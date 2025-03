Nadchodzą nowe procesory od AMD z 3D V-Cache. Kolejne układy wkroczą do serii Ryzen 5000X3D, 7000X3D oraz 9000X3D

W połowie sierpnia 2024 roku pojawiła się informacja, że AMD szykuje się do premiery kolejnego układu z serii AMD Ryzen 5000X3D, który będzie mógł skorzystać z technologii 3D V-Cache. Teraz natomiast znany i całkiem wiarygodny informator zdradził, że zbliża się debiut innego chipu, jednak z linii AMD Ryzen 7000X3D, który wykorzysta tę samą technologię. Na dodatek ASUS potwierdził, że w serii AMD Ryzen 9000 też pojawią się jednostki z 3D V-Cache.

Dużo wskazuje na to, że AMD pracuje obecnie nad wprowadzeniem wielu nowych jednostek, które skorzystają z technologii 3D V-Cache. Mowa o nieco starszych seriach AMD Ryzen 5000X3D i 7000X3D, jak i najnowszej 9000X3D.

Potwierdzenie istnienia, a co za tym idzie planowanej premiery nowego układu AMD Ryzen 5 5500X3D, który ma być najniżej pozycjonowaną jednostką z serii AMD Ryzen 5000X3D z technologią 3D V-Cache, nastąpiło na początku sierpnia 2024 roku, kiedy to model został wymieniony we wpisie na stronie Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej. Dosłownie dwa tygodnie później na światło dzienne wyszła informacja, że premiera układu AMD Ryzen 7600X3D jest planowana na wrzesień 2024 roku, a więc już za moment. Nie wiemy jednak zbyt wiele o tej jednostce, która wchodzi w skład serii AMD Ryzen 7000X3D, poza tym, że będzie wyposażona w 6 rdzeni, a łączna pojemność pamięci podręcznej drugiego i trzeciego poziomu wyniesie 102 MB.

7️⃣6️⃣0️⃣0️⃣X3D

early Sep — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) August 20, 2024

Tego samego dnia, w którym informator Hoang Anh Phu zdradził informację o wspomnianej premierze, pojawiła się strona internetowa od firmy ASUS, na której zaprezentowano nowe płyty główne z serii 800 - są one kompatybilne z układami z linii AMD Ryzen 9000. Co jednak ciekawe, w kodzie tej strony (link) można odnaleźć informacje, że nowości zostały zaprojektowane również dla układów z tej samej serii, natomiast wykorzystujących technologię 3D V-Cache. Debiut omawianych płyt głównych nastąpi w nadchodzących kilku tygodniach, więc jest szansa, że AMD w tym samym okresie przedstawi swoje nowe jednostki z rodziny AMD Ryzen 9000X3D, o których nadal wiemy jednak bardzo niewiele.

Źródło: VideoCardz