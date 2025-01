Test płyty głównej MSI MAG X670E Tomahawk WiFi - Solidna konstrukcja dla procesorów AMD Ryzen 7000

Płyta główna MSI MAG X670E Tomahawk WiFi zadebiutowała na początku zeszłego roku, błyskawicznie zdobywając uznanie wśród recenzentów, jednak kosztowała na starcie ponad 1800 złotych, co skutecznie ograniczyło zainteresowanie tym modelem. Dzisiaj sytuacja wygląda znacznie ciekawiej, bowiem recenzowany sprzęt spokojnie dostaniemy poniżej 1300 złotych. Nadal to całkiem pokaźna sumka, aczkolwiek MSI MAG X670E Tomahawk WiFi stanowi poważną klasową konkurencją dla ASUS i ASRock, oferując solidną specyfikację techniczną oraz wyposażenie. Sprawdzimy zatem wszystkie mocne i słabsze strony urządzenia, które powinno spokojnie wystarczyć nawet topowym procesorom AMD Ryzen 7000.

Autor: Sebastian Oktaba

Tomahawk to powszechnie znana rodzina płyt głównych, której kariera wystartowała razem z procesorami Intel Skylake i chipsetami Intel 100. Seria od premiery przeszła gruntowne zmiany, obierając w pewnym momencie zdecydowanie ciemniejsze tonacje i utrzymując powyższy kierunek do chwili obecnej. Płyty główne MSI Tomahawk przeważnie zajmują miejsca w średnio-wyższym segmencie, będąc relatywnie dobrze wyposażonymi urządzeniami za rozsądne pieniądze (biorąc pod uwagę rozpiętość ofertową). MSI MAG X670E Tomahawk WiFi konstrukcyjnie bardzo przypomina testowanego wcześniej MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, bowiem obydwa modele posiadają niemal identyczny rozkład elementów na laminacie, stylistycznie również będąc bliźniakami. Oczywiście, pewne zmiany były nieuniknione, wynikając chociażby z wykorzystania konkurencyjnych platform, ale punkty wspólne przeważąją.

MSI MAG X670E Tomahawk WiFi to przedstawiciel klasy średniej, który posiada solidną sekcję zasilania i dobre wyposażenie, zwłaszcza w kwestii łączności bezprzewodowej. Trochę brakuje jednak ułatwień do overclockingu.

Platforma AMD AM5 oferuje cztery chipsety w dwóch kategoriach - X670E / X670 / B650E / B650 - gdzie wstępują dodatkowe wewnętrzne podziały. Oznaczenie „E” zarezerwowano dla modeli obsługujących PCI-Express 5.0 dedykowanego kartom graficznym, aczkolwiek zmiany między konstrukcjami zachodzą również w mniej fundamentalnych kwestiach dotyczących innych interfejsów. Różnice w dostępnych portach USB oraz pozostałych gniazdach PCI-Express znajdziecie w tabelce zamieszczonej poniżej (ostateczna ilość pozostaje w gestii producenta płyty). Najbardziej okrojony jest oczywiście chipset B650, który opcjonalnie może obsługiwać co najwyżej nośnik NVMe PCI-E 5.0 x4. Warto jednak zauważyć, że płyty główne z chipsetami X670/X670E posiadają na pokładzie dwa moduły połączone liniowo, które w wielu aspektach podwajają ich możliwości. Oznacza to również więcej ciepła do odprowadzenia. Wszystkie układy pozwalają na swobodne podkręcanie procesora, pamięci RAM i obsługują Dual Channel.

X670E X670 B650E B650 Łącze wewnętrzne PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 Ilość modułów 2 2 1 1 Overclocking CPU Tak Tak Tak Tak Overclocking RAM Tak Tak Tak Tak Kanały pamięci 2 2 2 2 PCIe GPU (CPU) 16x PCIe 5.0 16x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0 16x PCIe 4.0 PCIe NVMe (CPU) 8x PCIe 5.0 8x PCIe 5.0 8x PCIe 5.0 4x PCIe 5.0 PCIe (MOBO) 44 44 36 36 PCIe 5.0 (MOBO) 24 8 24 0 USB 10 Gbps 12 12 6 6 USB 20 Gbps 2 2 1 1 SATA 6.0 Gbps 8 8 4 4 Współczynnik TDP 14 W 14 W 7 W 7 W

MSI MAG X670E Tomahawk WiFi to przedstawiciel klasy średniej, która w obecnych czasach wygląda trochę inaczej, niż jeszcze kilka lat wstecz. Przede wszystkim, producent zadbał o solidną sekcję zasilania i dobre chłodzenie, zamiast inwestować w zbędne fajerwerki. Skutkiem powyższego otrzymujemy płytę główną o zaskakująco skromnej, chociaż eleganckiej stylistyce, która spokojnie podoła nawet podkręconemu Ryzen 9. Oszczędzono natomiast na dodatkach dla overclockerów, takich jak wyświetlacz kodów POST, przyciski Power / Reset itp. Kiedyś modele kosztujące poniżej 1000 złotych oferowały większość wspomnianych elementów, jednak dzisiaj to funkcjonalność zarezerwowana dla arcydrogiego high-endu. Z drugiej strony - MSI MAG X670E Tomahawk WiFi posiada zintegrowany dużo portów i moduł łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 / 2.5G LAN, więc wyposażenie jest całkiem satysfakcjonujące.