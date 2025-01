AMD Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D oraz Ryzen 7 9800X3D - nowe informacje o procesorach Zen 5 z 3D V-Cache

Gdy debiutowały procesory AMD Ryzen 7000 (wrzesień 2022), oparte na mikroarchitekturze Zen 4, początkowo otrzymaliśmy układy bez wsparcia dla technologii pakowania 3D V-Cache. Dopiero w styczniu 2023 roku producent oficjalnie ujawnił modele Ryzen 7000X3D, a więc wykorzystujące 3D V-Cache. Najmocniejsze jednostki wyposażone zostały w maksymalnie 144 MB połączonego cache L2 oraz L3. Jak będzie wyglądała specyfikacja nadchodzących procesorów Ryzen 9000X3D? Wszystko wskazuje na to, że AMD nie zdecyduje się na żadne drastyczne zmiany, przynajmniej pod względem suchej specyfikacji.

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat procesorów AMD Ryzen 9000 z 3D V-Cache. Do dyspozycji mają zostać oddane trzy układy: Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D oraz Ryzen 7 9800X3D.

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat procesorów AMD Ryzen 9000X3D, których debiut obecnie jest spodziewany gdzieś w okolicach premiery konkurencyjnych układów Intel Arrow Lake-S (a także blisko debiutu płyt głównych z chipsetami AMD X870E oraz X870). Wygląda na to, że pod względem pojemności dodatkowego cache'u L3, nie otrzymamy żadnych zmian względem poprzedniej generacji. Oznacza to, że AMD Ryzen 9 9950X3D oraz Ryzen 9 9900X3D otrzymają po 128 MB cache L3 (64 MB + dodatkowa warstwa z kolejnymi 64 MB cache L3). Z kolei AMD Ryzen 7 9800X3D otrzyma łącznie 96 MB cache L3 (32 MB bazowego plus dodatkowe 64 MB z warstwy 3D V-Cache).

Ryzen 9 9950X3D Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 9900X3D Ryzen 9 7900X3D Ryzen 7 9800X3D Ryzen 7 7800X3D Architektura Zen 5 Zen 4 Zen 5 Zen 4 Zen 5 Zen 4 Proces TSMC N4 + N6 TSMC N5 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N5 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N5 + N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 16C/32T 12C/24T 12C/24T 8C/16T 8C/16T Zegar bazowy ? 4,2 GHz ? 4,4 GHz ? 4,2 GHz Zegar Turbo ? 5,7 GHz ? 5,6 GHz ? 5,0 GHz Cache L2 16 MB 16 MB 12 MB 12 MB 8 MB 8 MB Cache L3 128 MB 128 MB 128 MB 128 MB 96 MB 96 MB Cache L2+L3 144 MB 144 MB 140 MB 140 MB 104 MB 104 MB Kontroler RAM DDR5-5600

Dual Channel DDR5-5200

Dual Channel DDR5-5600

Dual Channel DDR5-5200

Dual Channel DDR5-5600

Dual Channel DDR5-5200

Dual Channel TDP ? 120 W ? 120 W ? 120 W

Wszystkie procesory AMD Ryzen 9000X3D otrzymają pełne wsparcie dla overclockingu, przy czym na chwilę obecną informacje na temat bazowych zegarów oraz taktowania Turbo pozostają nieznane. Samo AMD z kolei już wcześniej ujawniło, że mimo zbliżonej, teoretycznej specyfikacji, 3D V-Cache ulegnie pewnym modyfikacjom względem poprzednich generacji. Jedną ze zmian jest wspomniane przed momentem pełne wsparcie dla OC. Czy pojawią się inne zmiany, wpływające na wydajność w grach, tego dowiemy się już bliżej właściwiej premiery.

Źródło: WCCFTech