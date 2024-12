Mio MiVue 955WD - recenzja wideorejestratora 4K z dodatkową kamerą tylną. Mio próbuje swych sił w wyższej półce

Popularność wideorejestratorów w naszym kraju ciągle rośnie i nie ma się co temu dziwić. Biorąc pod uwagę liczne przypadki agresji drogowej czy choćby ryzyko zwykłej stłuczki w zatłoczonym mieście, każdy kierowca wolałby być zabezpieczony i w razie stresowej sytuacji mieć możliwość szybkiego wyjaśnienia zdarzenia. Pytanie tylko, jaka kamera będzie najbardziej odpowiednia? Czy musi ona nagrywać w 4K, by widoczny był każdy szczegół, łącznie z tablicą rejestracyjną ewentualnego sprawcy? A może zamiast koncentrować się na rozdzielczości lepiej zadbać o dodatkową kamerkę na tylną szybę pojazdu? Cóż, mając odpowiedni budżet nawet nie trzeba myśleć o takich kompromisach. Jak się okazuje, Mio MiVue 955WD oferuje to i to.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Mio to firma, której raczej nie należy przedstawiać osobom orientującym się już w temacie wideorejestratorów. W jej ofercie znajdziemy dużo popularnych modeli z niższych i średnich półek cenowych, które choć może nie oferują najlepszej jakości wideo, to są bardzo proste w obsłudze i oferują kilka funkcji bardzo cenionych przez wielu kierowców. Po pierwsze, kamery Mio wyposażone są w sprawnie działający system ostrzegania przed fotoradarami. Po drugie, można liczyć na inteligentny, zaawansowany tryb parkingowy (wymagający odpowiedniego zasilania). Rozczarowani mogli być jednak ci, którzy szukali flagowego, całkowicie bezkompromisowego modelu od tego producenta. Dość powiedzieć, że do tej pory tylko jeden wideorejestrator Mio oferował nagrywanie w rozdzielczości 4K (chodzi o MiVue 886). Na szczęście dziś się to zmienia, ale czy dokładnie tego oczekiwali kierowcy?

Mio MiVue 955WD to wideorejestrator wyposażony w 8-megapikselowy sensor 1/1.8’’, który może nagrywać wideo w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Do urządzenia dołączana jest kamera tylna MiVue E60, a cały zestaw został wyceniony przez producenta na 1299 zł.

Mio MiVue 955WD to kamera, która na pierwszy rzut oka nie różni się znacząco od dotychczasowych modeli z nieco niższymi oznaczeniami. Produkt otrzymał 2,7-calowy ekranik IPS. Całość została wyposażona w 8-megapikselowy sensor 1/1.8’’ oferujący nagrywanie w kącie widzenia 140° przy rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę, a także w trybach 1440p@60fps oraz 1440p@30fps z HDR. Urządzenie wyróżnia się wbudowanym GPS, modułem Wi-Fi oraz systemem ostrzeżeń przed pomiarami prędkości. Co ważne, w pudełku znajdziemy od razu kamerę tylną MiVue E60 oferującą nagrywanie w jakości 1440p@30fps HDR. Moduł ten należy podłączyć do kamery głównej za pomocą przewodu z końcówką mini USB. Niestety, mamy już 2023 rok, a producenci z jakiegoś powodu nadal nie chcą porzucać tego standardu, ale cóż - na szczęście nie to jest najważniejsze.

Mio MiVue 955WD Mio MiVue 848 Wielkość ekranu 2,7" 2,7" Rozdzielczość nagrywania Przód: 4K@30fps / 1440p@60fps / 1440p@30fps HDR

Tył: 1440p@30fps HDR 1080p@60fps / 1080p@30fps HDR / 1080p@30fps / 720p@30fps Sensor optyczny Przód: 8 MP 1/1.8’’

Tył: Sony STARVIS Sony STARVIS Przysłona f/2.0 f/1.8 Format nagrywania .MP4 (H.265) .MP4 (H.264) Kąt widzenia optyki 140° 150° Nagrywanie dźwięku Tak Tak Wbudowany GPS Tak Tak Wi-Fi Tak Tak Sensor przeciążeń Tak Tak Obsługa kart pamięci Tak, obsługiwana pojemność do 256 GB

(zalecana od 64 GB U3) Tak, obsługiwana pojemność do 256 GB Pojemność baterii nieznana (superkondensator) nieznana (superkondensator) Wymiary (mm) Przód: 61,5 x 102,5 x 40,3

Tył: 34,5 x 68,5 x 28,7 62,3 x 87,5 x 41,5 Waga (g) Przód: 130

Tył: 37 117 Ostrzeżenie przed fotoradarami Tak Tak Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości Tak Tak Tryb parkingowy Tak, pasywny lub inteligentny z użyciem SmartBox Tak, pasywny lub inteligentny z użyciem SmartBox Nagrywanie zdarzeń Tak Tak Tryb zdjęć Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Gniazdo zasilania mini USB mini USB Inne Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów, alert przekroczenia prędkości, obsługa za pomocą oprogramowania MiVue Pro, funkcje asystenta kierowcy, komendy głosowe (ang.) Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów, alert przekroczenia prędkości, obsługa kamerek tylnych MiVue A30/A50, obsługa za pomocą oprogramowania MiVue Pro, funkcje asystenta kierowcy Cena 1299 zł od ok. 800 zł

Klientów zdecydowanie bardziej powinna zainteresować cena zestawu. Wideorejestrator Mio MiVue 955WD z kamerą tylną MiVue E60 w zestawie został wyceniony na 1299 zł. Warto dodać, że w sprzedaży pojawił się również model Mio MiVue 955W bez dodatkowej kamerki na tył, który kosztuje 999 zł. Tyle teorii - czas przejść do praktycznego testu wideorejestratora. Sprawdźmy więc, co znajduje się w zestawie sprzedażowy, jak przebiega konfiguracja kamery i jak ostatecznie prezentują się nagrania w każdym z dostępnych trybów o różnej porze dnia.