Płyty główne z gniazdem AMD AM5 i chipsetem AMD B650 są coraz tańsze. Ogromny wzrost zainteresowania wśród graczy z Korei

Płyty główne z podstawką AMD AM5 i chipsetem AMD B650 miały się okazać dobrym i przy okazji korzystnym cenowo wyborem dla graczy, którzy chcieli wykorzystać moc procesorów AMD Ryzen 7000. Niestety wraz z premierą pierwszych modeli okazało się, że zapewnienie o niskich cenach można włożyć między bajki. Z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać, a z nowych statystyk wynika, że omawiane płyty główne stały się najczęstszym wyborem graczy z Korei Południowej.

Najnowsze statystyki, za które odpowiada firma Danawa, dowodzą, że płyty główne z gniazdem AMD AM5 i chipsetem AMD B650 przeżywają właśnie istne odrodzenie — a przynajmniej w Korei Południowej.

Mimo że samo badanie dotyczy wyłącznie Korei Południowej, to statystyki można w pewnym stopniu odnieść również do Polski (co poniekąd potwierdzają zrzuty ekranu załączone na samym dole tego materiału, gdzie widać, jak zmieniła się cena wybranych płyt głównych). Płyty główne z podstawką AMD AM5 (LGA 1718) nie cieszyły się początkowo zbyt wielkim zainteresowaniem w tym (i zapewne pozostałych) kraju. Wszystko ze względu na wspomniane wysokie ceny, które skutecznie zniechęcały do zakupu. Kwoty niektórych modeli były nawet o 70% wyższe od tych, które zostały wyposażone w chipset poprzedniej generacji, czyli AMD B550. Wszystko zaczęło się jednak zmieniać w trzecim kwartale 2023 r., w którym odnotowano znaczący wzrost sprzedaży.

Statystyki dotyczące sprzedaży płyt głównych z chipsetem AMD B650 i podstawką AMD AM5 w okresie od stycznia 2023 do maja 2024 roku.

Powodem był oczywiście spadek cen (średnio z 300 do 200 tys. wonów — aby lepiej zobrazować sytuację: była to zmiana z 890 na 590 zł). Dzięki temu popyt na dużo bardziej ograniczone płyty (ale przy okazji o wiele tańsze) z chipsetem AMD A620 stawał się mniejszy, a udział rynkowy modeli z chipsetem AMD B650 wzrastał z każdym kolejnym miesiącem — w maju 2024 roku został osiągnięty poziom 80,9%, więc omawiane warianty płyt głównych stały się najpopularniejszym wyborem w Korei Południowej. Co ciekawe, użytkownicy są bardziej skłonni kupić model w standardzie microATX niż w większym ATX (88,7/11,3%). Na końcu statystyki pokazują, że wybór pada na wersje, które mają na pokładzie 2 lub 3 złącza M.2 dla nośników SSD.



Średnie ceny płyt głównych z gniazdem AMD AM5 i chipsetem AMD B650 w okresie od stycznia 2023 do maja 2024 roku.

Źródło: Danawa, Ceneo