AMD Ryzen 9 9950X został przetestowany w benchmarku AIDA64. Można liczyć na spory wzrost wydajności

Podczas Computex 2024 firma AMD zapowiedziała oficjalnie desktopowe procesory Ryzen 9000. Nowe jednostki trafią do sprzedaży już w lipcu i to właśnie wtedy powinniśmy dowiedzieć się w praktyce, jak duży wzrost wydajności zaoferują. Jak to jednak zwykle bywa, wcześniej czekają nas rozmaite przecieki na ten temat. Tak jest też w przypadku procesora Ryzen 9 9950X, który został ostatnio przetestowany w benchmarku AIDA64.

W benchmarku AIDA64 procesor AMD Ryzen 9 9950X uzyskał dwukrotnie lepszy rezultat niż jego odpowiednik z poprzedniej generacji oraz konkurencyjny Intel Core i9-13900K.

Test został opublikowany na forum serwisu AnandTech. Choć nie wskazano wprost, że chodzi o jednostkę AMD Ryzen 9 9950X, to można tak podejrzewać, ponieważ mamy tutaj do czynienia z 16-rdzeniowym procesorem Granite Ridge. CPU ten obsługuje 32 wątki, a jego bazowe taktowanie wynosi 4,3 GHz. W trybie Boost może zaś osiągnąć 5,7 GHz. Producent zdecydował się też na 16 MB cache L2 i 64 MB cache L3. Podstawą dla testu była oczywiście platforma AM5. Wykorzystano także pamięć DDR5-6400. Omawiany CPU to, co prawda, jedynie próbka inżynieryjna, jednak uzyskane w benchmarku AIDA64 rezultaty są dosyć imponujące, jeśli zestawimy je z poprzednią generacją sprzętu.

AMD Ryzen 9 9950X AMD Ryzen 9 7950X Intel Core i9-13900K AES 746991 MB/s 380473 MB/s 294509 MB/s FP32 110444 KRay/s 63132 KRay/s 34969 KRay/s FP64 59582 KRay/s 33612 KRay/s 19060 KRay/s

AMD Ryzen 9 9950X uzyskał w teście AES wynik 746991 MB/s. Jest to blisko 100% wyższa wartość niż w przypadku Ryzena 9 7950X i 150% wyższa niż w przypadku Core i9-13900K. Podobnie kształtowała się ta różnica w testach Ray Tracingu FP32 i FP64 (uzyskano odpowiednio 110444 KRay/s i 59582 KRay/s). Rezultaty te są na tyle dobre, że można byłoby podejrzewać błąd pomiarowy (tym bardziej, że to dopiero próbka inżynieryjna). Niezależnie od tego warto jednak pamiętać, że uzyskanie takiej przewagi w realnych zastosowaniach nie będzie w nadchodzącej generacji możliwe. Praktycznie żadna aplikacja nie bazuje bowiem w całości na instrukcjach AES, a testy floating point w Ray Tracingu także nie przekładają się na realną wydajność procesorów przy obsłudze zwykłego oprogramowania. Powyższy benchmark sprawia jednak, że będziemy zapewne z niecierpliwością czekali na premierę desktopowych procesorów Granite Ridge.

Źródło: AnandTech, WCCFTech