Test płyty głównej ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi dla procesorów AMD Ryzen 7000 - Godny następca ASUS TUF Gaming X570-Plus?

Razem z procesorami AMD Ryzen 7000 zadebiutowała cała platforma AM5, która stanowi nowe otwarcie i wymaga również stosowania nowych płyt głównych z chipsetami serii 600. Producent przyzwyczaił wszystkich do długiego wsparcia, jednak kiedyś musiała nastąpić zmiana, zwłaszcza gdy nadszedł moment przejścia na standard pamięci DDR5. Recenzowana płyta główna ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi wydaje się ciekawą propozycją dla topowych konfiguracji, oferując bogate wyposażenie, solidne komponenty i najbardziej zaawansowany układ logiki spośród dostępnych. Cenowo również nie szokuje, chociaż nie należy do najtańszych. Jednak czy będzie godnym następcą popularnego ASUS TUF Gaming X570-Plus?

Autor: Sebastian Oktaba

Jeśli miałbym wymienić trzy najlepsze płyty główne z podstawką AM4, oferujące optymalne połączenie atrakcyjnej ceny, przyjemnego wyglądu oraz całkiem niezłego wyposażenia, jedno z miejsc najpewniej przypadłoby ASUS TUF Gaming X570-Plus. Teoretycznie nie potrzeba jakichś niesamowitych wodotrysków i bajerów, żeby przygotować solidną podstawę pod procesory AMD Ryzen 7000. Wystarczy przemyślany projekt laminatu, dobrze wykonana sekcja zasilania plus przyzwoite wyposażenie bez szaleństwa windującego cenę urządzenia. Reszta zależy przecież w dużej mierze od wybranej jednostki obliczeniowej. ASUS TUF Gaming X570-Plus posiadał wszystkie wymienione cechy i dlatego cieszył się niebywałą popularnością (pomimo aktywnego chłodzenia mostka północnego) wśród posiadaczy procesorów AMD Ryzen 5000. Sukcesor w postaci ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi przynajmniej na papierze wygląda równie obiecująco, wprowadzając kilka naprawdę interesujących zmian względem poprzednika.

ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi wygląda dostojniej od poprzednika, bo chociaż ewidentnie widać inspiracje w warstwie wizualnej, to zdecydowanie bliżej opisywanemu sprzętowi do modeli TUF dla platformy Intela.

Platforma AMD AM5 oferuje cztery chipsety w dwóch kategoriach - X670E / X670 / B650E / B650 - gdzie wstępują dodatkowe wewnętrzne podziały. Oznaczenie „E” zarezerwowano dla modeli obsługujących PCI-Express 5.0 dedykowanego kartom graficznym, aczkolwiek zmiany między konstrukcjami zachodzą również w mniej fundamentalnych kwestiach dotyczących innych interfejsów. Różnice w dostępnych portach USB oraz pozostałych gniazdach PCI-Express znajdziecie w tabelce zamieszczonej poniżej (ostateczna ilość pozostaje w gestii producenta płyty). Najbardziej okrojony jest oczywiście chipset B650, który opcjonalnie może obsługiwać co najwyżej nośnik NVMe PCI-E 5.0 x4. Warto jednak zauważyć, że płyty główne z chipsetami X670/X670E posiadają na pokładzie dwa moduły połączone liniowo, które w wielu aspektach podwajają ich możliwości. Oznacza to również więcej ciepła od odprowadzenia. Wszystkie układy pozwalają na swobodne podkręcanie procesora, pamięci RAM i obsługują Dual Channel.

X670E X670 B650E B650 Łącze wewnętrzne PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 Ilość modułów 2 2 1 1 Overclocking CPU Tak Tak Tak Tak Overclocking RAM Tak Tak Tak Tak Kanały pamięci 2 2 2 2 PCIe GPU (CPU) 16x PCIe 5.0 16x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0 16x PCIe 4.0 PCIe NVMe (CPU) 8x PCIe 5.0 8x PCIe 5.0 8x PCIe 5.0 4x PCIe 5.0 PCIe (MOBO) 44 44 36 36 PCIe 5.0 (MOBO) 24 8 24 0 USB 10 Gbps 12 12 6 6 USB 20 Gbps 2 2 1 1 SATA 6.0 Gbps 8 8 4 4 Współczynnik TDP 14 W 14 W 7 W 7 W

ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi wygląda dostojniej od poprzednika, bo chociaż ewidentnie widać podobne inspiracje w warstwie wizualnej, to zdecydowanie bliżej opisywanemu sprzętowi do modeli TUF przeznaczonych dla platformy Intela. Urządzenie nabrało poważniejszego charakteru, wcześniej było to połączenie grafitowego z czarnym, teraz nawet na radiatorach wyraźnie dominuje ciemniejszy z kolorów. Stylistyka jest wprawdzie sprawą drugorzędną, niemniej ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi zdecydowanie może się podobać. Poziom wyposażenia dodatkowego na pewno niczym nie ustępuje ASUS TUF Gaming X570-Plus WiFi, poniekąd będąc dostosowanym do standardów 2022/2023 roku. Nazwa zresztą wskazuje, że otrzymamy łączność bezprzewodową, aczkolwiek istnieje także (tańsza) wersja pozbawiona modułu WiFi / Bluetooth. Pozostałe elementy również nie powinny zawieść oczekiwań...