VIOFO WM1 - recenzja prawdopodobnie najlepszego dyskretnego wideorejestratora ze średniej półki cenowej

W sklepach znajdziemy dziś mnóstwo kamerek samochodowych z różnych półek cenowych. Większość z nich oferuje niewielki ekranik, jednak część nie posiada nawet żadnego wyświetlacza, co oznacza, że do ich obsługi niezbędny jest smartfon. Tego typu rozwiązania mogą odstraszać osoby, którym zależy na jak najprostszej obsłudze urządzenia, aczkolwiek w zamian zazwyczaj można liczyć na względnie niską cenę takiego wideorejestratora, a także porządną specyfikację zapewniającą dobrą jakość wideo. Sprawdźmy więc, czy opisywane cechy dotyczą nowej kamerki firmy VIOFO, która ma już na swoim koncie kilka niezwykle cenionych propozycji w średniej półce cenowej.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Nietrudno zauważyć, że wideorejestratory firmy VIOFO zdobywają w Polsce coraz większą popularność. Wystarczy rzut oka na dane techniczne oraz ceny najpopularniejszych modeli i tajemnica sukcesu tego producenta niemal od razu wydaje się rozwiązana. Podczas gdy inni konkurenci skupiają się na oferowaniu urządzeń opartych na sprawdzonych, choć nieco już przestarzałych rozwiązaniach wspartymi różnymi asystentami, VIOFO stosuje w swoich produktach stosunkowo nowoczesne komponenty. Dzięki temu konsumenci mogą liczyć nie tylko na zgodność z najnowszymi standardami, ale także na świetną jakość wideo, która w końcu dla wielu kierowców pozostaje najważniejszą zaletą kamery. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie inaczej jest w przypadku WM1, czyli najnowszego modelu od omawianego producenta. Czas zapoznać się z jego specyfikacją.

Wideorejestrator VIOFO WM1 powinien przypaść do gustu osobom, którym zależy przede wszystkim na dobrej jakości wideo i niewielkich gabarytach pozwalających ukryć całość za tylnym lusterkiem.

Wideorejestrator VIOFO WM1 został zaprezentowany zimą tego roku, a więc jest to stosunkowo nowy produkt. Jak widać, nie ma on wyświetlacza, a to oznacza, że obsługa kamery opiera się przede wszystkim na połączeniu Wi-Fi z telefonem za pomocą aplikacji od producenta. Dla wielu kierowców będzie to przeszkoda nie do ominięcia, jednak modelem WM1 i tak warto zainteresować ze względu na arcyciekawą specyfikację. Całość otrzymała sensor Sony STARVIS IMX335 (5 MP) nagrywający wideo w maksymalnej rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli przy 30 klatkach na sekundę. Co ważne, kamera obsługuje karty pamięci microSD do 256 GB, posiada GPS-a, oferuje łączność Bluetooth, a także całkiem zaawansowany tryb parkingowy (wymaga dodatkowego zasilania). Producent chwali się także zastosowanym kondensatorem zamiast klasycznego akumulatora (powinien wykazywać dłuższą żywotność w zróżnicowanych temperaturach), chipem Novatek NTK96565 na pokładzie oraz złączem USB-C.

VIOFO WM1 Mio MiVue C580 Wielkość ekranu - 2,0" Rozdzielczość nagrywania 2560 x 1440 w 30 FPS / 1920 x 1080 w 30 FPS 1920 x 1080 w 30 FPS / 1920 x 1080 w 30 FPS z HDR / 1920 x 1080 w 60 FPS Sensor optyczny Sony STARVIS IMX335 Sony STARVIS CMOS Przysłona F1.8 F1.8 Format nagrywania .MP4 (H.264) .MP4 (H.264) Kąt widzenia optyki 135° 140° Nagrywanie dźwięku Tak Tak Wbudowany GPS Tak Tak Wi-Fi Tak Nie Bluetooth Tak Nie Sensor przeciążeń Tak Tak Obsługa kart pamięci Tak, obsługiwana pojemność do 256 GB Tak, obsługiwana pojemność do 256 GB Pojemność baterii nieznana (kondesator) 240 mAh Wymiary (mm) 98 x 30 x 26 54,6 x 61 x 33,7 Waga (g) 86 69 Ostrzeżenie przed fotoradarami Nie Tak Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości Nie Tak Tryb parkingowy Tak (wymagany adapter zasilania) Tak, pasywny lub inteligentny z użyciem SmartBox Nagrywanie zdarzeń Tak Tak Tryb zdjęć Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Gniazdo zasilania USB-C mini USB Inne Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, opcjonalny filtr polaryzacyjny, nagrywanie poklatkowe, obsługa za pomocą oprogramowania VIOFO App Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów, alert przekroczenia prędkości, obsługa kamerek tylnych MiVue A30/A50 Cena 499 zł 559 zł

Warto zwrócić uwagę, że o ile VIOFO WM1 oferuje mocną specyfikację w kwestiach fundamentalnych, to jednak niektórzy mogą być rozczarowani brakiem dodatkowych asystentów. Nie jest to także kombajn gotowy na obsługę dodatkowych sensorów. Użytkownik jest w stanie dodać do zestawu jedynie filtr polaryzacyjny oraz przycisk Bluetooth (ten akurat trafił do naszego zestawu testowego). Należy pamiętać jednak, że kamerka została wyceniona na 499 zł, a więc z miejsca staje się bardzo interesującą opcją w swojej półce cenowej. Czas przekonać, jak wypada w praktyce.