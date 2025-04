Test klawiatury mechanicznej Genesis Thor 660 G2 - Niewielka, bezprzewodowa i doprawiona przełącznikami Gateron

Rynek klawiatur mechanicznych obejmuje nie tylko modele pełnowymiarowe oraz pozbawione bloku numerycznego, ale również mnóstwo mniejszych formatów, których interpretacja zależy wyłącznie od wyobraźni producenta. Wśród niewielkich urządzeń tego rodzaju znajdziemy chociażby Genesis Thor 660, konstrukcję doskonale znaną lokalnej klienteli, która od momentu premiery doczekała się solidnej aktualizacji - stąd właśnie G2 umieszczone w nazwie. Mówimy o urządzeniu wykonanym w rozmiarze 60%, wykorzystującym solidne przełączniki Gateron, komunikację bezprzewodową i dodatkowo nakładki PBT. Wszystko w rozsądnej cenie wynoszącej około 300 złotych. Czy będzie ciekawą propozycją?

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa to urządzenie dość skomplikowane oraz występujące w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami magnetycznymi, mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Samych switchy mechanicznych istnieją dziesiątki, co diametralnie zmienia charakterystykę produktu. Dochodzą jeszcze kwestie funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych i oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien pozostać jednak rodzaj użytych przełączników oraz gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

Genesis Thor 660 G2 to niewielka klawiatura mechaniczna, wykonana w formacie 60% oraz bazująca na przełącznikach Gateron. Dużą zaletą jest również możliwość pracy bezprzewodowej i rozsądnie skalkulowana cena.

Pod względem czysto konstrukcyjnym Genesis Thor 660 G2 wygląda identycznie jak wersja G1, która została wprowadzona do sprzedaży na początku 2022 roku, bowiem obydwa urządzenia współdzielą wszystkie cechy fizyczne. Kluczową zmianą w nowszym modelu było natomiast dodanie łączności bezprzewodowej 2,4 GHz, podczas gdy poprzednik wykorzystywał tylko Bluetooth. Znacznie zredukowało to opóźnienia sygnałowe, istotne szczególnie w środowisku wymagających graczy, bowiem do zwykłej codziennej pracy i multimediów Bluetooth całkowicie wystarczał. Rozszerzono także kompatybilność z konsolami oraz platformami mobilnymi. Waga urządzenia wzrosła o niecałe 20 gramów, dołożono predefiniowanych programów podświetlenia (19 → 26) i poprawiono czcionkę. Praktycznie wszystkie słabostki pierwszej generacji zostały usunięte, więc Genesis Thor 660 G2 jakiego widzicie to naprawdę dopieszczone urządzenie.

Genesis Thor 660 G2 Genesis Thor 403 TKL Genesis Thor 230 TKL Wymiary 293 x 102 x 39 mm 358 x 133 x 38 mm 363 x 155 x 39 mm Waga 600 gramów 1005 gramów 730 gramów Podkładka - - - Format 60% 80% 80% Blok numeryczny - - - Technologia Mechaniczna Mechaniczna Mechaniczna Przełączniki Gateron Kailh Box / Gateron Pro Outemu Przyciski makro - - - Podświetlenie RGB RGB RGB N-Key Rollover Tak Tak Tak Przyciski multimedialne Skróty Skróty Skróty Cecha szczególna Odpinany kabel Odpinany kabel Odpinany kabel Hot-Swap - Tak Tak Interfejs USB / BT / 2.4 GHz USB USB Akumulator 3000 mAh - - Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz Inny kolor Biały Biały Biały / Czarny Sugerowana cena 299 zł 249 zł 179 zł

Wykorzystanie formatu 60% oznacza obecność zaledwie 61 klawiszy, toteż Genesis Thor 660 G2 jest klawiaturą mocno skompresowaną, której charakterystyka nie każdemu będzie pasowała. Urządzenie nie stanowi jednak propozycji dla użytkownika typowego desktopa, który najpewniej dysponuje miejscem na położenie modelu o większych gabarytach, chociażby TKL pozbawionego bloku numerycznego. Genesis Thor 660 G2 sprawdzi się natomiast podczas rozrywki przed telewizorem, kiedy klawiaturę trzymamy na kolanach i potrzebujemy wyłącznie ściśle określonej funkcjonalności, niekoniecznie pełnego spektrum kombinacji jakie zapewnia pełnowymiarowy model. Wówczas kluczową rolę odgrywa także łączność bezprzewodowa plus akumulator o pojemności 3000 mAh. Genesis Thor 660 G2 można dostać w dwóch klasycznych wariantach kolorystycznych (biały / czarny) oraz mechanicznymi przełącznikami Gateron (Red / Brown).