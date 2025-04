Recenzja 70mai 4K Omni. Bardzo wysoka jakość wideo, nagrywanie w 360 stopniach, wiele przydatnych funkcji, ale dość wysoka cena

Wideorejestrator 70mai 4K Omni X800 wprowadza nagrywanie 4K, szybszy procesor, większy wyświetlacz, lepszy sensor oraz przywraca obsługę klasycznych kart microSD, zamiast pamięci wbudowanej. Konstrukcja też nie jest zwyczajna. Obrotowa głowica z obiektywem może nagrywać wszystko dookoła, również wnętrze kabiny. Takie nagrywanie dotyczy też trybu parkingowego, w którym kamera jest w stanie śledzić postać poruszającą się w pobliżu pojazdu i zaglądającą przez okna. Funkcjonalność na tym się nie kończy, bo jest tutaj Wi-Fi 6, GPS, komendy głosowe po angielsku (w tym “rikord widjo”) oraz opcjonalny zestaw z łącznością komórkową 4G. Jest jednak kilka rzeczy, które nie każdej osobie się spodobają, a niektórych wręcz po prostu zniechęcą. Zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

70mai 4K Omni (X800) to wideorejestrator, będący następcą modelu Omni (X200), którego recenzję publikowałem niespełna dwa lata temu. Podstawowy zamysł jest identyczny, jak wcześniej. Chodziło o stworzenie kamery samochodowej, która ma jeden obiektyw, a mimo to jest w stanie nagrywać w 360 stopniach. I to się udało, ale warto pamiętać, że 70mai 4K Omni umieszczona jest blisko lusterka, więc do przodu nagrywa bez problemu, ale gdy obróci się do tyłu, to zarejestruje tylko wnętrze. Dlatego producent oferuje również zestaw z oddzielną kamerą tylną. Ponadto kamerze można wydać polecenie głosowe, by obróciła się w bok i nagrywała np. kierowcę oraz okno tuż obok niego (np. w czasie kontroli drogowej). Po pierwszym spojrzeniu na nową konstrukcję miałem deja vu, bo podobieństwo do poprzednika jest bardzo duże, ale na szczęście im bardziej zagłębiałem się w specyfikację, tym więcej różnic zauważałem.

70mai 4K Omni to nietypowy wideorejestrator z obrotową głowicą, dzięki której może nagrywać wszystko dookoła. Reaguje też na wiele poleceń głosowych, ma zaawansowany tryb parkingowy, ADAS, zapis historii tras na mapie oraz sensory Sony Starvis 2. Jak spisuje się w praktyce? Zobacz przykładowe filmy i oceń samemu.

Nowy model X800 ma znacznie lepszy sensor światłoczuły Sony Starvis 2 IMX678 oraz wydajniejszy, 4-rdzeniowy procesor Novatek NT98530 12 nm. Takie połączenie umożliwia nagrywanie wideo 4K, nawet z płynnością 60 kl/s, ale tylko podczas nagrywania z kamery przedniej i bez HDR. Natomiast w czasie nagrywania z dwóch kamer najwyższa opcja to 4K 30 kl/s z HDR. Obrotową głowicę kamery ciekawie wykorzystano w trybie parkingowym. 70mai 4K Omni nie reaguje tylko na ruch, lecz wykrywa sylwetkę człowieka i może aktywnie obracać głowicę, podążając za osobą “kręcącą się” w pobliżu zaparkowanego pojazdu. Używając zestawu z adapterem 70mai 4G Hardwire Kit (UP04) można po pierwsze: odbierać powiadomienia na smartfonie, o tym, że dzieje się coś potencjalnie niepokojącego na parkingu, po drugie: uzyskać podgląd obrazu z kamery, a po trzecie: sprawdzić aktualną lokalizację samochodu. Do tych rzeczy wymagane jest umieszczenie karty SIM w adapterze, bo korzysta on z łączności komórkowej 4G. Rzecz jasna funkcja wykrywania kolizji oraz nagrywania poklatkowego też jest.

70mai 4K Omni Viofo A329 2CH Wielkość ekranu 1,4" 2,4" Rozdzielczość nagrywania Przód: 4K@60fps / 4K@30fps HDR

Tył: 1080p@30fps Przód: 4K@60fps / 4K@30fps HDR / 1440p@30fps

Tył: 1440p@30fps / 1080p@30fps Sensor optyczny Przód: Sony STARVIS 2 IMX678

Tył: Sony STARVIS 2 IMX662 Przód: Sony STARVIS 2 IMX678

Tył: Sony STARVIS 2 IMX675 Przysłona f/1.7 + f/1.55 f/1.8 + f/1.8 Format nagrywania .MP4 (H.265 lub H.264) .MP4 (H.264) Kąt widzenia optyki 146° + 130° 140° + 160° HDR Tak Tak Nagrywanie dźwięku Tak Tak Wbudowany GPS Tak Tak Wi-Fi Tak, Wi-Fi 6 Tak, Wi-Fi 6 Sensor przeciążeń Tak Tak Obsługa kart pamięci Tak, do 512 GB Tak, do 512 GB Akumulator Superkondensator Superkondensator Wymiar) Przód: 105 x 55 x 55 mm

Tył: 53 x 24 x 24 mm Przód: 99 x 60 x 43 mm

Tył: 28 x 71 x 38 mm Waga 218 g 147 g Ostrzeżenie przed fotoradarami Nie Nie Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości Nie Nie Tryb parkingowy Tak, dostępny przy użyciu adaptera zasilania UP04 Tak, dostępny przy użyciu adaptera zasilania HK4 Tryb zdjęć Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Gniazdo zasilania USB-C USB-C + USB-C 3.0 Inne Obrotowa głowica z obiektywem (360 stopni), automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu ze śledzeniem sylwetki, obsługa za pomocą aplikacji, komendy głosowe (j. ang.) Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, obsługa za pomocą aplikacji, komendy głosowe (j. ang.), obsługa dysków SSD, obsługa HDMI 4K, filtr CPL Cena 1699 zł (z kamerą tylną) 1799 zł

Kamera samochodowa 70mai 4K Omni ma wbudowany odbiornik GPS i może nanosić na nagrywany obraz dane o geolokalizacji i prędkości. Ma też system wsparcia kierowcy (ADAS) mogący poinformować o przypadkowej zmianie pasa ruchu, ostrzec o potencjalnej kolizji (szybkim zbliżaniu się do poprzedzającego obiektu) i poinformować o ruszeniu pojazdu z przodu. Jednak ADAS jest domyślnie nieaktywny i uważam, że większość osób raczej z niego nie skorzysta. Pozytywnie ocenić warto lokalny podgląd obrazu oraz transfer plików, bo kamera ma szybkie Wi-Fi 6. Wielu osobom powinno spodobać się to, że zamiast pamięci wbudowanej, zastosowano klasyczne miejsce na kartę pamięci microSD, którą producent dołącza do kompletu (128 lub 256 GB, ale kamera obsługuje do 512 GB). Ponadto zwykły akumulator wymieniono na superkondensator, który w wideorejestratorach jest dobrym pomysłem, bo ma znacznie dłuższą żywotność. Na obiektyw można nałożyć opcjonalny filtr polaryzacyjny, zmniejszający odblaski w szybie. Wady? Kamera ma nietypową, wysoką konstrukcję, którą trudniej ukryć za lusterkiem, a także stały, nieodłączany uchwyt. Komendy głosowe są, w tym “record video”, ale na razie nie po polsku. No i dochodzi jeszcze kwestia ceny, wynoszącej na start około 1500 zł. Każdy powinien sam ocenić, czy chce tyle wydać na kamerę samochodową i jaki model jest optymalny.