wymienionych modeli oferuje kartę sieciową Ethernet Marvell AQtion o prędkości 10 Gb/s. Sekcja zasilania składa się z układu faz 16+2+2. Produkt wyposażono w dwa złącza PCIe 5.0 x16 oraz jeden slot PCIe 4.0 x16, który obsługuje jedynie 4 linie sygnałowe. Producent wprowadził również możliwość bifurkacji PCIe w trybie x8/x8. Do dyspozycji użytkownika są dwa złącza M.2 2280 PCIe 5.0 x4 oraz dwa złącza M.2 PCIe 4.0 x4, z czego jedno z nich obsługuje dłuższe nośniki SSD w formacie 22110. Na panelu I/O znajdują się dwa porty Ethernet o prędkości 10 Gb/s i 2,5 Gb/s, dwa złącza USB 4 typu C, jeden port USB 3.1 Gen 2 typu C z obsługą Power Delivery do 30 W, siedem złącz USB 3.1 Gen 2 typu A, jeden port USB 2.0 typu A oraz złącza obrazowe HDMI i DisplayPort.

ASUS ProArt X870E Creator Wi-Fi

ASUS TUF Gaming X870 Plus Wi-Fi to płyta główna podobna do poprzedniego modelu, ale z ograniczoną funkcjonalnością i słabszą sekcją zasilania w układzie faz 16+2+1. Użytkownik ma do dyspozycji jedno złącze PCIe 5.0 x16 bez możliwości bifurkacji oraz slot PCIe 4.0 x16 z aktywnymi 4 liniami sygnałowymi. Konfiguracja złączy M.2 jest identyczna jak w płycie głównej z serii ProArt. Za połączenie z siecią przewodową odpowiada układ Realtek o prędkości do 2,5 Gb/s. Na panelu I/O znajdują się dwa złącza USB 4 typu C, trzy porty USB 3.1 Gen 2 typu A, cztery złącza USB 3.1 typu A, jeden port USB 2.0 typu A oraz złącze HDMI. Płyta oferuje także złącze USB 3.2 Gen 2×2 typu C, które można wyprowadzić na front obudowy PC, obsługujące standard Power Delivery o mocy do 30 W. Model ten korzysta również z nowych rozwiązań beznarzędziowego montażu SSD oraz ulepszonego mechanizmu PCIe Slot Q-Release Slim.

ASUS TUF Gaming X870 Plus Wi-Fi

ASUS Prime X870-P Wi-Fi oraz ASUS Prime X870-P to niemal identyczne płyty główne oparte na chipsecie AMD X870. Oba modele wykorzystują sekcję zasilania w układzie faz 14+2+1 oraz kartę sieciową Ethernet od Realtek o prędkości do 2,5 Gb/s. Łączność bezprzewodową Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 oferuje jedynie model Prime X870-P Wi-Fi. Mimo że oba modele wyróżniają się dużą liczbą slotów PCIe, są one mniej wydajne pod względem szybkości. Pierwsze złącze to PCIe 5.0 x16, natomiast pozostałe trzy to PCIe 4.0 x16, z aktywną tylko jedną linią sygnałową. Płyta główna oferuje cztery sloty M.2: jeden PCIe 5.0 x4, dwa PCIe 4.0 x4 oraz jeden PCIe 3.0 x2. Panel I/O zawiera dwa złącza USB 4 typu C, jeden port USB 3.1 Gen 2 typu A, trzy złącza USB 3.1 typu A, cztery porty USB 2.0 typu A oraz złącze HDMI. Niestety, modele te nie wspierają szybkiego ładowania w standardach Power Delivery i Quick Charge 4+. Udogodnienia obejmują ulepszony mechanizm PCIe Slot Q-Release Slim, chociaż brakuje pełnego beznarzędziowego montażu nośników SSD, co wymaga przykręcenia radiatora śrubką.

ASUS Prime X870-P Wi-Fi

Warto również dodać, że prędkości przesyłu danych w kartach sieciowych Wi-Fi 7 mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Modele z serii ROG i ProArt mogą osiągnąć prędkości przesyłu danych na poziomie 6,5 Gb/s, natomiast modele z serii TUF Gaming oraz Prime oferują maksymalnie 2,9 Gb/s. Należy również podkreślić, że prędkości pamięci RAM podane w tabeli to maksymalne wartości dla konkretnej płyty głównej. W przypadku procesorów AMD z różnych serii wartość ta może się różnić, chociaż wszystkie wymienione produkty zapewnią dla CPU Ryzen 9000 obsługę pamięci RAM o prędkości do 8000 MT/s lub wyższej. ASUS nie podał jeszcze sugerowanych cen ani dat dostępności dla wymienionych modeli.

Źródło: ASUS