70mai X200 Omni to wideorejestrator z obrotową głowicą 360 stopni. Co potrafi i czy warto go kupić? Zobacz test

Wideorejestrator to taka dziwna rzecz, którą kupujesz, mając nadzieję, że nigdy się nie przyda. To zrozumiałe, że chyba nikt nie chce mieć kolizji lub innej niebezpiecznej sytuacji na drodze tylko po to, żeby nagrać z tego film. Wciąż jednak warto takiej kamery samochodowej używać, bo to, że nie chcesz spotkać się z przykrymi sytuacjami na trasie, nie oznacza, że to się nigdy nie stanie. Lepiej dmuchać na zimne i być przygotowanym. Cała tajemnica tkwi w tym, żeby kupić kamerę do samochodu, która jest opłacalna, czyli oferuje wszystko, co najważniejsze, a jednocześnie nie zrujnuje Twojego budżetu. Tym razem do testu trafił relatywnie nowy i całkiem interesujący wideorejestrator, znanej i lubianej w Polsce marki 70mai, a dokładniej jest to model X200 Dash Cam Omni. W poniższej recenzji znajdziesz opis jego budowy, funkcjonalności, aplikacji mobilnej oraz oczywiście nagrania dzienne i nocne.

Autor: Tomasz Duda

W przypadku kamery samochodowej najważniejszą cechą jest realna jakość wideo. W końcu nadrzędną funkcją tego typu sprzętu jest rejestrowanie wszystkiego, co dzieje się na drodze i w jej pobliżu, z maksymalną szczegółowością, płynnością i odpowiednią jasnością. Jednak w przypadku 70mai X200 Omni warto na początku wyróżnić jej nietypową konstrukcję. Otóż ta kamera ma tylko jeden obiektyw i jeden sensor światłoczuły, ale zamontowany jest on na obrotowej głowicy. Dzięki temu może nagrywać nie tylko to, co dzieje się przed pojazdem, ale również na bokach, we wnętrzu, a nawet częściowo z tyłu, oczywiście jeśli widoczność przez tylną szybę na to pozwala. W dodatku wykorzystuje tę głowicę w dość pomysłowy sposób, bo ma funkcję śledzenia i nagrywania postaci osoby, która kręci się w pobliżu pojazdu, a także można jej wydać komendę głosową, aby obróciła się w wybranym kierunku i przez chwilę nagrywała dokładnie to, co chce użytkownik.

70mai X200 Omni oferuje całkiem sporo, ale kosztuje niemało. Należy więc zwrócić uwagę na jej główne zalety oraz wady i na końcu odpowiedzieć sobie na pytanie, które z nich są dla Ciebie ważniejsze. Ta recenzja ma w tym pomóc.

Mamy więc tutaj do czynienia z kamerą 360 stopni. Co prawda sam ruch głowicy odbywać się może w zakresie 340 stopni, ale do tego dochodzi jeszcze pole widzenia obiektywu, wynoszące 140 stopni, więc realnie 70mai X200 Omni nagrywa wszystko dookoła. Warto też wspomnieć o dość rozrywkowym charakterze wideorejestratora, który objawia się choćby tym, że po jej włączeniu (i w kilku innych momentach) na wyświetlaczu pokazuje się animowana twarz postaci nazwanej MaiX, a urządzenie dostępne jest również w ciekawym biało-czerwonym kolorze. Ponadto X200 Omni ma wbudowaną pamięć 32, 64 lub 128 GB, więc nie wymaga stosowania dodatkowej karty pamięci microSD. Nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 px z płynnością 60 lub 30 klatek na sekundę i wyposażona jest w dość jasną optykę f/1.5 oraz tryb zwiększonej dynamiki tonalnej. Co prawda nie ma tutaj lubianego sensora Sony Starvis, lecz OmniVision OS02K10, ale jest szansa, że będzie nagrywała dość jasne i wyraźne wideo nie tylko w słoneczny dzień, ale również w nocy. Przykładowe filmy znajdziesz w dalszej części tej recenzji.

70mai X200 Omni Mio MiVue 848 Wielkość ekranu 1,2" 2,7" Rozdzielczość nagrywania 1920 x 1080 w 30 FPS / 1920 x 1080 w 30 FPS z HDR / 1920 x 1080 w 60 FPS 1920 x 1080 w 30 FPS / 1920 x 1080 w 30 FPS z HDR / 1920 x 1080 w 60 FPS / 1280 x 720 w 30 FPS Sensor optyczny OmniVision OS02K10 Sony STARVIS CMOS Przysłona f/1.5 f/1.8 Format nagrywania .MP4 (H.265, H.264) .MP4 (H.264) Kąt widzenia optyki 140° 150° Nagrywanie dźwięku Tak Tak Wbudowany GPS Tak Tak Wi-Fi Tak Tak Sensor przeciążeń Tak Tak Obsługa kart pamięci Nie (pamięć wbudowana 32 / 64 / 128 GB) Tak, obsługiwana pojemność do 256 GB Pojemność baterii 300 mAh nieznana (superkondensator) Wymiary (mm) 51,5 x 51,5 x 93,2 mm 62,3 x 87,5 x 41,5 Waga (g) Brak danych 117 Ostrzeżenie przed fotoradarami Nie Tak Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości Nie Tak Tryb parkingowy Tak, przy użyciu adaptera UP03 lub UP04 Tak, pasywny lub inteligentny z użyciem SmartBox Nagrywanie zdarzeń Tak Tak Tryb zdjęć Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Gniazdo zasilania USB typu C mini USB Inne Obrotowa głowica 360 stopni, aktywne śledzenie osób w pobliżu pojazdu, opcjonalna łączność 4G przy użyciu adaptera UP04, w tym zdalny podgląd widoku z kamery, automatyczne uruchomienie, obsługa za pomocą oprogramowania 70mai, funkcje asystenta kierowcy (ADAS) Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów, alert przekroczenia prędkości, obsługa kamerek tylnych MiVue A30/A50, obsługa za pomocą oprogramowania MiVue Pro, funkcje asystenta kierowcy Cena około 900 zł około 800 zł

Urządzenie posiada łączność Wi-Fi, więc może być obsługiwane zdalnie za pomocą smartfonu. Jest to wręcz wskazane, bo niewielki wyświetlacz daje dostęp jedynie do podstawowych ustawień oraz uproszczonego podglądu kadru. Rzecz jasna wideorejestrator nagrywa filmy w pętli, może zabezpieczać automatycznie nagrania po wykryciu wstrząsu, ma wbudowany odbiornik GPS (lokalizacja geograficzna plus prędkość), a także posiada funkcję asystenta pasa ruchu. Należy nadmienić, że jeśli do kamery dokupisz adapter do stałego zasilania 70mai Hardwire Kit 4G UP04, to otrzymasz nie tylko tryb parkingowy, ale również możliwość lokalizowania pojazdu i zdalnego łączenia się nawet bez Wi-Fi, ponieważ moduł UP04 ma miejsce na kartę SIM, więc oferuje stałą łączność komórkową 4G LTE. 70mai X200 ma też zasilanie wewnętrzne, a dokładniej rzecz ujmując wbudowany akumulator 300 mAh. Słowem: jest to całkiem interesująca kamera samochodowa, która może nie imponuje rozdzielczością nagrywania, ale jest funkcjonalna. Cena waha się w zależności od pojemności pamięci, ale można założyć, że średni koszt to około 900 zł. To całkiem sporo. Czy faktycznie warto kupić 70mai X200 Omni? Przekonajmy się!