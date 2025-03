Test Genesis Zircon 660 PRO - Bezprzewodowa myszka ze świetnym sensorem. Do tego wysoka jakość wykonania w niskiej cenie

Genesis to producent słynący przede wszystkim z solidnych, funkcjonalnych oraz niedrogich peryferii komputerowych, który uczciwie zapracował na miano lokalnego lidera. Każda kolejna propozycja okazuje się przynajmniej interesująca, podobnie jest również z testowaną myszką Genesis Zircon 660 PRO. Rozsądnie wyceniony gryzoń oferuje naprawdę solidną specyfikację i satysfakcjonującą jakość wykonania, stanowiąc ciekawą alternatywę dla znacznie droższej konkurencji. W standardzie otrzymujemy optyczny sensor Pixart 3395, mechaniczne przełączniki Kailh i możliwość pracy bezprzewodowej, natomiast wszystko zamknięto w wyjątkowo lekkiej obudowie. Zapowiada się kolejny bestseller?

Autor: Sebastian Oktaba

Znalezienie odpowiedniej myszki wymaga czegoś więcej, niż wyłożenia określonej sumy pieniędzy, ponieważ dzisiejszy asortyment okazuje się niezwykle rozbudowany. Równie ważna jest wiedza dotycząca specyfikacji urządzeń, a także świadomość, że pewne elementy są istotniejsze od pozostałych. Weźmy na przykład rozdzielczość sensora jaką osiągają myszki gamingowe, którą producenci wciąż starają się zaimponować oferując klientom nawet 32000 DPI, podczas gdy większości użytkowników spokojnie wystarczy... 4000 DPI. Ostatecznie ważniejsza okazuje się chociażby precyzja czy niezawodność tegoż sensora. Kolejnymi składowymi są kształt obudowy, zastosowane przełączniki oraz dodatkowe funkcjonalności np. możliwość programowania klawiszy albo zastosowania obciążników. Wbrew pozorom, to znacznie bardziej skomplikowane urządzenia, niż początkowo mogłoby się wydawać.

Genesis Zircon 660 PRO to skromnie wyglądająca lecz porządnie wyposażona myszka, która dysponuje sensorem Pixart 3395 i oferuje trzy tryby pracy. Mocnym argumentem jest również naprawdę atrakcyjna cena.

Genesis Zircon 660 PRO jest konstrukcją przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców, niekoniecznie tylko zapalonych graczy szukających precyzyjnego gryzonia, ponieważ posiada bardzo stosowany wygląd zewnętrzny. Dlatego będzie również idealnie pasować do przestrzeni biurowych bez zwracania szczególnej uwagi, chociaż to bezsprzecznie urządzenie estetycznie wykonane. Wystrzałowa okazuje się natomiast specyfikacja techniczna Genesis Zircon 660 PRO, bowiem na pokładzie zamontowano wysokiej klasy optyczny sensor Pixar 3395, pozwalający na ustawienie nawet 26000 DPI. Jednostka cechuje się prędkością maksymalną 16,51 m/s i przyspieszeniem 50G, znajdując w ścisłej światowej czołówce pod względem parametrów. Jeszcze niedawno Pixar 3395 trafiał przeważnie do wysoko pozycjonowanych i drogich modeli, aczkolwiek w ostatnich miesiącach wyraźnie przybyło tańszych gryzoni z takim napędem.

Genesis

Zircon 660 PRO Redragon

M918 K1NG Pro Max Endorfy

Gem Plus Wireless Wymiary 123 x 53 x 40 mm 125 x 65 x 41 mm 126 x 66 x 39 mm Waga 57 gramów 55 gramów 74 gramy Łączność USB / BT / 2.4 GHz USB / BT / 2.4 GHz USB / 2.4 GHz Przewód Odczepiany USB-C Odczepiany USB-C Odczepiany USB-C Akumulator 400 mAh 400 mAh 300 mAh Sensor Pixart 3395 Pixart 3395 Pixart 3395 Maksymalne DPI 26000 DPI 26000 DPI 26000 DPI Przełączniki Kailh 8.0 Huano Purple Kailh 8.0 Przyciski 6 6 6 Podświetlenie Tak - Tak Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz Obciążniki - - - Aktualna cena 169 zł 169 zł 199 zł

Genesis Zircon 660 PRO może pracować w trzech trybach (USB / Bluetooth / 2.4 GHz) oraz posiada wbudowany akumulator o pojemności 400 mAh, zapewniający czas działania w przedziale 70-80 godzin. Urządzenie występuje w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnym i białym - uzupełnionymi stonowanym podświetleniem RGB. Producent podkreśla także niewielką wagę gryzonia wynoszącą zaledwie 57 gramów, solidne przełączniki Kailh 8.0 oraz ślizgacze PTFE. Fabryczne wyposażenie rzeczywiście prezentuje się znakomicie, zatem w kwocie wynoszącej 169 złotych trudno będzie znaleźć coś lepszego. Warto jeszcze nadmienić, że dostępna jest tańsza odmiana Genesis Zircon 660 pozbawiona w nazwie dopisku PRO, również pracująca bezprzewodowo oraz współdzieląca wygląd zewnętrzny z recenzowanym modelem, jednak bazująca na sensorze Pixart 3311 (12000 DPI) i przełącznikach Huano Purple 90M.