MSI PRO B650-A WiFi - nowa płyta główna z dobrze chłodzoną sekcją zasilania. Bez problemu obsłuży nawet Ryzena 9 7950X

MSI, jak każda firma produkująca elektronikę komputerową, ma w swojej ofercie zarówno serię konsumencką, jak i profesjonalną. Teraz producent postanowił odświeżyć tę ostatnią, wypuszczając nowy model PRO B650-A WiFi. W porównaniu do wcześniejszych produktów z tej serii, nowy model oferuje m.in. dobrze chłodzoną sekcję zasilania oraz obsługę szybszych pamięci RAM DDR5. Nowy model jest przygotowany nawet na wysokowydajne procesory AMD Ryzen 9 7950X z TDP 170 W.

Choć premiera nowych procesorów AMD Ryzen 9000 zbliża się wielkimi krokami, najnowsze płyty główne oparte na chipsetach X870 i X870E nie będą dostępne w tym samym czasie. MSI korzysta z tej sytuacji, odświeżając serię profesjonalnych płyt głównych i dodając do oferty model PRO B650-A WiFi w standardzie ATX. Nowy produkt posiada sześciowarstwowe PCB i wspiera do 256 GB pamięci RAM DDR5, osiągając prędkości do 7600 MT/s przy wykorzystaniu jednej pary modułów single rank. Sekcja zasilania składa się z dwóch 8-pinowych złączy EPS i wykorzystuje 14+2+1-fazowe rozwiązanie VRM. Za chłodzenie tranzystorów MOSFET odpowiada trzyczęściowy aluminiowy radiator, który wykorzystuje termopady o przewodności 7 W/mK oraz dodatkowe podkładki termiczne dla dławików (cewek indukcyjnych).

Na płycie głównej PRO B650-A WiFi odnajdziemy dwa złącza PCIe 4.0 x16 oraz jedno PCIe 3.0 x1. Warto zwrócić uwagę, że przy obsadzeniu jednostek APU z serii Ryzen 8000, przepustowości złącz będą się różnić. Nowy model posiada trzy sloty M.2 PCIe 4.0 x4 dla nośników SSD NVMe. Producent zaznacza, że trzeci slot M.2 oraz drugi slot PCIe x16 współdzielą przepustowość, co oznacza, że po obsadzeniu np. drugiej karty graficznej, prędkość trzeciego nośnika SSD spadnie do prędkości PCIe 4.0 x2. Na panelu I/O odnajdziemy port HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.2 typu C, trzy złącza USB 3.1 typu A, cztery gniazda USB 3.0 oraz dwa porty USB 2.0. Za połączenie z siecią odpowiada wbudowana karta sieciowa Realtek RTL8125B wraz z antenami WiFi 6 oraz portem LAN 2,5 Gb/s. Za dźwięk odpowiada chip Realtek ALC4080 ze standardowym panelem audio oraz portem S/PDIF. Producent nie ujawnił daty dostępności produktu ani jego ceny.

Źródło: MSI