Test VIOFO A229 Plus 2CH - dwa przetworniki Sony STARVIS 2 w jednym opakowaniu. Idealny zestaw dla wymagających?

W sklepach znajdziemy dziś mnóstwo kamer samochodowych, dlatego nic dziwnego, że laik może mieć spory ból głowy przy wyborze. Czy rzeczywiście najlepszy będzie ten najdroższy wideorejestrator? A może w zupełności wystarczy tani model za dwie lub trzy stówki? Cóż, wielu entuzjastów elektroniki przekonało się już, że w świecie techniki nic nie jest do końca czarne ani białe. Najbardziej opłacalne okazują się zazwyczaj średniopółkowe produkty oferujące porządne, topowe komponenty w rozsądnej cenie. Patrząc na specyfikację nowej kamery VIOFO A229 Plus 2CH można dojść do wniosku, że właśnie producent chce zdobyć serca klientów właśnie takim modelem - nie za drogim, ale za to kompletnym.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Firma VIOFO chyba nie wymaga długiego przedstawienia. Kamera A119 v3 przeszła już do właściwie do legendy, jednak wrażenie robi również nowa oferta tego producenta z modelami A139 Pro czy A119 Mini 2 na czele. W opinii wielu zapewniają one dziś najlepszą jakość nagrań w swoim segmencie. Jaka jest tajemnica sukcesu tych wideorejestratorów? Składowych jest kilka, ale na pewno należy wspomnieć o dopracowanym trybie HDR oraz nowoczesnych przetwornikach obrazu. Podczas gdy niektórzy producenci niechętnie wspominają o zastosowanych sensorach (które najczęściej okazują się już dosyć wiekowe), VIOFO od razu chwali się użyciem topowych Sony STARVIS-ów drugiej generacji. Nie inaczej jest również w przypadku testowanego właśnie A229 Plus 2CH. Wygląda więc na to, że wysoka jakość obrazu i widoczność tablic rejestracyjnych w różnych warunkach jest tutaj od razu gwarantowana.

Zadebiutował właśnie nowy wideorejestrator VIOFO A229 Plus 2CH z dodatkową kamerą tylną w zestawie. Producent chwali się użyciem topowych sensorów Sony STARVIS drugiej generacji, co powinno zwiastować wysoką jakość obrazu. Czas sprawdzić, jak zestaw spisuje się w praktyce.

A229 Plus to najnowszy wideorejestrator od VIOFO. Pod względem designu całość prezentuje się podobnie do innych modeli tego producenta. Urządzenie składa się przede wszystkim z 2,4-calowego ekranu LCD oraz obiektywu z przysłoną f/1.8 wspomaganego sensorem Sony STARVIS 2 IMX675 - takie połączenie ma zapewniać jakość nagrań w rozdzielczości 1440p przy kącie widzenia 140°. Kamera posiada funkcję HDR, moduł Wi-Fi 2,4 / 5 GHz do połączenia aplikacją na smartfonie oraz GPS wskazujący aktualne położenie i prędkość jazdy. Zamiast klasycznego akumulatora zastosowano tu superkondensator, który powinien lepiej znosić różne temperatury panujące w pojeździe. Warto wspomnieć również o obsłudze kart pamięci microSD o pojemności aż do 512 GB, dostępnych trybach parkingowych (tutaj niezbędny jest dodatkowy adapter zasilania) oraz gnieździe USB-C.

VIOFO A229 Plus 2CH Mio MiVue 955WD Wielkość ekranu 2,4" 2,7" Rozdzielczość nagrywania Przód: 1440p@60fps / 1440p@30fps / 1080p@30fps

Tył: 1440p@30fps / 1080p@30fps Przód: 4K@30fps / 1440p@60fps / 1440p@30fps

Tył: 1440p@30fps Sensor optyczny Przód: Sony STARVIS 2 IMX675 (5 MP)

Tył: Sony STARVIS 2 IMX675 (5 MP) Przód: 8 MP 1/1.8’’

Tył: Sony STARVIS Przysłona f/1.8 + f/1.9 f/2.0 + f/2.0 Format nagrywania .MP4 (H.264) .MP4 (H.265) Kąt widzenia optyki 140° + 160° 140° + 140° HDR Tak Tak Nagrywanie dźwięku Tak Tak Wbudowany GPS Tak (Quad GPS) Tak Wi-Fi Tak Tak Sensor przeciążeń Tak Tak Obsługa kart pamięci Tak, do 512 GB Tak, obsługiwana pojemność do 256 GB

(zalecana od 64 GB U3) Pojemność baterii nieznana (superkondensator) nieznana (superkondensator) Wymiary (mm) Przód: 100 x 60 x 38

Tył: 28 x 67 x 39 Przód: 61,5 x 102,5 x 40,3

Tył: 34,5 x 68,5 x 28,7 Waga (g) 151 Przód: 130

Tył: 37 Ostrzeżenie przed fotoradarami Nie Tak Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości Nie Tak Tryb parkingowy Tak, dostępny przy użyciu adaptera zasilania HK4 Tak, dostępny przy użyciu SmartBox Nagrywanie zdarzeń Tak Tak Tryb zdjęć Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Gniazdo zasilania USB-C mini USB Inne Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, obsługa za pomocą oprogramowania, komendy głosowe (ang.) Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów, alert przekroczenia prędkości, obsługa za pomocą oprogramowania MiVue Pro, funkcje asystenta kierowcy, komendy głosowe (ang.) Cena 999 zł 1299 zł

Do naszej redakcji model A229 dotarł w wersji 2CH, która wyróżnia się dodatkową kamerą tylną w zestawie. I to nie byle jaką! Mówimy tutaj o module z tym samym STARVIS-sem drugiej generacji (IMX675) zapewniającym nagrania o kącie widzenia 160°. Całość została wyceniona na 999 zł, co nie wydaje się zbyt wygórowaną kwotą. W końcu w pudełku znajdziemy dwie nowoczesne kamery, które stanowią niemal kompletne zabezpieczenie na wypadek różnych sytuacji drogowych. Dodam jeszcze, że w sprzedaży pojawił się także jedno- oraz trzykanałowy wariant 3CH, który cechuje się obsługą jeszcze jednej kamerki nagrywającej wnętrze samochodu (rzecz jasna jest obecna w zestawie, posiada sensor STARVIS IMX307).