Test VIOFO A329 2CH - wideorejestrator dla najbardziej wymagających kierowców. Recenzja wersji dwukanałowej

W sieci nie brakuje mrożących krew w żyłach nagrań przedstawiających niebezpieczne sytuacje na drodze, ale nie brakuje też takich, które dobitnie udowadniają nam, że samochodowy wideorejestrator to po prostu niezwykle przydatna rzecz. Za pomocą nagranego materiału można przecież w try miga rozstrzygnąć dane zdarzenie i np. wybronić się przed niesłusznymi zarzutami innego uczestnika ruchu drogowego. Gdy jednak przychodzi do wyboru konkretnej kamery, można mieć mały mętlik w głowie - w końcu w sklepach jest wiele przeróżnych produktów, a każdy z nich oferuje coś innego. Faktem jest, że podstawowe zabezpieczenie stanowią nawet modele już za kilka stówek, ale w tym artykule omówimy sobie stricte flagowy model. Czas przekonać się, co oferuje nowoczesna, absolutnie bezkompromisowa kamera od jednego z czołowych producentów.

Autor: Piotr Piwowarczyk

VIOFO cieszy się niezwykłym uznaniem w Polsce, ale nie ma się co temu dziwić. Niektóre kamery samochodowe od tej firmy mają dziś właściwie legendarny status, a idealnym tego przykładem jest chociażby popularny i stosunkowo tani model A119 v3, który m.in. dzięki technologii HDR zdolny jest do zarejestrowania numerów rejestracyjnych większości mijanych pojazdów - i to nawet po zmroku! Pozostaje jednak pytanie: skoro tak niedrogie urządzenie zapewnia tak duże możliwości (tzn. wystarczające dla większości kierowców), to jaki sens ma pakowanie się w znacznie droższy model? Cóż, odpowiedź na to pytanie powinna przynieść niniejsza publikacja. Omawiamy w niej najnowszy wysokobudżetowy wideorejestrator VIOFO A329 2CH, który na pierwszy rzut oka cechuje się świetną specyfikacją i niezwykle bogatym zestawem.

Model A329 2CH fizycznie raczej nie wyróżnia się na tle innych produktów VIOFO, jednak imponuje absolutnie flagową specyfikacją i bardzo bogatą zawartością zestawu sprzedażowego. Czy to aktualnie najbardziej zaawansowany wideorejestrator na rynku?

Pod względem kształtu i budowy VIOFO A329 2CH raczej nie wyróżnia się na tle innych produktów VIOFO. Urządzenie ma 2,4-calowy ekran LCD. Duże wrażenie robi tutaj obiektyw z przysłoną f/1.8 wspomagany przez flagowy sensor Sony STARVIS 2 IMX678, który ma zapewniać jakość nagrań w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę przy kącie widzenia 140°. Kamera oczywiście posiada funkcję HDR, a także moduł Wi-Fi 6 do połączenia aplikacją na smartfonie czy GPS pomocny w pomiarze prędkość jazdy. Resztę specyfikacji uzupełnia m.in. slot na kartę microSD (do 512 GB) czy superkondensator, który powinien być odporny na zmiany temperatury panujące w pojeździe. Urządzenie wyróżnia się również trybem parkingowym, a także obsługą wyjścia HDMI 4K oraz dysków SSD o pojemności do 4 TB i pendrive'ów USB 3.0. Warto podkreślić też obecność dwówch złączy USB-C na pokładzie - podczas gdy do jednego należy skierować zasilanie, za pomocą drugiego można szybko pobrać dane np. na smartfona.

VIOFO A329 2CH VIOFO A229 Plus 2CH Wielkość ekranu 2,4" 2,4" Rozdzielczość nagrywania Przód: 4K@60fps / 4K@30fps HDR / 1440p@30fps

Tył: 1440p@30fps / 1080p@30fps Przód: 1440p@60fps / 1440p@30fps / 1080p@30fps

Tył: 1440p@30fps / 1080p@30fps Sensor optyczny Przód: Sony STARVIS 2 IMX678 (8 MP)

Tył: Sony STARVIS 2 IMX675 (5 MP) Przód: Sony STARVIS 2 IMX675 (5 MP)

Tył: Sony STARVIS 2 IMX675 (5 MP) Przysłona f/1.8 + f/1.8 f/1.8 + f/1.9 Format nagrywania .MP4 (H.264) .MP4 (H.264) Kąt widzenia optyki 140° + 160° 140° + 160° HDR Tak Tak Nagrywanie dźwięku Tak Tak Wbudowany GPS Tak Tak Wi-Fi Tak, Wi-Fi 6 Tak Sensor przeciążeń Tak Tak Obsługa kart pamięci Tak, do 512 GB Tak, do 512 GB Pojemność baterii nieznana (superkondensator) nieznana (superkondensator) Wymiary (mm) Przód: 99 x 60 x 43

Tył: 28 x 71 x 38 Przód: 100 x 60 x 38

Tył: 28 x 67 x 39 Waga (g) 147 151 Ostrzeżenie przed fotoradarami Nie Nie Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości Nie Nie Tryb parkingowy Tak, dostępny przy użyciu adaptera zasilania HK4 Tak, dostępny przy użyciu adaptera zasilania HK4 Tryb zdjęć Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Gniazdo zasilania USB-C + USB-C 3.0 USB-C Inne Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, obsługa za pomocą oprogramowania, komendy głosowe (ang.), obsługa dysków SSD, obsługa HDMI 4K, filtr CPL Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, obsługa za pomocą oprogramowania, komendy głosowe Cena 1799 zł 999 zł

Suche dane techniczne kamery VIOFO A329 to jedno, ale warto jeszcze podkreślić bardzo bogatą zawartość zestawu sprzedażowego. Omawiamy tutaj wariant 2CH, czyli w pudełku znajdziemy także dodatkową kamerę na tylną szybę. Jej specyfikacja także nie zawodzi - mamy tu bowiem tylko nieco mniej zaawansowany sensor Sony STARVIS 2 IMX675 zapewniający jakość nagrań w jakości 1440p@30fps z włączonym HDR. Ponadto producent chwali się także nową ładowarką samochodową z dwoma gniazdami USB-C oraz obecnością filtra polaryzacyjnego dla głównej kamery, za pomocą którego można zredukować odbicia i odblaski. Jak to wszystko wygląda w praktyce? Przekonacie się na kolejnych stronach recenzji wideorejestratora VIOFO A329 2CH.