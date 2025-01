Procesory AMD Ryzen 9000 zaoferują lepsze kontrolery pamięci i natywne wsparcie dla szybkich pamięci RAM DDR5

Seria procesorów AMD Ryzen 7000, choć potrafiła pracować z pamięciami RAM DDR5 o prędkości 6400 MT/s, często zależało to od danej sztuki CPU i było rozpatrywane w kategoriach overclockingu. Według najnowszych informacji nadchodząca seria Ryzen 9000 ma posiadać ulepszone kontrolery, które natywnie wspierają szybkie pamięci RAM o prędkości 6400 MT/s. W ramach dzielnika 1:2 będzie można osiągnąć prędkość nawet 8000 MT/s.

W sieci pojawiły się informacje o kontrolerach pamięci w procesorach AMD Ryzen 9000. Nadchodzące CPU będą natywnie wspierać szybkie pamięci DDR5 6400 MT/s w dzielniku 1:1 oraz pamięci RAM 8000 MT/s w dzielniku 1:2.

W testach procesorów przeprowadzonych przez naszą redakcję mogliście się dowiedzieć, że procesory AMD Ryzen 7000 potrafiły współpracować z pamięciami RAM DDR5 o prędkości 6400 MT/s w dzielniku 1:1 oraz 7200 MT/s w trybie asynchronicznym 1:2. Warto jednak zauważyć, że oficjalnie te jednostki CPU natywnie wspierały prędkości jedynie do 5200 MT/s. Teraz ma się to zmienić dzięki nowym kontrolerom pamięci w nadchodzącej serii Ryzen 9000. Usprawnienia mają przynieść natywną prędkość do 6400 MT/s w trybie synchronicznym 1:1 oraz 8000 MT/s w trybie asynchronicznym 1:2. Mówi się również o osiągnięciu transferów rzędu 9000 MT/s w ramach overclockingu dla wybranych sztuk procesorów.

Niestety, aby cieszyć się najszybszymi dostępnymi pamięciami RAM DDR5, konieczna będzie wymiana płyty głównej na te, które posiadają chipsety X870 i X870E. Kolejną istotną informacją jest to, że domyślnie procesory AMD Ryzen 9000 będą działać bez włączonego Precision Boost Overdrive (PBO), co pozwoli użytkownikom wybrać, czy preferują maksymalną wydajność, czy efektywność energetyczną. W sieci pojawiło się także porównanie CPU AMD Ryzen 9950X i Intel Core 14900KS w benchmarku Cinebench R23. Z niego wynika, że nowa jednostka AMD zużywa 130 W mocy w porównaniu do prawie 300 W zużycia przez procesor Intela, oferując identyczną wydajność wielowątkową. Miejmy nadzieję, że ulepszone kontrolery w nadchodzącej serii AMD Ryzen 9000, przełożą się również na szybsze trenowanie pamięci RAM i ich stabilniejszą pracę.

Źródło: WCCFTech