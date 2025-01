AMD Ryzen 9000 - Wydajność desktopowych procesorów Zen 5 oraz możliwości OC na przykładzie Ryzen 9 9950X

Podczas wydarzenia AMD Zen 5 Tech Day, organizowanego w Los Angeles, producent skupił się w dużej mierze na prezentacji najmocniejszych stron mobilnych procesorów AMD Ryzen AI 300 z serii APU Strix Point. Nie oznacza to jednak, że kompletnie pominięto wątek desktopowych procesorów Ryzen 9000. W trakcie konferencji omówiono m.in. wydajność poszczególnych układów Zen 5 na tle konkurencyjnych rozwiązań Intela z 14. generacji, a także wspomniano o możliwościach poszczególnych chipsetów z serii AMD 800. Ponownie podkreślono również długowieczność platformy AM5, której wsparcie obecnie rozszerzono przynajmniej do 2027 roku. Jedna z sesji skupiła się dodatkowo na możliwościach OC układów Zen 5, a przykładem został tutaj topowy model Ryzen 9 9950X w połączeniu z ciekłym azotem. Mowa zatem już o ekstremalnym OC.

Procesory AMD Ryzen 9000 mają przynieść solidny wzrost wydajności względem układów Ryzen 7000, zwłaszcza w programach. Ponadto na AMD Zen 5 Tech Day zobaczyliśmy próbkę możliwości overclockingu Zen 5 na przykładzie topowego modelu AMD Ryzen 9 9950X.

W przypadku wydajności poszczególnych układów, to w Los Angeles skupiono się na trzech modelach Zen 5, których szerzej nie omawiano w trakcie targów Computex w Tajpej. Mowa zatem o Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X oraz Ryzen 5 9600X. Ten pierwszy został oficjalnie porównany do Intel Core i9-14900K. W programach ma oferować wydajność wyższą od 2% (w Microsoft 365 - test w wykorzystaniem benchmarku UL Procyon Office Productivity) do nawet 41% (Handbrake). W grach podano tylko kilka przykładów, gdzie różnice na korzyść Ryzena 9 9900X sięgają od 4% (Borderlands 3) do 22% (Horizon Zero Dawn).

AMD Ryzen 7 9700X został porównany do Intel Core i7-14700K, gdzie ten pierwszy w programach ma wypadać lepiej od 4% (kompresja danych z użyciem 7-zip) do nawet 42% w Handbrake. W przypadku gier, różnice wynoszą od 4% (Borderlands 3) do 31% (Horizon Zero Dawn). Wyraźnie widać, że ostatnia z gier, czyli Horizon, wyjątkowo mocno lubi się z mikroarchitekturą Zen 5 w połączeniu z poprawionym kontrolerem pamięci. Na końcu mamy jeszcze AMD Ryzen 5 9600X i tutaj najsłabszy układ Zen 5 został porównany z Intel Core i5-14600K. W programach ma wypadać lepiej w przedziale od 8% (Microsoft 365 / UL Procyon) do aż 94% w przypadku programu Handbrake. W przypadku gier różnice wynoszą od 5% (Hitman 3) do 29% (ponownie Horizon Zero Dawn). W przypadku AMD Ryzen 7 9700X producent chwali się dodatkowo, iż w grach układ ten oferuje średnio o 12% (średnia geometryczna) lepsze osiągi od pierwszej generacji procesora AMD z 3D V-Cache (Ryzen 7 5800X3D).

Jakiś czas po premierze procesorów AMD Ryzen 9000, na rynek trafią także płyty główne z chipsetami AMD 800: AMD X870E, AMD X870, AMD B850 oraz AMD B840. Dwa pierwsze obsługują magistralę PCIe 5.0 dla GPU oraz SSD NVMe, a także mają kontroler USB 4. Overclocking jest tutaj możliwy zarówno dla procesora jak i pamięci RAM. Niższy w hierarchii jest B850, posiadający wsparcie dla magistrali PCIe 5.0 dla SSD (opcjonalnie dla GPU) oraz PCIe 4.0 oraz kontroler USB 3.2 Gen.2x2 (przepustowość 20 Gbps). W przypadku B850 także możemy liczyć na OC procesora jak i pamięci RAM. Najbardziej ubogi jest B840, wspierający magistralę PCIe 3.0, USB 3.2 Gen.2 (10 Gbps) oraz z opcją OC wyłącznie dla pamięci RAM.

Ulepszony został kontroler pamięci, który domyślnie będzie obsługiwał teraz dwukanałową pamięć RAM DDR5 5600 MHz. Tzw. sweet spot dla trybu synchronicznego z dzielnikiem 1:1 to nadal będzie 6000 MHz, choć w przypadku parowania modułów DDR5 z Ryzenami 9000, częściej będziemy także świadkami działania trybu 1:1 dla efektywnego zegara 6400 MHz. W przypadku trybu asynchronicznego i dzielnika 1:2, to po aktualizacji AGESY do najnowszej wersji, procesory Ryzen 9000 będą oficjalnie wspierać moduły DDR5-8000. Procesory Ryzen 9000 otrzymają także funkcję Memory OC On-the-Fly (OTF), czyli możliwość szybkiego szybkiego OC do stabilnego poziomu, bez konieczności np. ponownego uruchamiania komputera. Przykład funkcji zademonstrowano na przykładzie AIDA64 i testu opóźnienia pamięci DDR5 (TeamGroup DDR5-6000 EXPO). Przed włączeniem Memory OC On-the-Fly, opóźnienie sięgało 85 ns, natomiast po aktywacji OTF, wartość ta spadła do 73,2 ns.

Jeśli chodzi o możliwości overclockingu to zostały one jeszcze bardziej podkręcone w przypadku desktopowych procesorów AMD Ryzen 9000. Oprócz znanej już wcześniej funkcji Curve Optimizer dochodzi teraz jej pochodna o nazwie Curve Shaper (ta ostatnia nie będzie dostępna na wcześniejszych generacjach, nawet Zen 4). Curve Shaper umożliwia jeszcze dokładniejsze kształtowanie krzywej napięcia procesora - do dyspozycji oddano w tym wypadku aż 15 zakresów częstotliwości (częstotliwość procesora oraz temperatury). Technika ta umożliwi bardziej precyzyjne manipulowanie napięciem w celu jego obniżenia tam, gdzie jest to możliwe i dynamicznego podwyższenia w scenariuszach, kiedy jest to niezbędne. Curve Shaper działa dla wszystkich rdzeni Zen 5. Aktywacja trybu EXPO dla pamięci DDR5 oraz włączenie PBO (Precision Boost Overdrive) umożliwiło zwiększenie wyniku AMD Ryzen 9 9950X w Cinebench R23 z 41 924 punktów do 43 895 punktów. Dodatkowe wykorzystanie Curve Shaper pozwoliło na podbicie wyniku do 44 538 punktów.

Do ekstremalnego OC wykorzystano oczywiście ciekły azot. Po podkręceniu wszystkich rdzeni Zen 5 do 6,2 GHz, wynik w Cinebench R23 został podniesiony do 53 604 punktów. Taką częstotliwość pracy rdzeni udało się utrzymać przy napięciu 1.480 V. W tych samych warunkach przetestowano także procesor w GeekBench 6. Wynik jednego wątku to 3700 punktów, natomiast wielowątkowy to 22 059 punktów. Najwyższy zegar jaki udało się utrzymać to 6,86 GHz, jednak w tym wypadku ekipa demonstrująca nie przeprowadzała już kolejnych testów. Niemniej jednak potencjał na OC jest i zapewne po premierze procesorów będziemy świadkami nie jednego rekordu. Przypominamy, że procesory AMD Ryzen 9000 zadebiutują na rynku już 31 lipca 2024, jednak ich oficjalne ceny będą ogłoszone bliżej premiery.

Źródło: PurePC