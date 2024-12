AMD X870 i X870E - nowe płyty główne nie będą dostępne w momencie debiutu procesorów Ryzen 9000

Po wielu miesiącach plotek i przecieków firma AMD w końcu ujawniła swoje plany na najbliższe miesiące. Zapaleni entuzjaści najbardziej czekali na zapowiedź desktopowych chipów Ryzen 9000 - i nie ma w tym dziwnego, bowiem wygląda na to, że szykuje się sporo zmian względem serii 7000. Spodziewaliśmy się, że wraz z nowymi procesorami do sklepów zawitają także nowe płyty główne z serii 800, jednak Andreas Schilling piszący dla serwisu HardwareLuxx otrzymał ciekawe informacje w tej sprawie...

Wygląda na to, że zarówno recenzenci jak i pierwsi nabywcy układów AMD Ryzen 9000 będą testować nowe jednostki na dotychczas wydanych platformach z serii 600.

Jak się okazuje, partnerzy AMD mogli być mocno zaskoczeni, gdy okazało się, że producent chipów Ryzen jednak umożliwi im zaprezentowanie swoich konstrukcji opartych na nowych chipsetach. Wygląda na to, że decyzja została podjęta w ostatniej chwili, co mogłoby tłumaczyć, dlaczego tak niewiele firm zaprezentowało płyty główne X870 i X870E. Jak twierdzi Andreas Schilling: "Po rozmowach z niektórymi producentami płyt głównych stało się jasne [...]: płyty główne z chipsetami X870 i X870E nie będą dostępne w momencie premiery procesorów Ryzen 9000. AMD wprowadzi na rynek nowe modele z już dostępnymi konstrukcjami. Nowe płyty główne nie są jednak tak naprawdę potrzebne, ponieważ nowe chipsety nie oferują żadnych znaczących ulepszeń ani innowacji".

Ostatnie cytowane zdanie właściwie wyjaśnia cały temat - nie jest tajemnicą, że płyty X870(E) absolutnie nie wprowadzają żadnej rewolucji. To zaś oznacza, że zarówno recenzenci jak i pierwsi nabywcy Ryzenów 9000 będą testować nowe procesory na dotychczas wydanych platformach z serii 600. Mimo wszystko ci, którzy dopiero przygotowują się do wymiany całej platformy mogą poczekać na nowsze płyty chociażby dla obsługi szybszych pamięci RAM DDR5 (o ile tylko nie będą znacząco droższe). Na koniec przypominamy, że są to jedynie nieoficjalne doniesienia - warto poczekać na oficjalne potwierdzenie w tej sprawie. Premiera procesorów AMD Ryzen 9000 odbędzie się już w lipcu tego roku.

Źródło: HardwareLuxx, VideoCardz