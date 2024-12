AMD Ryzen 5 9600X - w sieci pojawiły się testy pamięci cache procesora. Potwierdzają się zapowiedzi AMD

Podczas Computex 2024 firma AMD zaprezentowała nową generację desktopowych procesorów bazujących na architekturze Zen 5. Pierwsze jednostki Ryzen 9000 trafią na rynek już w lipcu, jednak wielu graczy oczekuje na CPU z dopiskiem X3D. Jak zapewnia AMD, takowe w przyszłości też się pojawią, jednak dopiero jakiś czas po premierze bazowych modeli. Póki co, poznaliśmy pierwsze wyniki benchmarku pamięci cache w procesorze AMD Ryzen 5 9600X.

Jak wynika z opublikowanych wyników benchmarku, procesor AMD Ryzen 5 9600X zaoferuje o 80-85% większą przepustowość cache L1 i L2 niż jego odpowiednik z poprzedniej generacji.

O tym, że jednostki Granite Ridge zaoferują znacząco wyższą przepustowość cache od swoich poprzedników, pisaliśmy już przy okazji oficjalnej prezentacji tych procesorów. Opublikowane wyniki nowej jednostki AMD nie powinny zatem zaskakiwać. Ukazały się one w serwisie X, na profilu użytkownika @9550pro, który udostępniał już w przeszłości rozmaite przecieki dotyczące nowego sprzętu. Przetestowany procesor AMD Ryzen 5 9600X to propozycja ze średniego segmentu cenowego. CPU zaoferuje sześć rdzeni Zen 5 i obsługę dwunastu wątków. Częstotliwość taktowania Turbo wyniesie 5,4 GHz. Można w tym przypadku liczyć też na 6 MB cache L2 i 32 MB cache L3.

AMD Ryzen 5 9600X

(odczyt / zapis / kopiowanie) AMD Ryzen 5 7600X

(odczyt / zapis / kopiowanie) Cache L1 3756,4 / 1884,4 / 3755,9 GB/s 2029,6 / 1026,9 / 2048,1 GB/s Cache L2 1874,6 / 1795,1 / 1859,7 GB/s 1028,5 / 1017,0 / 1017,6 GB/s Cache L3 782,08 / 771,46 / 772,32 GB/s 847,82 / 854,86 / 822,01 GB/s Wydajność wielowątkowa 6201,3 pkt. 6146 pkt. Wydajność jednowątkowa 775,9 pkt. 767 pkt.

Jak zatem wypadła przepustowość pamięci podręcznej we wspomnianym benchmarku? W przypadku cache L1 było to 3756,4 GB/s w odczycie, 1884,4 GB/s w zapisie i 3755,9 GB/s w kopiowaniu. Jeśli chodzi o cache L2, uzyskano tutaj odpowiednio 1874,6 GB/s, 1795,1 GB/s i 1859,7 GB/s. W przypadku cache L3 przepustowość wyniosła z kolei 782,08 GB/s, 771,46 GB/s i 772,32 GB/s. Należy odnotować, że są to w większości wartości znacząco wyższe niż w przypadku jednostki AMD Ryzen 5 7600X. Różnica oscyluje w okolicach 80-85% z wyjątkiem cache L3. Tutaj nowy CPU wypadł gorzej, jednak należy pamiętać, że jest to próbka inżynieryjna, która cechuje się z pewnością gorszą wydajnością i brakiem optymalizacji BIOS-u. Dowodzi temu też wynik benchmarku całego procesora (6201,3 pkt. dla testu wielowątkowego i 775,1 pkt. dla testu jednowątkowego). Nowy CPU wypadł bowiem tutaj niewiele lepiej od standardowych wyników uzyskiwanych przez AMD Ryzen 5 7600X. W rzeczywistości różnica w wydajności z pewnością będzie dużo większa.

Procesory Granite Ridge z dopiskiem X3D także w przyszłości trafią do sklepów. Menadżer marketingu AMD - Donny Waligorski - zapowiedział ostatnio, że prace nad takimi jednostkami trwają i należy oczekiwać, że zmiany nie ograniczą się wyłącznie do dodania większej ilości cache. Procesory te mają zaoferować więcej różnic, które sprawią, że będą lepsze niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej generacji. Niestety przedstawiciel AMD nie zdradził większej liczby szczegółów, zatem będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: @9550pro (X), WCCFTech, VideoCardz