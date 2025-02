70mai Dash Cam 4K A810 - recenzja wideorejestratora z sensorem Sony STARVIS 2 IMX678. W tej cenie lepszego możesz już nie znaleźć

Wideorejestratory cieszą się w naszym kraju niesłabnącą popularnością. Nie da się nie dostrzec, że w sklepach pojawia się coraz więcej modeli z różnych półek cenowych i de facto wcale nie trzeba wydawać zbyt wiele, by być zabezpieczonym na wypadek różnych sytuacji na drodze. Wystarczy jednak szybki rzut oka na specyfikacje najtańszych kamerek i od razu okazuje się, że te podstawowe mają dosyć ubogą specyfikację i koniec końców mogą okazać się niewystarczające nawet do podstawowych zadań. Pytanie tylko, czy warto dopłacać do bardziej zaawansowanych modeli wyposażonych w najnowszy sensor i kilka funkcjonalnych dodatków? Możliwe, że odpowiedź na to pytanie znajdziecie już na kolejnych stronach niniejszego testu.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Na pewno zwróciliście uwagę, że do tej pory nie pojawiło się zbyt wiele modeli z wyższej półki, które zostały oparte o nowoczesne komponenty, ale powoli zaczyna się to zmieniać. Znana w Polsce firma 70mai zaprezentowała niedawno nowy wideorejestrator Dash Cam 4K A810, który ma zastąpić flagowy dotychczas wariant A800S w ofercie tego producenta. Nowa kamera samochodowa ma cechować się jeszcze wyższą jakością nagrań, a wszystko to za sprawą przetwornika optycznego Sony STARVIS 2 IMX678 oraz funkcji detekcji ruchu opartej na sztucznej inteligencji. Co jednak najważniejsze, urządzenie kosztuje 849 zł. Trzeba przyznać, że nie jest to zbyt wygórowana kwota jak na wideorejestrator o teoretycznie flagowych możliwościach. Gdzie więc tkwi haczyk? Jak całość prezentuje się na tle konkurencji? Czas to sprawdzić!

Wzięliśmy na tapet nowy wideorejestrator 70mai Dash Cam 4K A810. Kamera oferuje m.in. sensor Sony STARVIS 2 IMX678, 3-calowy ekran oraz złącze USB-C. Cena na poziomie 849 zł nie wydaje się zatem zbyt wygórowana.

Fizycznie 70mai Dash Cam 4K A810 w zasadzie nie różni się od wspomnianego przed chwilą modelu A800S, dlatego design kamery nie powinien być zaskoczeniem dla osób zaznajomionych już z ofertą firmy 70mai. Całość działa w opariu o chip Novatek NT98529BG i wyróżnia się stosunkowo dużym, 3-calowym ekranem. Użytkownik poza deklarowaną dobrą jakością nagrań może liczyć na kąt widzenia 150°, HDR, funkcje ADAS oraz kilka trybów parkingowych. Ponadto na pokładzie nie mogło zabraknąć modułów GPS oraz Wi-Fi. Kamera otrzymała także akumulator o pojemności 500 mAh, slot na kartę pamięci microSD (do 256 GB) oraz gniazdo USB-C. Na papierze mamy zatem do czynienia z nowoczesnym i jednocześnie nieprzekombinowanym urządzeniem. Dash Cam 4K A810 co prawda nie ostrzega przed fotoradarami i nie obsługuje komend głosowych jak inne kamery z tego segmentu, ale czy to źle? Osobiście tak nie uważam, zwłaszcza że do ogólnej specyfikacji produktu nie można się przyczepić.

70mai Dash Cam 4K A810 Mio MiVue 955W Wielkość ekranu 3" 2,7" Rozdzielczość nagrywania 4K@30fps / 1080p@60fps / 1080p@30fps HDR 4K@30fps / 1440p@60fps / 1440p@30fps HDR Sensor optyczny Sony STARVIS 2 IMX678 8 MP 1/1.8’’ Przysłona f/1.8 f/2.0 Format nagrywania .MP4 (H.265 lub H.264) .MP4 (H.265) Kąt widzenia optyki 150° 140° Nagrywanie dźwięku Tak Tak Wbudowany GPS Tak Tak Wi-Fi Tak Tak Sensor przeciążeń Tak Tak Obsługa kart pamięci Tak, obsługiwana pojemność od 32 do 256 GB Tak, obsługiwana pojemność do 256 GB

(zalecana od 64 GB U3) Pojemność baterii 500 mAh nieznana (superkondensator) Wymiary (mm) 59 x 57 x 35 61,5 x 102,5 x 40,3 Waga (g) 151 130 Ostrzeżenie przed fotoradarami Nie Tak Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości Nie Tak Tryb parkingowy Tak, dostępny przy użyciu 4G Hardware Kit (UP04) Tak, pasywny lub inteligentny z użyciem SmartBox Nagrywanie zdarzeń Tak Tak Tryb zdjęć Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Gniazdo zasilania USB-C mini USB Inne Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, funkcje asystenta kierowcy, ADAS, obsługa za pomocą oprogramowania, obsługa dodatkowych kamer RC11/RC12/FC02 Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów, alert przekroczenia prędkości, obsługa za pomocą oprogramowania MiVue Pro, funkcje asystenta kierowcy, komendy głosowe (ang.) Cena 849 zł 999 zł

Co istotne, kamera 70mai Dash Cam 4K A810 jest w stanie obsłużyć jedną dodatkową kamerkę kabinową lub na tylną szybę. Nic dziwnego zatem, że w naszym zestawie testowym znalazł się dodatkowy wideorejestrator Rear Camera RC12 HDR. Co więcej, do pudełka trafił także moduł 4G Hardware Kit (UP04), jednak z zaznaczeniem, że w pełni będzie można korzystać z niego dopiero po aktualizacji oprogramowania kamery A810 zaplanowanej na październik 2023. Na kolejnych stronach zapoznacie się dokładnie ze wszystkimi elementami. Tyle teorii - czas przejść do praktycznego testu omawianego wideorejestratora. Sprawdźmy więc, co znajduje się w zestawie sprzedażowym, jak przebiega konfiguracja kamery i jak ostatecznie prezentują się nagrania o różnej porze dnia.