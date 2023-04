ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti oraz ProArt GeForce RTX 4080 - stylowe karty graficzne Ada Lovelace

ASUS niedawno wprowadził do sprzedaży kartę graficzną GeForce RTX 4080, przygotowaną we współpracy z firmą Noctua. Niereferencyjny model mógł się pochwalić tam doskonale działającymi wentylatorami, a więc i świetną kulturą pracy. Z drugiej strony wygląd karty przez wielu uważany jest za mocno toporny. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ ASUS zaprezentował teraz nową serię kart graficznych, wykorzystując markę ProArt. Dwa pierwsze modele cechują się m.in. eleganckim wyglądem, bez nadmiernej krzykliwości.

ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti oraz ProArt GeForce RTX 4080 to nowe karty graficzne, które promowane są jako idealne rozwiązania dla twórców treści. Zajmują mniej miejsca, mają oferować dobrą kulturę pracy, a także prezentować się nienagannie również pod względem wyglądu.

ASUS ProArt to znana od dawna seria tajwańskiego producenta, w skład której wchodzą m.in. mobilne stacje robocze, płyty główne, monitory czy gotowe zestawy komputerowe pozycjonowane jako rozwiązania dla twórców treści. Teraz linia ProArt rozszerza się także na karty graficzne. Na początek ASUS zaprezentował dwa modele: ProArt GeForce RTX 4070 Ti oraz ProArt GeForce RTX 4080. W przeciwieństwie do wielu innych niereferencyjnych projektów, seria ProArt stawia przede wszystkim na stylowy wygląd oraz względnie niewielkie rozmiary. Oba modele Ada Lovelace mają zajmować w obudowie nie więcej niż 2,5 slota, co oznacza że konstrukcje są zauważalnie smuklejsze od wielu innych kart, zajmujących niekiedy nawet cztery sloty ze swoimi rozbudowanymi systemami chłodzenia.

ASUS stawia tutaj na prostotę - modele ProArt GeForce RTX 4000 to jedne z niewielu kart na rynku, które nie będą posiadały jakiegokolwiek podświetlenia LED RGB. Z kolei system chłodzenia składa się m.in. z trzech wentylatorów, okraszonych logotypami ASUS (środkowy) oraz ProArt (lewy i prawy). Według producenta, zoptymalizowany profil wentylatorów ma pozwolić na zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy temperaturami oraz kulturą pracy (z oczywistych powodów radiator wewnątrz jest znacznie smuklejszy niż w kartach TUF Gaming czy ROG Strix). Karty ASUS ProArt GeForce RTX 4000 oferują możliwość pracy w trybie Silent, gdzie wentylatory w ogóle nie pracują (0 dB(A)), toteż przy lekkich zadaniach użytkownicy mogą liczyć na całkowicie bezgłośną pracę kart. Pod maksymalnym obciążeniem, system chłodzenia ma generować hałas na poziomie nieprzekraczającym 44 dB(A). Finalnie nie brakuje również pełnego wsparcia dla sterowników NVIDIA Studio. Niestety na chwilę obecną nie wiemy kiedy karty ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti oraz ProArt GeForce RTX 4080 trafią do sprzedaży ani jakie będą ich ceny. Dokładne zegary rdzenia oraz power limit również nie zostały ujawnione.

Źródło: ASUS